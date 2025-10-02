Новини
Километрични задръствания по "Тракия"

2 Октомври, 2025 09:38

  • ам тракия-
  • задръствания-
  • ремонти

Ако времето е добро, до 25-ти октомври ще приключи ремонтът

Километрични задръствания по "Тракия" - 1
Светослава Ингилизова

Тежък трафик и километрични задръствания на автомагистрала "Тракия". Причината е нов ремонт на три отсечки, съобщи бТВ.

Много натоварен е трафикът. Изключително трудно колите се движат по пътя заради лошите метеорологични условия. Шофьорите трябва да се заредят с търпение.

"Автомагистрала Тракия е най-натоварена, особено участъкът София-Пловдив, където се отклонява тежкото движение за магистрала "Марица" основно и поради ремонта виждате, че е въведено временна организация на движението. Намалена е пропускливостта на магистралата в участъка на 23-ти до 34-ти км, каза директорът на областно пътно управление инж. Румен Сечански.

"За съжаление в този участък Вакарел-Ихтиман не можем да предоставим на гражданите обходен маршрут, тъй като пътят е в много лошо състояние. Започнат е ремонт преди 20 г. и е недовършен, но за щастие миналата година бе избран изпълнител на участъка. В момента се изготвя проект на ремонт на пътя 1-8", каза инж. Сечански.

В момента метеорологичните условия не предполагат асфалтови дейности, но въпреки това от събота ще се започне да се полага биндера. "До 25 октомври изпълнителят е поел ангажимент да ни предаде обекта, разбира се, заради дъжда може да се забавим", информира директорът областното пътно управление.

Калоян Илиев, кмет на Ихтиман - "Обходният маршрут е в лошо състояние. По магистралата има тапа единствено когато има катастрофа или закъсал автомобил", коментира Калоян Илиев, кмет на Ихтиман.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вижда се

    23 3 Отговор
    На бочко магистралите са с дупки швейцарско сирене , а и толкова скъпи !!

    09:42 02.10.2025

  • 2 Мдаа!🤔

    15 10 Отговор
    Нищо ново под облаците! Евроатлантически ке неф навсякъде!💩

    09:42 02.10.2025

  • 3 Ремонта е златна мина

    20 3 Отговор
    Доходен бизнес, злато, пачки ...

    09:43 02.10.2025

  • 4 Аман

    7 3 Отговор
    с тия АУТОБАНИ !

    09:44 02.10.2025

  • 5 Мафията ГЕРБ,ДПС!

    18 3 Отговор
    Да но има камери, БМВ та, ТОЛ, лоши пътища и т.н. репресии срещу водачите!!!

    09:44 02.10.2025

  • 6 Време е такива по затворите!

    14 2 Отговор
    Кой е допуснал това, заколко години е в затвора, иначе е само констатации и до тук!!!

    09:45 02.10.2025

  • 7 волан

    7 2 Отговор
    "Тракия" е много задръстена и трябва да се изходи.

    09:47 02.10.2025

  • 8 гражданин

    13 2 Отговор
    Магистралата се казва Тракия защото траките са я започнали ,а ние още не можем да я довършим !!

    09:52 02.10.2025

  • 9 Зозо

    3 1 Отговор
    И защо в делнчиен ден майна-таун - софията е натоварен и задръстен? Да не се преселват на към софията заради молчитътъ тез аграри?

    Коментиран от #10

    09:52 02.10.2025

  • 10 Гошо

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Зозо":

    И ко точно да праят у най осрания град,Ъ?

    10:00 02.10.2025

  • 11 Толупа Банкята

    4 3 Отговор
    Взе парите!

    10:17 02.10.2025

  • 12 Не се спазва дистанция

    3 0 Отговор
    Кара се нормално в две ленти към София,след разклона за Вакарел почва състезание пак.

    10:22 02.10.2025

