Васил Велев: Със заеми качваме заплатите, това е път наникъде

Васил Велев: Със заеми качваме заплатите, това е път наникъде

9 Септември, 2025

„Отдавна се правят практически опити, но никога не се е наложила тази практика в никоя държава”, подчерта Христина Христова по темата за въвеждане на 4-дневната работна седмица

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Идеята за 4-дневната работна седмица коментираха в ефира на БНТ Христина Христова, бивш финансов министър, и Васил Велев, председател на УС на АИКБ. „Отдавна се правят практически опити, но никога не се е наложила тази практика в никоя държава”, подчерта Христова, цитирана от novini.bg.

Велев заяви: „Оказа се, че не е ефективно да се работи и обучава онлайн. Посланието е изначално грешно. Правилното е: 5-вековният купон за Европа свърши, ако искате да живеете както сега, трябва да работите повече.”

По думите на Христова най-новото поколение на пазара на труда – поколението Z, предпочита дистанционно или хибридно да работи, с гъвкаво или, по възможност, намалено работно време.

На въпрос относно минималната работна заплата (МРЗ) и това дали са реални изкривяванията, за които се притесняваха икономисти, че МРЗ ще се приближи до средното в някои региони, Христова уточни: „Две години сме в състояние на много порочно приемане на европейското законодателство, откакто включихме текст в Кодекса на труда, който казва МРЗ да бъде 50% от СРЗ. Не постъпихме правилно, като приехме тази европейска директива. Мисля, че това изкривяване вече дава негативни ефекти.”

„Бюджетните заплати растат, при условие, че икономиката стагнира. Накрая става катастрофа, както в Румъния, във Франция. Въведохме вечен двигател – качваме бюджетните заплати със заеми, оттам се качва и средната заплата за страната, оттам и минималната, без значение какво се случва с икономиката. Със заеми качваме заплатите, това е път наникъде”, коментира още Велев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Огромната държавна администрация

    35 2 Отговор
    иска да кльопа!
    Да бачкат баламите!

    Коментиран от #22

    08:55 09.09.2025

  • 2 Някой

    25 3 Отговор
    Викаш, добре ти е да плащаш мизерии заплати на работниците. Че да мизерстват - най-бедната държава в Европа. Не в ЕС.

    08:56 09.09.2025

  • 3 Пич

    24 2 Отговор
    Този анимационния е живо доказателство че тук и едноклетъчните могат да станат бизнесмени ако имат господар който да слушкат !!!

    08:56 09.09.2025

  • 4 Абсурдистан

    26 0 Отговор
    Френското правителство падна.
    НашТо, кога ?

    08:58 09.09.2025

  • 5 инфлацията го налага

    7 4 Отговор
    заплатника чака за да плати сметки . в приходите на директорите е специално отделено място за заплати . а те са различни . когато няма средства винаги се взима заем . не е ненормално .

    Коментиран от #23

    09:00 09.09.2025

  • 6 Сталин

    22 0 Отговор
    Като започне войната с Русия следващата година всички ще бъдат заети да произвеждат барут и фишеци за фронта да се изплащат стотиците милиарди заеми на Ротшилд с които Тиквата и Прасето загробиха България,с те напълниха шкафчета с кюлчета и пачки

    Коментиран от #10

    09:00 09.09.2025

  • 7 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

    28 1 Отговор
    Светла дата за България!
    Бяхме свободни! Образовани! Лекувани без потребителска такса! Храната беше чиста. Водата се пиеше от кладенчета! Имахме армия! Всеки престъпник беше познаван от милицията!
    Сега, под юмрука на мутри и мазни “ политици” само вегетираме!

    Коментиран от #12

    09:02 09.09.2025

  • 8 Пич

    18 1 Отговор
    Хайде да не кажете че като трънски майстор само "намирам маану" ще ви кажа как ще спестим милиарди без заеми !!! Теглим шут на Уестингхаус и спестяваме 50 милиарда !!! Правим АЕЦ Белене с нашите си реактори. Украйна да прави като вятъра! Превъиръжаваме се с каквото ние изберем оръжие а не ни го избират кравите - спестяваме милиарди !!! Спираме да " даряваме" на Украйна и ол инклузивците - спестяваме милиарди !!!
    Заключение - Този и подобни кретени изместват фокуса на проблема , като твърдят че държавата е закъсала защото вие вече сте много добре и вземате тлъсти заплати !!! Това вярно ли е...?!
    И защо сте кьорави и коментирате дивотии а не виждате как ви лъзгат...?!

    Коментиран от #27

    09:06 09.09.2025

  • 9 ЧОЧО

    17 1 Отговор
    Някой знае ли тоя Велев каква заплата получава,че постояно е против увеличението на заплатите.

