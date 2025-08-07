Новини
България »
Експерти алармират, че новите правила за тротинетките няма как да влязат в сила от септември

Експерти алармират, че новите правила за тротинетките няма как да влязат в сила от септември

7 Август, 2025 09:41 893 30

  • тротинетки-
  • правила-
  • глоби-
  • наказания

Промените в закона въвеждат редица изисквания и глоби, но оставят неясноти около регистрацията и застраховането

Експерти алармират, че новите правила за тротинетките няма как да влязат в сила от септември - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новите, по-строги правила за електрически тротинетки, са на практика неизпълними. Такова мнение изрази в ефира на „Здравей, България” Владислав Стоицов, председател на УС на Българската асоциация за електромобилност. По думите му има нерешим към момента казус.

„Ако карам тротинетка, още от 7 септември трябва да имам застраховка "Гражданска отговорност". Срещахме се с Асоциацията на българските застрахователи, които ни показаха, че на практика това няма как да стане преди да бъде променен Кодексът на застраховане. Той гласи, че тротинетката трябва да има номер на шаси, това е ЕГН-то на даденото превозно средство, и трябва да е регистрирано в КАТ. Това е изискването по кодекса на застраховане, а той е по-висша форма от закона. В момента има сериен номер, но е написано по друг начин в кодекса. Той върши работа, но само ако се направи корекция в написаното”, обясни Стоицов.

„За да се издаде една застраховка, трябва да има регистрация, а тя не може да стане, защото това е прехвърлено като отговорност на общините. Те имат 4 месеца да го направят. А се изисква застраховка след един месец, за която трябва регистрация. Попадаме в една сива зона,в която се иска нещо от нас, но никой на практика не ни е казал как може да се случи”, поясни той.

По думите му новият закон е бил приет експресно и не е имало никакво обществено обсъждане. А прехвърлянето „на топката” към общините е грешка. Проблемът трябва да се реши на национално ниво.

„Ние сме първата държава, изобщо, която прави толкова драстични забрани на електрическите превозни средства. Ние сме първата държава, която налага забрана за каране през нощта на каквото и да било превозно средство”, каза още Стоицов.

Според него всяка европейска държава трябва да работи за популяризиране на градската мобилност, защото проблемът с трафика и мръсния въздух е все по-голям.

По думите му вече са разговаряли с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата" да може през есента да има по-широко обучение по пътна безопасност в училищата, за да няма толкова много инциденти с тротинетки.

► Новите изисквания и глоби

Ключовите промени, които засягат всички собственици и ползватели на електрически тротинетки, са:

Задължителна каска: Глобата за липса на каска е 50 лв.

Максимална скорост: Ограничението е до 25 км/ч.

Задължителна застраховка "Гражданска отговорност": Липсата ѝ ще се наказва с глоба до 400 лв.

Забрана за движение през нощта: Карането в тъмните часове на денонощието ще струва на нарушителите 50 лв.

Забрана за използване на телефон: Разговорите по мобилен телефон по време на движение се санкционират с 50 лв.

Санкция за родители: Родител, който допусне лице под 16 години да управлява тротинетка извън позволените зони, ще бъде глобен с 500 лв.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    17 11 Отговор
    Ами, като не могат да изпълнят правилата, няма да карат тротинетки.
    Аман от слабоумници по пътищата, дето не мислят за себе си, но сме длъжни ние (шофьорите) да ги пазим.

    Коментиран от #4, #15

    09:43 07.08.2025

  • 2 Няма да карам

    8 4 Отговор
    докато не се изясни казуса. Това не е метро и кому е нужно това превоз и средство? Пръц

    09:44 07.08.2025

  • 3 Защо ?

    4 3 Отговор
    Няма как да клъцнат дотогава всички пищоци и камбанки на желаещите , което е необходимо за лицез на тротинеткаджия...? ЕС така каза...

    09:45 07.08.2025

  • 4 Бегай

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Много по-малоумни шофьори има от тротинеткаджиите, но понеже е модерно да се вика и плюе ...

    Коментиран от #17, #25

    09:47 07.08.2025

  • 5 Мими Кучева🐕

    5 0 Отговор
    Експертите казале ли са,кво ша прави Емили до октомври?🦧💋🛴🛴🛴🌈🌈🌈🤣🤗🖕

    Коментиран от #7, #8

    09:49 07.08.2025

  • 6 тц тц

    12 6 Отговор
    Докато не се реши проблема със застраховките няма да караш! Баба му и дядо му на тоя все едно цял живот тротинетки са карали:)
    Да не говорим, че е написал една огромна лъжа - "Ние сме първата държава, която налага забрана за каране през нощта на каквото и да било превозно средство”...в цял свят е забранено на превозни средства без светлини да карат през нощта!

    Коментиран от #11

    09:51 07.08.2025

  • 7 123

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мими Кучева🐕":

    Ще има време пак да си смени пола:)

    09:52 07.08.2025

  • 8 Как

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мими Кучева🐕":

    Кво? Емили ще го взема!

    09:52 07.08.2025

  • 9 Корумпиран експерт

    7 2 Отговор
    Как да няма как да влезнат в сила! Разбира се че има, как. Само за мързеливите и корумпираните няма как. Просто спират да се търкалят по улиците, докато не се вкарат в ред. Дотогава ако са нагли, глоби. Чисто и просто.

    09:53 07.08.2025

  • 10 Възмутена

    6 1 Отговор
    От тези тротинеткаджии не мога да се доредя здрав Хор да пипна!

    09:54 07.08.2025

  • 11 Дзегун

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "тц тц":

    Да напишеш нещо, а?
    Тротинетките имат светлини. Ако няма номер на шасито се изписва с машина, такива отдавна има. Иначе и аз съм против тротинетките.

    09:54 07.08.2025

  • 12 Татра

    2 1 Отговор
    Тротинетките пречат на бизнеса на таксиджиите. Вместо да забранят такситата и да ударят с градса винетка автомобилите над два тона и да забранят домуването по улиците на такива и да подгонат автомобили паркирани и не в движение с месеци и години.

    Коментиран от #19

    10:01 07.08.2025

  • 13 градска мобилност - да

    3 3 Отговор
    но не терористи с тротинетки без светлини през нощта.

    Коментиран от #21

    10:01 07.08.2025

  • 14 Държавата

    2 4 Отговор
    трябва да стимулира алтернативните видове транспорт, които не отделят изгорели газове, а не да ги ограничава!

    Този закон изглежда да е писан от някой таксиметраджия. Бакшишите мразят велосипеди, тротинетки, ролери, скутери и т.н., понеже ги губят като клиенти! Редовна гледка е как някой бакшиш притиска водач на велосипед или тротинетка на пътя или спира рязко пред него, отнема предимство и т.н.

    10:04 07.08.2025

  • 15 Дандан

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Регистрация и застраховка с нищо не подобрява сигурността на тротинетката, но пълни джоба на КАТ и застрахователи.
    И си длъжен да пазиш по закон и от морална гледна точка. Вчера един идиот с мерцедес изпреварва велосипед и челно срещу мен. Пари за мерцедес има, пари за мозък, че трябва да намали и да изчака - няма.

    Коментиран от #18

    10:04 07.08.2025

  • 16 Искам да видя

    6 0 Отговор
    поне един глобен и с отнета книжка моторджия, който кара с 200 в града, форсира излишно двигателя с невъобразим шум, който буди бебетата и пищят от страх, изпреварва с риск за себе си и околните, сменя ленти от ляво и от дясно без никакви правила, мигачи и т.н.

    А не някоя кротка тротинетка, че нямал Гражданска отговорност!

    Докога МВР и КАТ ще търпят убийците на пътя, наречени рокери?!

    Коментиран от #23

    10:12 07.08.2025

  • 17 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бегай":

    Ако погледнем процентно, най-вероятно не си прав. Просто автомобилите са много повече.
    Иначе, личните ми наблюдения с, че 9 от 10 тротинеткаджии твърдо не спазват никакви правила за движение по пътищата - мушкат се между автомобилите, минават на червено, карат без каски и др. подобни.

    10:14 07.08.2025

  • 18 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дандан":

    като имаш региострация и застраховка, ставаш проследим. Т.е., когато направиш нарушение, можеш да бъдеш открит и глобен. А после застраховката ти ще се удвои (примерно).
    Те така - шофоьорите с глоби се кротват. Същото важи и за тротинеткаджиите.

    10:16 07.08.2025

  • 19 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Татра":

    Звучиш ми точно като онзи Бонев от "Спаси София" - пълен неможач, но пък с еко претенции, които не се подкрепят от 98% от населението.

    10:20 07.08.2025

  • 20 Територията

    1 0 Отговор
    Такива като тоя паразит - въжето и на стълба! В тая кочина само изроди и пълна анархия!

