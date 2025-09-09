Хиляди собственици на тротинетки са в патова ситуация

Влезлите в сила от 7 септември нови правила за електрическите тротинетки създадоха правен парадокс. Въпреки че изискват задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, която се издава само след регистрация, към момента нито една институция в страната не може да извърши тази регистрация. Това поставя ползвателите в абсурдната ситуация да не могат да се придвижват легално.

„Хората, използващи електрически тротинетки, се поставят в параграф 22“, заяви Владислав Стоицов от Българската асоциация за електромобилност в ефира на "Здравей, България" по Нова ТВ. Той обясни, че на практика няма как собствениците да изпълнят законовите изисквания.

Застраховката изисква регистрация

Според Кодекса за застраховането, за да се издаде полица „Гражданска отговорност“, превозното средство трябва да бъде регистрирано и да има номер на шаси.

Регистрацията е прехвърлена към общините

Новите промени в Закона за движение по пътищата обаче прехвърлят задължението за регистрация на тротинетките от КАТ към общините.

Общините нямат готовност

Към момента 265-те общини в страната нямат изградена система, софтуер или нормативна уредба за извършване на такава регистрация. От Националното сдружение на общините са коментирали пред асоциацията, че ако се наложи, ще регистрират тротинетките „както се регистрират каруците“ – в таблица на Excel или на хартия.

„В момента няма нито една регистрирана тротинетка“, категоричен беше Стоицов. Това създава огромен проблем и за хората, закупили тротинетка втора ръка, които често не разполагат с никакви документи за нея.

Освен проблема с регистрацията, остава и неяснотата около дефиницията „тъмни часове на денонощието“. От Българската асоциация за електромобилност съобщиха, че водят диалог с институциите за „поправяне на тези недомислици в закона“ и призоваха собствениците на тротинетки да запазят спокойствие, тъй като вярват, че законодателят ще предприеме необходимите корекции.