Васил Велев: Със заеми качваме заплатите, това е път наникъде

Идеята за 4-дневната работна седмица коментираха в ефира на БНТ Христина Христова, бивш финансов министър, и Васил Велев, председател на УС на АИКБ. „Отдавна се правят практически опити, но никога не се е наложила тази практика в никоя държава”, подчерта Христова, цитирана от novini.bg.
Велев заяви: „Оказа се, че не е ефективно да се работи и обучава онлайн. Посланието е изначално грешно. Правилното е: 5-вековният купон за Европа свърши, ако искате да живеете както сега, трябва да работите повече.”
По думите на Христова най-новото поколение на пазара на труда – поколението Z, предпочита дистанционно или хибридно да работи, с гъвкаво или, по възможност, намалено работно време.
На въпрос относно минималната работна заплата (МРЗ) и това дали са реални изкривяванията, за които се притесняваха икономисти, че МРЗ ще се приближи до средното в някои региони, Христова уточни: „Две години сме в състояние на много порочно приемане на европейското законодателство, откакто включихме текст в Кодекса на труда, който казва МРЗ да бъде 50% от СРЗ. Не постъпихме правилно, като приехме тази европейска директива. Мисля, че това изкривяване вече дава негативни ефекти.”
„Бюджетните заплати растат, при условие, че икономиката стагнира. Накрая става катастрофа, както в Румъния, във Франция. Въведохме вечен двигател – качваме бюджетните заплати със заеми, оттам се качва и средната заплата за страната, оттам и минималната, без значение какво се случва с икономиката. Със заеми качваме заплатите, това е път наникъде”, коментира още Велев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Огромната държавна администрация
Да бачкат баламите!
Коментиран от #22
08:55 09.09.2025
2 Някой
08:56 09.09.2025
3 Пич
08:56 09.09.2025
4 Абсурдистан
НашТо, кога ?
08:58 09.09.2025
5 инфлацията го налага
Коментиран от #23
09:00 09.09.2025
6 Сталин
Коментиран от #10
09:00 09.09.2025
7 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
Бяхме свободни! Образовани! Лекувани без потребителска такса! Храната беше чиста. Водата се пиеше от кладенчета! Имахме армия! Всеки престъпник беше познаван от милицията!
Сега, под юмрука на мутри и мазни “ политици” само вегетираме!
Коментиран от #12
09:02 09.09.2025
8 Пич
Заключение - Този и подобни кретени изместват фокуса на проблема , като твърдят че държавата е закъсала защото вие вече сте много добре и вземате тлъсти заплати !!! Това вярно ли е...?!
И защо сте кьорави и коментирате дивотии а не виждате как ви лъзгат...?!
Коментиран от #27
09:06 09.09.2025
9 ЧОЧО
09:06 09.09.2025
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Сталин":Война та с Русия няма да продължи година. Много по малко
09:07 09.09.2025
11 нунчо
09:09 09.09.2025
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК":Благодаря. Беше истинска Народна Република.
09:09 09.09.2025
13 18 години в ЕС - де е просперит Българи?
това ли се опитвате да кажете на българите през ТВ-екрана?!
След 18 години в ЕС за България фактите са отчайващи:
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ
(насилствена неграмотност, закрити професионални училища,
липсва работната квалифицирана работна сила на държавата)
БЕЗ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
(закриха се общински болници и няма лекари, мед.сестри)
БЕЗ АРМИЯ
(чужди военни бази на далечни държави и чужди войници тъпчат земята ни)
БЕЗ ИНДУСТРИЯ
(кажете поне 10 индустриални български марки Произведено в България!)
БЕЗ ЗЕМЕДЕЛИЕ
(ликвидират стотици земеделски животновъдни и растениевъдни стопанства)
И т.н.
И сега като ликвидираме Националната ни валута Българския Лев
и като приемем за валута Еврото на същият този благоденстващ ЕС -
ще се подобрят ли работите ни, живота ни, бититето ни на българи
в България, как мислят тези големи работодатели?!
09:15 09.09.2025
14 Велев да си гледа
09:21 09.09.2025
15 Да забранят вноса на стоки и само
09:22 09.09.2025
16 икономиката стагнира....
09:24 09.09.2025
17 Мдаааа
09:26 09.09.2025
18 Българин
09:28 09.09.2025
19 Историята
09:29 09.09.2025
20 бюджетните заплати
09:30 09.09.2025
21 Дейвид
09:30 09.09.2025
22 "това е път наникъде"
До коментар #1 от "Огромната държавна администрация":Не е наникъде. Предстои частен изпълнител ,да описва имуществото.Може и с кръв . Безплатен обяд няма.
09:30 09.09.2025
23 Точно обратното
До коментар #5 от "инфлацията го налага":Затъването в заеми помпа инфлацията.
09:33 09.09.2025
24 ООрана държава
09:34 09.09.2025
25 Тома
09:35 09.09.2025
26 От януари
данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора вече няма да подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! Голяма част от специализираната преса твърди, че това е „неочаквана печалба“ за „средната класа“ по отношение на данъка върху доходите. До сега прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
Коментиран от #31
09:39 09.09.2025
27 Дейвид
До коментар #8 от "Пич":Само да допълня написаното по-горе. И политиците да крадат наполовина по-малко. (Да бъдем реалисти - навсякъде по света политиците крадат, само че в по-умерени граници и не се усеща толкова.)
09:44 09.09.2025
28 С 87 869 долара в САЩ си беден
09:46 09.09.2025
29 българашкия бизнес не е основен
09:48 09.09.2025
30 Велев ми като не харесва да
09:49 09.09.2025
31 Ми хайде Велев, внасяйте
До коментар #26 от "От януари":работници от Индия. Успех ви пожелавам. Там със $13 812 годишно си социално слаб и не плащаш данък . Вие повече ще им давате щото сте велики работодатели ....
09:50 09.09.2025
32 Цървул
09:51 09.09.2025
33 Чочо
Тя расте и старее.
А на работещия му казват че не е заработил достатъчно?!?!?
Наистина в ЕС има нещо гнило....ама много гнило!
10:05 09.09.2025
34 Или давате европейски заплати
10:06 09.09.2025
35 Другарю
10:06 09.09.2025