Бум на пострадали от инциденти с тротинетки в Пловдив

21 Септември, 2025 09:07 411 9

Най-възрастният пострадал е жена на повече от 80 години, също управлявала тротинетка

Мария Атанасова

Бум на пострадали от тротинетки в Пловдив. Възрастовата граница се разширява драстично, отчитат лекарите.

В пловдивските болници вече постъпват пациенти на възраст от 14 до 80 години, като рекордьор е пенсионерка от града.

Пострадалите от инциденти с тротинетки обикновено се настаняват в клиниките по ортопедия и травматология, както и в клиниката по неврохирургия. Лекарите твърдят, че месечно през спешния кабинет преминават между 15 и 20 души, някои от тях с тежки черепно-мозъчни травми и счупвания на крайниците.

Експертите предупреждават, че въпреки новите национални правила, броят на инцидентите ще продължи да расте заради все по-лесния достъп до този тип превозни средства. Тротинетка може да се наеме буквално от улицата – на всеки ъгъл има такива.

По 30 километра на ден изминава Петър с тротинетката си из улиците на Пловдив. Винаги носи каска, след като преди година е паднал.

„Бях засилен с някъде 40 километра в час и гумата ми се удари в бордюра. Онзи ден падна едно момче в Коматево и сега е в болница с пукнат череп. Опасно е! И колите не внимават, затова трябва ти да си още по-внимателен – хора, деца, животни. Не трябва да се кара бързо“, казва Петър пред Нова.

Ивайло също използва тротинетка ежедневно, за да стига до работното си място. Твърди, че е внимателен, но рисковете са неизбежни. „Преди малко две момчета с колело едва не ме блъснаха, а колите понякога нарочно ни пресичат пътя. Сега, след новите закони, нямам право да карам по тротоара, а там беше по-безопасно за мен”, казва Ивайло.

За безопасността на тригодишната си дъщеря следи Татяна. „Винаги съм с нея, пазя я. По принцип имаме каска, но днес я забравихме. Ако наблизо има по-големи деца с тротинетка, предпочитам тя да спре до мен, за да не стане нещо“, казва Татяна.

Медиците с тревога отчитат, че случаите на пострадали продължават да се увеличават. Понякога при дежурство в спешния кабинет преминават по двама-трима пострадали.

„Месечно между 10 и 15 случая се налага да претърпят оперативно лечение. Става дума предимно за деца между 11 и 15 години, но има и по-малки. Един от последните случаи беше дете на 4 години, управлявало електрическа тротинетка. При падането си изкълчи тазобедрената става – сериозно увреждане, особено на такава възраст, с възможни дългосрочни последици”, казва д-р Георги Павлов от Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св. Георги“.

Най-възрастният пострадал е жена на повече от 80 години, също управлявала тротинетка.

Лекарите разказват и за случаи, в които хора са били блъснати от тротинетки. При някои пострадали лечението продължава повече от година, а други са с риск от трайни увреждания. Медиците настояват за ясно законодателство.

„Трябва регламент – кои лица и на каква възраст могат да използват тротинетки и коя част от пътното платно трябва да използват“, казва д-р Павлов.

По-отговорните родители вече съветват децата си как безопасно да използват двуколесните превозни средства. Един от тях, Радко Радков, е категоричен: „Винаги да бъде с каска и да кара само по алеите в парка. Шофьорите са нетолерантни към такива участници в движението“, казва Радков.

Пет години след регламентирането на електрическите тротинетки в България, Пловдив все още няма собствена наредба за контрола им. В града липсват ясни правила и механизми за безопасното използване на този вид превозни средства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    За кретените пострадването е закономерност !!!

    Коментиран от #8

    09:09 21.09.2025

  • 2 бай Бай

    5 0 Отговор
    Морските свинчета правят експерименти.
    Разнообразен живот.

    09:13 21.09.2025

  • 3 Б.Б.

    3 0 Отговор
    Давайте на пенсионерите безплатни тротинетки , и така ще оправим бюджета !!

    09:15 21.09.2025

  • 4 Бабет

    2 0 Отговор
    Просто е :който не спазва правилата и няма предпазни средства си заплаща лечението.А за пенсионерите-пълна забрана.

    09:17 21.09.2025

  • 5 очевидно

    3 0 Отговор
    тротинетките трябва да се забранят в България защото не са по умствените възможности на местното население!!!

    09:19 21.09.2025

  • 6 Механик

    2 0 Отговор
    За това колко им е мозъка на тротинеткджиите говорят цитати от изказванията им в тая статия:
    /Карах с 40 (що караш с 40 като знаеш, че е позволено до 25 км/ч? Значи си перманентен нарушител?!)
    /И колите не внимават (ами да, те колите така правят. Никак не са внимателни. Колите са неудушевени, розАвкото ми пони. Предметите на могат да внимават)
    /Имаме каска но днес я забравихме (И как така точно днеска, и защо като "внимавате" въпреки, че днес нямате каска сте се качили на тротинетка? И не на последно място, ама колкото ти е акъла да качиш 3-годишно на тротнетка която все пак развива до 25 км/ч както е по закон??)

    09:20 21.09.2025

  • 7 Васо

    1 0 Отговор
    Нямал право да кара на тротоара.. Ненирмалник, ти добре ли си, бе? Как ше караш на тротоара, там се движат пешеходци, малки деца, инвалиди, майки с бебета? Изрод, знаеш ли, че ако праснеш с 40 километра човек, ше го потрошиш с твоята скапана тротинетка? Нещастна измет.

    09:21 21.09.2025

  • 8 ученика

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    "пострадване"?Каква е тази дума?Остави думата ,ами така учите и децата си.Че и плюсове имаш.Значи не си сам.Проф.Мурдаров ако я чуе ще му залепне релето.

    09:23 21.09.2025

  • 9 глоги

    0 0 Отговор
    Най-възрастнАТА пострадалА е жена на повече от 80 години,

    09:23 21.09.2025

