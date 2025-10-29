Новини
България »
Без промяна в Кодекса на труда - неработните понеделници след празник остават

Без промяна в Кодекса на труда - неработните понеделници след празник остават

29 Октомври, 2025 16:51 858 12

  • празници-
  • почивни дни

На година отработените часове в България са 1659, докато в Германия са 1335 на година

Без промяна в Кодекса на труда - неработните понеделници след празник остават - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната комисия по труда и социалната политика не прие предложението за промени в Кодекса на труда, според което се предвижда да отпаднат неработните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден. Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда е внесен от Йордан Иванов (ПП-ДБ) и група народни представители.

Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложението, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова. Данните не подкрепят твърдението, че българските работници и служители работят по-малко от останалите в ЕС, каза още тя и посочи, че работещите в България работят 39 часа седмично, докато в Германия работните часове са 33,9. На година отработените часове в България са 1659, докато в Германия са 1335 на година, добави тя. По думите ѝ действащата разпоредба е устойчиво законодателно решение, осигурява предвидимост, баланс в трудовите отношения и сигурност.

Не подкрепяме предложението, става дума за неприсъствен ден и когато се падне в събота и неделя, означава междуседмича почивка, която също е заложена в Кодекса на труда, каза Хасан Адемов от парламентарната група на "Алианс за права и свободи". В страната ни има достатъчно официални празници, друг е въпросът защо са в Кодекса на труда, каза още той. Разбирам желанието на работодателите да търсят баланс, но той се насочва към неприсъствения ден на работещите и темата е много спорна, добави Адемов.

В 49-ото Народно събрание имахте министър на социалната политика и можеше текстът да бъде внесен и гласуван, каза Цветан Предов от "Има такъв народ" и посочи, че групата няма да подкрепи предложението.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" също не подкрепяме предложението, защото не поставя баланс между интересите на работниците и работодателите, каза Венко Сабрутев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 16 Отговор
    И 3 дена яли, пили и се веселили. Само Ганчо в цял свят му дават такива заменки. Ганчо с нетърпение чака да обявят и Байрама за неработен.

    Коментиран от #2

    16:54 29.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 1 Отговор
    ТЕ ТЕЗИ 1659 ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ СА ГИ ОТРАБОТИЛИ РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ .
    УПРАВЛЕНЦИТЕ , АКО РАБОТЕХА ТОЛКОВА ЗАПЛАТИТЕ ИМ ТРЯБВА ДА СА НЕ 20 000 ,АМИ 200 000

    17:06 29.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не схващам нещо

    3 0 Отговор
    Значи законопроектът е внесен от ППДБ , но дори те не го подкрепят ???

    "Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда е внесен от Йордан Иванов (ПП-ДБ) и група народни представители.

    От "Продължаваме промяната - Демократична България" също не подкрепяме предложението, защото не поставя баланс между интересите на работниците и работодателите, каза Венко Сабрутев."

    17:13 29.10.2025

  • 6 Факти-паттки

    8 0 Отговор
    Защо на снимката е бивша министърка на туризма?

    Коментиран от #8

    17:14 29.10.2025

  • 7 мафиозо

    9 0 Отговор
    Предлагама 3 дена да се работи и 4 да се почива както правят народните изедниците от парламента.

    Коментиран от #9

    17:16 29.10.2025

  • 8 Да Марияна Николова

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти-паттки":

    Много стара снимка

    17:27 29.10.2025

  • 9 само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "мафиозо":

    кои ще храни телкаджийте и безработните цигани?

    17:36 29.10.2025

  • 10 на б@лх@рите

    1 0 Отговор
    им дай да лежкунтят

    17:41 29.10.2025

  • 11 Горски

    1 0 Отговор
    Разумът надделя. Как пък не предложи някой да се увеличат дните платен отпуск,ами са им трън в очите малкото почивни дни на работещите,които издържат с данъци всички държавни търтеи. Българина празнува националните празници в Гърция.

    17:52 29.10.2025

  • 12 Оня с коня

    0 0 Отговор
    Без емоции. Обективно погледнете ръководството на парламентарната група на ИТН като персонален състав:

    Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.

    Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.

    Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.

    Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
    Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.

    Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
    Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.

    Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.

    Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.

    И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!

    17:54 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове