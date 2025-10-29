Без промяна в Кодекса на труда - неработните понеделници след празник остават

Парламентарната комисия по труда и социалната политика не прие предложението за промени в Кодекса на труда, според което се предвижда да отпаднат неработните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден. Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда е внесен от Йордан Иванов (ПП-ДБ) и група народни представители.
Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложението, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова. Данните не подкрепят твърдението, че българските работници и служители работят по-малко от останалите в ЕС, каза още тя и посочи, че работещите в България работят 39 часа седмично, докато в Германия работните часове са 33,9. На година отработените часове в България са 1659, докато в Германия са 1335 на година, добави тя. По думите ѝ действащата разпоредба е устойчиво законодателно решение, осигурява предвидимост, баланс в трудовите отношения и сигурност.
Не подкрепяме предложението, става дума за неприсъствен ден и когато се падне в събота и неделя, означава междуседмича почивка, която също е заложена в Кодекса на труда, каза Хасан Адемов от парламентарната група на "Алианс за права и свободи". В страната ни има достатъчно официални празници, друг е въпросът защо са в Кодекса на труда, каза още той. Разбирам желанието на работодателите да търсят баланс, но той се насочва към неприсъствения ден на работещите и темата е много спорна, добави Адемов.
В 49-ото Народно събрание имахте министър на социалната политика и можеше текстът да бъде внесен и гласуван, каза Цветан Предов от "Има такъв народ" и посочи, че групата няма да подкрепи предложението.
От "Продължаваме промяната - Демократична България" също не подкрепяме предложението, защото не поставя баланс между интересите на работниците и работодателите, каза Венко Сабрутев.
1 честен ционист
Коментиран от #2
16:54 29.10.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
УПРАВЛЕНЦИТЕ , АКО РАБОТЕХА ТОЛКОВА ЗАПЛАТИТЕ ИМ ТРЯБВА ДА СА НЕ 20 000 ,АМИ 200 000
17:06 29.10.2025
5 Не схващам нещо
"Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда е внесен от Йордан Иванов (ПП-ДБ) и група народни представители.
От "Продължаваме промяната - Демократична България" също не подкрепяме предложението, защото не поставя баланс между интересите на работниците и работодателите, каза Венко Сабрутев."
17:13 29.10.2025
6 Факти-паттки
Коментиран от #8
17:14 29.10.2025
7 мафиозо
Коментиран от #9
17:16 29.10.2025
8 Да Марияна Николова
До коментар #6 от "Факти-паттки":Много стара снимка
17:27 29.10.2025
9 само питам
До коментар #7 от "мафиозо":кои ще храни телкаджийте и безработните цигани?
17:36 29.10.2025
10 на б@лх@рите
17:41 29.10.2025
11 Горски
17:52 29.10.2025
