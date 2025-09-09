Геодезическо заснемане предизвика временни промени в движението по магистрала "Струма"

От днес до 12 септември между 7 и 17 часа временно се променя движението между 37 и 56 километър по автомагистрала "Струма", предаде NOVA.

То ще се осъществява в активната лента, а ограниченията ще важат за изпреварващата и аварийната. Причината - геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка в района на областите Перник и Кюстендил.

От 9 септември /вторник/ до 12 септември /петък/, между 8 ч. и 18 ч., ще се полага маркировка по участък от път I-1 София – Перник и в две отсечки на Северна скоростна тангента, предаде dariknews.bg. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и да спазват пътната сигнализация.

При изпълнението на планираните дейности движението по път I-1 в 6-километровата отсечка от изхода на София до границата с област Перник ще се осъществява без ограничение и с повишено внимание.

Обновява се маркировката в двата участъка на Северната скоростна тангента ще се извърши между 9-и и 14-и км на тангентата в двете посоки, както и по пътния възел „Ботевградско шосе“ с Околовръстното шосе на София.

Ограничения ще има и за пътуващите по Автомагистрала "Тракия" в тунел "Траянови врата".

От Агенция пътна инфраструктура информират, че за изпълнение на планираните дейности от 8 часа вечерта на 9 септември до 6 часа сутринта 10 септември временно ще бъде ограничено преминаването през тунела.