Забранено за тротинетки в центъра на Асеновград - глобата е 500 лева

Асеновград става поредният град в България, който забранява преминаването на електрически тротинетки по пешеходната зона. Мярката се взима след поредица от инциденти с пострадали хора от този вид превозни средства, които са все по-популярни сред младите хора, посочи БНТ.
По неофициални данни през последните два месеца са станали 4 тежки сериозни инциденти.
Как ще се следят нарушителите и какви са санкциите, на които подлежат?
"За момента сме поставили табели само в центъра на града. Ще бъдат поставени и на други пешеходни зони в града. Ще бъдат налагани и санкции", поясни в "Денят започва" Димитър Воденичаров, който е експерт по транспорта в Община Асеновград.
Той поясни, че ще бъдат провеждани акции, а санкциите са в размер на 500 лева. Задължително за непълнолетните граждани, които използват тротинетки е да носят каски. Не трябва да се превозват други пътници, както и да се говори по телефона.
Димитър Воденичаров изрази надежда мерките да дадат резултат.
1 Емили
08:12 30.10.2025
2 1488
и лична карта нарочно не нося
Коментиран от #4
08:18 30.10.2025
3 Борис Бонев
08:21 30.10.2025
4 едикойси
До коментар #2 от "1488":Има камери абсолютно навсякъде. Ще те обявят за международно издирване и само за един ден ще станеш по-голям престъпник от 🎃 и 🐷.
08:25 30.10.2025
5 ООрана държава
08:27 30.10.2025