    09:06 09.09.2025

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Война та с Русия няма да продължи година. Много по малко

    09:07 09.09.2025

  • 11 нунчо

    13 0 Отговор
    Увеличиха им заплатите сикаджиите,а те взеха да се напиват по заведенията и да се бият с младежите като тоя Русенският пияндурник

    09:09 09.09.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК":

    Благодаря. Беше истинска Народна Република.

    09:09 09.09.2025

  • 13 18 години в ЕС - де е просперит Българи?

    12 0 Отговор
    След 2007 г. тоест 18 години по-късно България е пред банкрут ли,
    това ли се опитвате да кажете на българите през ТВ-екрана?!

    След 18 години в ЕС за България фактите са отчайващи:

    БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ
    (насилствена неграмотност, закрити професионални училища,
    липсва работната квалифицирана работна сила на държавата)

    БЕЗ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
    (закриха се общински болници и няма лекари, мед.сестри)

    БЕЗ АРМИЯ
    (чужди военни бази на далечни държави и чужди войници тъпчат земята ни)

    БЕЗ ИНДУСТРИЯ
    (кажете поне 10 индустриални български марки Произведено в България!)

    БЕЗ ЗЕМЕДЕЛИЕ
    (ликвидират стотици земеделски животновъдни и растениевъдни стопанства)

    И т.н.
    И сега като ликвидираме Националната ни валута Българския Лев
    и като приемем за валута Еврото на същият този благоденстващ ЕС -

    ще се подобрят ли работите ни, живота ни, бититето ни на българи
    в България, как мислят тези големи работодатели?!

    09:15 09.09.2025

  • 14 Велев да си гледа

    12 0 Отговор
    бизнес сектора. За производителността и конкурентноспособността капиталиста отговаря. А дали "трябва" хората да работят повече си е тяхна работа. Или бизнеса ще плаща европейски заплати или да се закрива. Роби в България няма

    09:21 09.09.2025

  • 15 Да забранят вноса на стоки и само

    1 3 Отговор
    Български стоки да произвеждаме и купиваме

    09:22 09.09.2025

  • 16 икономиката стагнира....

    1 1 Отговор
    А ако не се увеличават заплатите няма ли да стагнира? Заплатите ли я стагнират? ....

    09:24 09.09.2025

  • 17 Мдаааа

    4 0 Отговор
    ВАЖНО Е ЧЕНГЕТА И ВСЯКАКВИ ИЗЛИШНИ ТУРИНИЦИ ПО АДМИНИСТРАЦИИТЕ ДА ПЪЛНЯТ ГУШАТА

    09:26 09.09.2025

  • 18 Българин

    6 0 Отговор
    Васко, това е път в съвсем определена посока. Това е път към експресен фалит на държавата и последващо разграбвано всички държавно активи, които Костов не успя да унищожи. Така че само след няколко години всички болници, училища, пътища, тунели, язовири, мостове, гори, планини, пътища ще си имат нови собственици!

    09:28 09.09.2025

  • 19 Историята

    2 1 Отговор
    е циклична и се повтаря. Не случайно е мъдростта - народ, който не си познава историята няма бъдеще. А в момента цяла Европа сякаш е скъсала страниците. Но, по "дъртите" със сигурност знаят, защо се провали соца - ами точно, защото се оптиваха да поддържат някякъв стандарт само със заеми. Разлиакта е, че поне тогава имаше икономика, която продаваше под себестойност. Докато сега такава няма, която да вкарва пари от крайни продукти. В момента има само ИТ фирми и подизпълнители -такива, които произвеждат за някой (автокабели, части и т.н), но те са слаба работа.

    09:29 09.09.2025

  • 20 бюджетните заплати

    4 1 Отговор
    Нямат отношение, ама въобще със функцията и позицията която изпълнява Велев. Да си гледа там работодателите жалки и да не умува. И задължително трябва да им се вдигне корпоративния данък !

    09:30 09.09.2025

  • 21 Дейвид

    4 0 Отговор
    На тоя, с киселата физиономия, все заплатите на работещите са му високи. А за спекулативното повишаване на цените и трупането на свръх печалби нищо не казва. Да поработи той за 1000 лв. и след няколко месеца пак ще говорим. Интересно ми е какво ще каже тогава. Защото "Битието определя съзнанието", е казал К. Маркс. Ама тези назначени от ЦК на БКП милионери, които никога потни вода не са пили и никога сами със собствени възможности 1 лев не са изкарали, все са големи експерти. Заради такива сме на това дередже.

    09:30 09.09.2025

  • 22 "това е път наникъде"

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Огромната държавна администрация":

    Не е наникъде. Предстои частен изпълнител ,да описва имуществото.Може и с кръв . Безплатен обяд няма.