    10:27 07.08.2025

  • 21 крокодила Гена

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "градска мобилност - да":

    Хубавите тротинетки има светини.Фар,стоп,че и отстрани.Кому е са нужни тези забрани.Как ще забраните на малолетни и непълнолетни да карат?Та те са хиляди главно в 4-5 големи града в страната.Нещо щом се налага означава,че е харесвано и функционално.Това не е начин да се пълни бюджета.На последните избори гласуваха само 30%.На едни следващи и толкова няма да отидем заради простотиите на управляващите.Нужно е възпитание,а не глоби,забрани и репресии.

    Коментиран от #30

    10:28 07.08.2025

  • 22 Има ли изисквания

    2 0 Отговор
    за употребата на алкохол? Доста тротинеткаджии са с книжки категория В, дори и с А за мотоциклет, но като се почерпят се прибират с тротинетка.

    10:29 07.08.2025

  • 23 клюкарката

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Искам да видя":

    Защото рокерите са контингент на полицията.Те са доносници и ги използват при протести и митинги като провокатори.Затова имат чадър.Затова няма глобен моторджия.Неотдавна в центъра на София се уби известен лекар.Нещо да сте чули?Пълно затъмнение.Дори се учудих,че споменаха.

    10:38 07.08.2025

  • 24 Механик

    1 0 Отговор
    Новите правила за тротинетките, точно както и старите, няма как да бъдат контролирани.
    С какво техническо средство ще засичаме скоростта на тротинетките по вело-алеите, например.
    Кой ще спира тротинеткаджиите за проверка на документите/ мислите ли, че катаджията ще се заложи на вело-алеята? М ?
    Как ще минават преглед тротинетките? ? Как ще следим за изправност на ходова част и спирачна уредба? М?
    На кого ще напишем глоба, за отсъствие на гражданска отговорност? М?
    Само празни приказки и кухи закони творят нашите.
    Тротинетката не може да бъде вкарана в накакъв регистрационен режим. От там следва че нищо не можете да направите на наглия тротинеткаджия.
    Единственото което можете да направите е изобщо да ги спрете от движение. Но тук идват два въпроса.
    Кой ще гони наглия тротинеткаджия, който въпреки спирането от движение си кара тротинетката?? М??
    Кой ще плати загуби на тротинеткаджията, който все пек съвсем законно е похарчил пари за въоросния вибратор?? М?

    10:43 07.08.2025

  • 25 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бегай":

    Шофьорът шофира автомобил, който има регистрация и може да бъде издирен, както по марка и модел, така и по записи от камерите. А тротинеткаджията с качулка на главата, как ще го издириш? То даже и по външен вид на превозното средство няма как, щото тротинетките си приличат като сестрички.

    10:46 07.08.2025

  • 26 И защо тротинетка

    1 0 Отговор
    с редовни фарове, стопове и странични светлини да не може да кара през нощта?

    Къде е логиката в това решение?

    Точно през нощта, когато градският транспорт не работи, е времето за алтернативните превозни средства! Един ролер не може ли да се прибере у дома през нощта? Или скейтборд?

    Коментиран от #27

    10:46 07.08.2025

  • 27 Според управниците

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "И защо тротинетка":

    през нощта, като няма градски транспорт, трябва да си хванеш такси, че да се прибереш у дома! Точка! Или да бъхтиш пеш с километри. Бакшишите явно имат силно лоби!

    10:49 07.08.2025

  • 28 Много общини

    0 0 Отговор
    инвестираха доста обществени средства в електрически тротинетки и скутери, създадоха общински фирми, сайтове, софтуеър, стоянки, сервиз и т.н.

    Сега трябва да зарежат всичко това!

    Навремето накараха всички здравни заведения да накупят машинките за пръстови отпечатъци на Москов, с договори за сервиз , за програми и т.н, някои хора напълниха джобовете, накрая в един ден отмениха всичко!

    И никой управляващ не понесе отговорност!

    Сега ще стане същото с алтернативните превозни средства!

    10:55 07.08.2025

  • 29 Чочо

    0 0 Отговор
    Толкова могат тези депутати.
    Не зная как но гласуват закони.
    240 кухи глави се правят на законодатели

    10:55 07.08.2025

  • 30 водачите на МПС

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "крокодила Гена":

    притежават лиценз издаден от държавата, че знаят ЗДвП и имат правото да използват пътната мрежа на страната. Тродинетката е превозно средство задвижвано от мотор - МПС. Затова тротинеткаджиите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да имат лиценз - книжка, за да се движат по улиците. Ако се движат по тротоарите, са убийци. Всичкото другото е мижи да те лажем.

    10:55 07.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове