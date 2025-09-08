Новини
Страшно задръстване на АМ "Струма", колоната край Кресна достигна над 3 км

8 Септември, 2025 20:09 599 14

  • задръствания-
  • край-
  • почивни дни

Шофьори чакат с часове в края на почивните дни, натоварени са и второстепенните пътища в района

Страшно задръстване на АМ "Струма", колоната край Кресна достигна над 3 км - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромна тапа, дълга над 3 километра, се образува на магистрала "Струма" в следобедните часове, в края на серията от почивни дни. Задръстването е в района на Кресна, като движението се осъществява изключително бавно. Силно натоварени са и второстепенните пътища в района.

Тапите в района на Кресна остават факт и в късния следобед. Колоната е дълга може би над 3 километра. Все така бавно продължава да се случва преминаването през тази така проблемна точка.

Задръстването се е образувало още около обяд, като оттогава поддържа постоянна дължина от около 3 километра. Освен натоварената магистрала, движението е затруднено и в самия град Кресна заради пешеходни пътеки и спиращи и тръгващи автомобили.

След преминаване на Кресна, в самото Кресненско дефиле, движението е спокойно. В района на Симитли също няма задръствания и тапи.

Шофьори, блокирани в колоната, изразиха своето недоволство. „Отвратително нещо е това. Не знам как може в 21-ви век“, коментира един от тях. Друг водач допълни: „Много зле, това не се търпи. Половин час седим, даже и повече“.

Някои от пътуващите са опитали да избегнат задръстването, тръгвайки по-рано, но без успех. „20 минути вече сме тука. Тръгнахме по-рано, но уви, няма как. Чакаме“, сподели жена зад волана. Според част от шофьорите, задръстването е неизбежно заради края на отпускарския сезон.

Междувременно в края на поредицата почивни дни движението в цялата страна остава засилено, което наложи въвеждането на извънредни мерки. Наред със засиленото полицейско присъствие, от 7 септември заработи и новата система за контрол на средната скорост чрез камерите на тол системата.

Първите резултати от мярката вече са ясни. За първото денонощие са засечени 3700 нарушения на скоростта. Данните показват, че само на 8 септември, в периода от 00:00 до 16:00 часа, са установени нови 1816 нарушения.

Най-много нарушители са засечени в следните участъци:

Северната скоростна тангента: 2816 нарушения

Пътят Дъбник – Телиш: 1102 нарушения

Отсечката Радиново – Цалапица: 859 нарушения

Сред шофьорите мненията за ефективността на мярката са разнопосочни. Професионалният шофьор с над 30-годишен опит Пене Пенев споделя, че въпреки камерите, продължава да става свидетел на агресивно поведение. „Вчера бях до Асеновград, Пловдив и по магистралата караме със 125, отзад просто те натискат, независимо, че имаше чужденци, но и българи, които бяха доста агресивни. Той ни изпревари, все едно че почти тръгваме да спираме. Значи, той караше със 170-180, при положение, че има вече засичане на тол камери“, разказа той.

Други водачи обаче се надяват контролът да има положителен ефект. „Малко на младите да им дойде акълът. Те са млади, буйни характери, карат бързо, мощни коли. Трудно, но дано се оправи, дано“, коментира Костадин Костадинов.

Според юристи обаче има неясноти в законовите разпоредби. „Не е определено как се изчислява точно средната скорост. Нямаме поправка в тези норми, които да касаят средната скорост и това също е един проблем, който може да доведе до последствие до отпадане на всичките фишове“, заяви адвокат Борис Малинов.

От „Пътна полиция“ отчитат първоначален положителен ефект от контрола.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дух

    4 0 Отговор
    Кресна пътя за Гърция, и като те видят на Византийска земя колко българско се държиш ходиш и гледаш им побеляват косите на ромеите

    20:11 08.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣
    "Не е определено как се изчислява точно средната скорост."
    🤣🤣🤣🤣
    Учи се в ШЕСТИ КЛАС бе, ШЕСТАЦИ❗

    Коментиран от #6, #10

    20:13 08.09.2025

  • 3 Силиций

    2 0 Отговор
    Един път ,който през ден е задръстен, магистрала ли е?

    Коментиран от #12

    20:18 08.09.2025

  • 4 Полюцай

    0 1 Отговор
    Споко, иначе глоби!!!😡

    20:20 08.09.2025

  • 5 средна скорост а, къде е хотелиера ?

    5 1 Отговор
    Всеки един от нещастниците , може да съди държавата за причинените морални и материални щети. Така както ги следят незаконно за средната скорост , в момента престъпната власт ги е лишила от всякаква възможност за нормално придвижване. Причинила им е притеснения , изхарчено гориво и е откраднала време от техния живот. За това съд и обезщетения.

    20:21 08.09.2025

  • 6 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🤣🤣🤣🤣🤣 Ега ти Т@пите куки, бате🤣🤣🤣🤣🤣 Тия са толкова смот@ни, че не могат да си обърнат подкупите в евро, ако не питат Гугъл.😅

    20:27 08.09.2025

  • 7 Помак

    2 1 Отговор
    Заради новите камери за скорост ..кат се върнат почивШтите да отидат до АПИ и до помито Желязков и фарляг Камаци по тях ..хи хи

    20:28 08.09.2025

  • 8 Шофьор

    4 1 Отговор
    Съдете държавата, колеги! Няма само да ви глобяват и да цоцат по всякакъв начин пари от вас! Държавата работи ПРОТИВ поданиците си затова противодействайте с всички сили срещу нея!

    20:30 08.09.2025

  • 9 защитавайте правата си

    2 1 Отговор
    За всяка вреда причинена от криминалните , пострадалите граждани могат да съдят държавата и общинините.

    20:36 08.09.2025

  • 10 зашката

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    софта си смята винаги в плюс

    20:40 08.09.2025

  • 11 бай Онзи

    2 0 Отговор
    Както се казва, който каквото си направи и друг не може да му го направи.
    100 пъти ви се каза, минавайте и през Илинден. Вече 3 години подред минавам оттам. А сега, като сме в Шенген, е направо песен!

    20:41 08.09.2025

  • 12 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Силиций":

    Кой каза, че през Кресна минава магистрала?!?

    20:42 08.09.2025

  • 13 Ами да, те

    1 0 Отговор
    тъй правят колите по Струма... Правят задръстване...

    20:49 08.09.2025

  • 14 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    Дека са хукнали бугарите,нал са оплакуват че са бедниот член на Европската уния...

    20:59 08.09.2025