    09:30 09.09.2025

  • 23 Точно обратното

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "инфлацията го налага":

    Затъването в заеми помпа инфлацията.

    09:33 09.09.2025

  • 24 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Все се е ненаял тоя главаняк

    09:34 09.09.2025

  • 25 Тома

    2 0 Отговор
    За да се занули една държава тактиката е такава батко

    09:35 09.09.2025

  • 26 От януари

    4 0 Отговор
    И в Индия дори е факт
    данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора вече няма да подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! Голяма част от специализираната преса твърди, че това е „неочаквана печалба“ за „средната класа“ по отношение на данъка върху доходите. До сега прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци

    Коментиран от #31

    09:39 09.09.2025

  • 27 Дейвид

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Само да допълня написаното по-горе. И политиците да крадат наполовина по-малко. (Да бъдем реалисти - навсякъде по света политиците крадат, само че в по-умерени граници и не се усеща толкова.)

    09:44 09.09.2025

  • 28 С 87 869 долара в САЩ си беден

    2 0 Отговор
    Бюрото по трудова статистика прави оценката на федералния подоходен данък на Smartasset за данъците за 2024-25 г. Най ниският нетният доход са Хюстън ($85 569), Сан Франциско ($81 661), Чикаго ($81 000), Детройт ($79 503) и Ню Йорк ($78 283). Средно за САЩ е 77 280 долара

    09:46 09.09.2025

  • 29 българашкия бизнес не е основен

    0 0 Отговор
    инфлационен бандюга . тока по 7 пъти , бензина по 3 , газта по 2 пъти , всеки месец парното по 2 , тока пак 40 процента . навързани са нещата . помпа се акциза на цигари и алкохол . хляба е 2,20 . а беше 80 стотинки . банките по 3-4 пъти вдигат . градския транспорт е като бдж с огромни пари . дупки кат боташ . как се спират вдиганията . не се спират . 2-3 пенсия . инфлацията изисква заеми . фалита се видя . 20 милярдери има у нас . но парите не са в тях . гледат ги алчно . все едно те правят инфлацията . ружа , наглите , паскал . не .

    09:48 09.09.2025

  • 30 Велев ми като не харесва да

    2 0 Отговор
    правиш бизнес тук, отивай в Европа, в Африка, Америка, ...пазари бол.

    09:49 09.09.2025

  • 31 Ми хайде Велев, внасяйте

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "От януари":

    работници от Индия. Успех ви пожелавам. Там със $13 812 годишно си социално слаб и не плащаш данък . Вие повече ще им давате щото сте велики работодатели ....

    09:50 09.09.2025

  • 32 Цървул

    5 0 Отговор
    Всичко става така , поради простичката причина - бизнеса е абсолютно неспособен да изкарва пари за да има да се вдигат заплати , за данъци и печалби и да им остава за инвестиции . Сега ти казват - недостатъчно работиш , какви пари чакаш . Така става когато работиш с лопатата ,а в другите държави работят с багера . Крадливи и некадърни "бизнесмени" и политици . Затова заем след заем - до просешка тояга . По-лесно им е да бъркат в джоба на работника и да му вземат парите , отколкото да си правят труд да мислят да инвестират да търсят пазари и да са конкурентоспособни . Чака ги изненада .

    09:51 09.09.2025

  • 33 Чочо

    0 0 Отговор
    Нали щеше да има съкращения в администрацията.....да ама не.
    Тя расте и старее.
    А на работещия му казват че не е заработил достатъчно?!?!?
    Наистина в ЕС има нещо гнило....ама много гнило!

    10:05 09.09.2025

  • 34 Или давате европейски заплати

    0 0 Отговор
    Или се закривайте. Впрочем Василчо Велев сега внимавай! Прехвърляме се в Германия : През уикенда беше публикуван законопроект от Федералното министерство на финансите , според който, наред с други неща, таванът за определяне на вноските за задължително пенсионно осигуряване ще се увеличи до 8 450 евро на месец през 2026 г. Тази година таванът все още е 8 050 евро. Bas планира и по-нататъшни увеличения на цените на задължителното здравно осигуряване (GKV) и осигуряването за дългосрочни грижи . Таванът за оценка за тях в момента е 5 512,50 евро. Той ще се увеличи до 5 812,50 евро. Увеличението на тавана за оценка на вноските означава, че всички засегнати служители съвместно с работодателя ще трябва да плащат по големи вноски върху доходите си.....

    10:06 09.09.2025

  • 35 Другарю

    0 0 Отговор
    Така е Василев, на Запада всичко е на кредит. Само Луканов ти раздаваше куфарчета под масата.

    10:06 09.09.2025

