Забранено за тротинетки в центъра на Асеновград - глобата е 500 лева
Забранено за тротинетки в центъра на Асеновград - глобата е 500 лева

30 Октомври, 2025 08:09 418 5

По неофициални данни през последните два месеца са станали 4 тежки сериозни инциденти

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Асеновград става поредният град в България, който забранява преминаването на електрически тротинетки по пешеходната зона. Мярката се взима след поредица от инциденти с пострадали хора от този вид превозни средства, които са все по-популярни сред младите хора, посочи БНТ.

По неофициални данни през последните два месеца са станали 4 тежки сериозни инциденти.

Как ще се следят нарушителите и какви са санкциите, на които подлежат?

"За момента сме поставили табели само в центъра на града. Ще бъдат поставени и на други пешеходни зони в града. Ще бъдат налагани и санкции", поясни в "Денят започва" Димитър Воденичаров, който е експерт по транспорта в Община Асеновград.

Той поясни, че ще бъдат провеждани акции, а санкциите са в размер на 500 лева. Задължително за непълнолетните граждани, които използват тротинетки е да носят каски. Не трябва да се превозват други пътници, както и да се говори по телефона.

Димитър Воденичаров изрази надежда мерките да дадат резултат.


  • 1 Емили

    3 1 Отговор
    Ами сега? Дали трябва да я бутам, или да намеря някой да ме избита? Ехоо..... Асеновград.....! Бутачии...

    08:12 30.10.2025

  • 2 1488

    2 2 Отговор
    кат немам номер и карам по бързо от дебелата мутра как ше ме глоби
    и лична карта нарочно не нося

    Коментиран от #4

    08:18 30.10.2025

  • 3 Борис Бонев

    3 1 Отговор
    Терзиев а в София кога??

    08:21 30.10.2025

  • 4 едикойси

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Има камери абсолютно навсякъде. Ще те обявят за международно издирване и само за един ден ще станеш по-голям престъпник от 🎃 и 🐷.

    08:25 30.10.2025

  • 5 ООрана държава

    1 0 Отговор
    А моторетковците кога ще ги забранявате? Айде да смятаме 300 килограма мотор срещу 15 колограма тротинетка.. Кое е по опасно? 300 км в час срещу 25 километра в час. Кое е по опасно? Ускорение до 100км 2.3 секунди, ускорение до 25 км 6 секунди. Кое е по опасно....???

    08:27 30.10.2025

