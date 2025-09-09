Времето днес, прогноза за вторник, 9 септември: Слънчево, отново само с временни увеличения на облачността

Ще преобладава слънчево време, отново само с временни увеличения на облачността, предаде БНТ.

Максималните температури ще са без промяна - между 28° и 33°, в София - около 29°.

По Черноморието - също без промяна - около 26° - 28°. И там ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Температурата на морската вода е около 24 - 25°. Вълнението на морето ще остане умерено - около 3 - 4 бала.

И в планините ще е предимно слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин се очаква да превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

И в сряда ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 30° и 35°. В четвъртък в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и ще прегърми. Съществена промяна на температурите не се очаква.

В петък в Западна и в Централна България ще е по-често облачно. След обяд ще има краткотрайни валежи от дъжд, на много места, възможно е за кратко да са интензивни, висока вероятност има да прегърми, а дневните температури в тези райони ще са от 22° до около 27°. В събота и на изток дневните температури ще се понижат и преобладаващите максимални ще са вече между 24° и 29°. В западната половина от страната отново се очакват краткотрайни валежи.