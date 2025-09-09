Новини
Хиляди собственици на тротинетки са в патова ситуация

9 Септември, 2025

  • тротинетки-
  • астраховка-
  • регистрация

Задължителна застраховка, но невъзможна регистрация

Хиляди собственици на тротинетки са в патова ситуация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Влезлите в сила от 7 септември нови правила за електрическите тротинетки създадоха правен парадокс. Въпреки че изискват задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, която се издава само след регистрация, към момента нито една институция в страната не може да извърши тази регистрация. Това поставя ползвателите в абсурдната ситуация да не могат да се придвижват легално.

„Хората, използващи електрически тротинетки, се поставят в параграф 22“, заяви Владислав Стоицов от Българската асоциация за електромобилност в ефира на "Здравей, България" по Нова ТВ. Той обясни, че на практика няма как собствениците да изпълнят законовите изисквания.

Застраховката изисква регистрация

Според Кодекса за застраховането, за да се издаде полица „Гражданска отговорност“, превозното средство трябва да бъде регистрирано и да има номер на шаси.

Регистрацията е прехвърлена към общините

Новите промени в Закона за движение по пътищата обаче прехвърлят задължението за регистрация на тротинетките от КАТ към общините.

Общините нямат готовност

Към момента 265-те общини в страната нямат изградена система, софтуер или нормативна уредба за извършване на такава регистрация. От Националното сдружение на общините са коментирали пред асоциацията, че ако се наложи, ще регистрират тротинетките „както се регистрират каруците“ – в таблица на Excel или на хартия.

„В момента няма нито една регистрирана тротинетка“, категоричен беше Стоицов. Това създава огромен проблем и за хората, закупили тротинетка втора ръка, които често не разполагат с никакви документи за нея.

Освен проблема с регистрацията, остава и неяснотата около дефиницията „тъмни часове на денонощието“. От Българската асоциация за електромобилност съобщиха, че водят диалог с институциите за „поправяне на тези недомислици в закона“ и призоваха собствениците на тротинетки да запазят спокойствие, тъй като вярват, че законодателят ще предприеме необходимите корекции.



Оценка 4.6 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    6 6 Отговор
    На времето имахме лагерници. Не е късно тия тротинетки да ги превърнете на ел-лагерници.

    10:13 09.09.2025

  • 2 бай Бай

    7 1 Отговор
    Яхайте метлите баба Яги.

    10:18 09.09.2025

  • 3 УдоМача

    9 3 Отговор
    Възможност на хората и на адвокатите да изкарат много пари, съдейки държавата за пропуснати ползи и създадени неудобства поради невъзможността да си ползват превозните средства. Да дам още един жокер - велосипедите могат да се карат нощем (оборудвани със съответното осветление) а тротинетките не - това също може да се включи в исковете!

    10:23 09.09.2025

  • 4 БиБи

    16 2 Отговор
    5 000 000 000 евро нов заем за обучение на общините как да се справят с този проблем!

    10:24 09.09.2025

  • 5 Кмета

    18 1 Отговор
    Ел.возило с определена скорост,не е лагерна количка! Карани безразборно по тротоари, пътното платно,какви са водачите им? Деца на по 10- 12 години, имат ли право да управляват тези неща ,и в същото време да са опасни за пешеходци и автомобили? Инцидентите са доста и то завършващи трагично,как кой да ги спре? Поредно подценяване на ситуацията и пълно неглижиране.

    10:29 09.09.2025

  • 6 много пострадаха

    4 0 Отговор
    сега закона промени тротонеткаджиите . виден беге тротонеткист може да се обучи . то кои карат . които нямат панамера или бентли . ясна е задачата . това че са много еко и заради това от ЕС искали да се зарежат коли и на тротонетки е вярно . веднага на заем заринаха градовете и срещу заплащане да карат . и така се пребиха 40 процента тротонеткари . а събраните пари отидоха за заемите за тротонетки . сега и закон .

    10:34 09.09.2025

  • 7 факуса

    7 0 Отговор
    а каруците кога ще плащат и те

    Коментиран от #12

    10:35 09.09.2025

  • 8 1234

    9 2 Отговор
    ами не е задължително да карат тротинетки,и да забранят под 16г.да ги ползват

    10:37 09.09.2025

  • 9 Решението: Без тротинетки.

    10 1 Отговор
    Общината не длъжна да разрешава ползване не тротинетки на територията си. Моите хлапета карат велосипеди. Не страдат от забраната.

    10:39 09.09.2025

  • 10 Няма патова ситуация

    9 2 Отговор
    Тези дрънкулки са незаконни.
    Ако бяха, нямаше да има ранени и загинали заради тях.

    10:40 09.09.2025

  • 11 Превозните средства !

    7 2 Отговор
    Превозните средства !

    Трябва да се движат по пътното Платно !

    А не да застрашават здравето и спокойствието на пешеходците !

    Или да им се дложи Данък от 2-3000 лева !

    За притежаването на такова средство,

    Чийто ползватели!

    Не се съобразява със Закона !

    10:40 09.09.2025

  • 12 Община Челопеч

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "факуса":

    В моята община каруците плащат данък 14 лева за 2025 година. Имат и табели.

    10:42 09.09.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор
    Ще узреете❗
    електроМОТОРът е МОТОР ❗
    Електромобилите са в категорията на Автомобилите,
    а Електроскутерите са в категорията на мотопедите❗

    10:45 09.09.2025

  • 15 Тони

    9 0 Отговор
    Некадърни закони от некадърни политици !!

    10:49 09.09.2025

  • 16 Слави

    12 1 Отговор
    Най-добре изобщо да ги забранят. Честно казано ми писна от тия оли?оврени. Някои са кото болид от Ф1, карат като ненормални където им падне - тротоари, паркове, натоварени булеварди между колите... Всекидневни са инцидентите и опасните ситуации с тях. Никакви правила не се спазват, а често малди хора се убиват и осакатяват с тях стига толкова!

    10:52 09.09.2025

  • 17 Исторически парк

    7 1 Отговор
    Нищо да почват да ги глобяват,че ми писна от тях!

    11:04 09.09.2025

  • 18 бай-дън

    4 1 Отговор
    А понеже са МПС (имат мотор), трябва да не се движат по велоалеите, които често са на тротоара.

    11:29 09.09.2025

