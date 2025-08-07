Експерти алармират, че новите правила за тротинетките няма как да влязат в сила от септември

Новите, по-строги правила за електрически тротинетки, са на практика неизпълними. Такова мнение изрази в ефира на „Здравей, България” Владислав Стоицов, председател на УС на Българската асоциация за електромобилност. По думите му има нерешим към момента казус.
„Ако карам тротинетка, още от 7 септември трябва да имам застраховка "Гражданска отговорност". Срещахме се с Асоциацията на българските застрахователи, които ни показаха, че на практика това няма как да стане преди да бъде променен Кодексът на застраховане. Той гласи, че тротинетката трябва да има номер на шаси, това е ЕГН-то на даденото превозно средство, и трябва да е регистрирано в КАТ. Това е изискването по кодекса на застраховане, а той е по-висша форма от закона. В момента има сериен номер, но е написано по друг начин в кодекса. Той върши работа, но само ако се направи корекция в написаното”, обясни Стоицов.
„За да се издаде една застраховка, трябва да има регистрация, а тя не може да стане, защото това е прехвърлено като отговорност на общините. Те имат 4 месеца да го направят. А се изисква застраховка след един месец, за която трябва регистрация. Попадаме в една сива зона,в която се иска нещо от нас, но никой на практика не ни е казал как може да се случи”, поясни той.
По думите му новият закон е бил приет експресно и не е имало никакво обществено обсъждане. А прехвърлянето „на топката” към общините е грешка. Проблемът трябва да се реши на национално ниво.
„Ние сме първата държава, изобщо, която прави толкова драстични забрани на електрическите превозни средства. Ние сме първата държава, която налага забрана за каране през нощта на каквото и да било превозно средство”, каза още Стоицов.
Според него всяка европейска държава трябва да работи за популяризиране на градската мобилност, защото проблемът с трафика и мръсния въздух е все по-голям.
По думите му вече са разговаряли с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата" да може през есента да има по-широко обучение по пътна безопасност в училищата, за да няма толкова много инциденти с тротинетки.
► Новите изисквания и глоби
Ключовите промени, които засягат всички собственици и ползватели на електрически тротинетки, са:
Задължителна каска: Глобата за липса на каска е 50 лв.
Максимална скорост: Ограничението е до 25 км/ч.
Задължителна застраховка "Гражданска отговорност": Липсата ѝ ще се наказва с глоба до 400 лв.
Забрана за движение през нощта: Карането в тъмните часове на денонощието ще струва на нарушителите 50 лв.
Забрана за използване на телефон: Разговорите по мобилен телефон по време на движение се санкционират с 50 лв.
Санкция за родители: Родител, който допусне лице под 16 години да управлява тротинетка извън позволените зони, ще бъде глобен с 500 лв.
1 Някой
Аман от слабоумници по пътищата, дето не мислят за себе си, но сме длъжни ние (шофьорите) да ги пазим.
09:43 07.08.2025
4 Бегай
До коментар #1 от "Някой":Много по-малоумни шофьори има от тротинеткаджиите, но понеже е модерно да се вика и плюе ...
5 Мими Кучева🐕
6 тц тц
Да не говорим, че е написал една огромна лъжа - "Ние сме първата държава, която налага забрана за каране през нощта на каквото и да било превозно средство”...в цял свят е забранено на превозни средства без светлини да карат през нощта!
7 123
До коментар #5 от "Мими Кучева🐕":Ще има време пак да си смени пола:)
8 Как
До коментар #5 от "Мими Кучева🐕":Кво? Емили ще го взема!
9 Корумпиран експерт
10 Възмутена
11 Дзегун
До коментар #6 от "тц тц":Да напишеш нещо, а?
Тротинетките имат светлини. Ако няма номер на шасито се изписва с машина, такива отдавна има. Иначе и аз съм против тротинетките.
09:54 07.08.2025
12 Татра
13 градска мобилност - да
14 Държавата
Този закон изглежда да е писан от някой таксиметраджия. Бакшишите мразят велосипеди, тротинетки, ролери, скутери и т.н., понеже ги губят като клиенти! Редовна гледка е как някой бакшиш притиска водач на велосипед или тротинетка на пътя или спира рязко пред него, отнема предимство и т.н.
15 Дандан
До коментар #1 от "Някой":Регистрация и застраховка с нищо не подобрява сигурността на тротинетката, но пълни джоба на КАТ и застрахователи.
И си длъжен да пазиш по закон и от морална гледна точка. Вчера един идиот с мерцедес изпреварва велосипед и челно срещу мен. Пари за мерцедес има, пари за мозък, че трябва да намали и да изчака - няма.
16 Искам да видя
А не някоя кротка тротинетка, че нямал Гражданска отговорност!
Докога МВР и КАТ ще търпят убийците на пътя, наречени рокери?!
17 Някой
До коментар #4 от "Бегай":Ако погледнем процентно, най-вероятно не си прав. Просто автомобилите са много повече.
Иначе, личните ми наблюдения с, че 9 от 10 тротинеткаджии твърдо не спазват никакви правила за движение по пътищата - мушкат се между автомобилите, минават на червено, карат без каски и др. подобни.
18 Някой
До коментар #15 от "Дандан":като имаш региострация и застраховка, ставаш проследим. Т.е., когато направиш нарушение, можеш да бъдеш открит и глобен. А после застраховката ти ще се удвои (примерно).
Те така - шофоьорите с глоби се кротват. Същото важи и за тротинеткаджиите.
19 Някой
До коментар #12 от "Татра":Звучиш ми точно като онзи Бонев от "Спаси София" - пълен неможач, но пък с еко претенции, които не се подкрепят от 98% от населението.
20 Територията
21 крокодила Гена
До коментар #13 от "градска мобилност - да":Хубавите тротинетки има светини.Фар,стоп,че и отстрани.Кому е са нужни тези забрани.Как ще забраните на малолетни и непълнолетни да карат?Та те са хиляди главно в 4-5 големи града в страната.Нещо щом се налага означава,че е харесвано и функционално.Това не е начин да се пълни бюджета.На последните избори гласуваха само 30%.На едни следващи и толкова няма да отидем заради простотиите на управляващите.Нужно е възпитание,а не глоби,забрани и репресии.
22 Има ли изисквания
23 клюкарката
До коментар #16 от "Искам да видя":Защото рокерите са контингент на полицията.Те са доносници и ги използват при протести и митинги като провокатори.Затова имат чадър.Затова няма глобен моторджия.Неотдавна в центъра на София се уби известен лекар.Нещо да сте чули?Пълно затъмнение.Дори се учудих,че споменаха.
24 Механик
С какво техническо средство ще засичаме скоростта на тротинетките по вело-алеите, например.
Кой ще спира тротинеткаджиите за проверка на документите/ мислите ли, че катаджията ще се заложи на вело-алеята? М ?
Как ще минават преглед тротинетките? ? Как ще следим за изправност на ходова част и спирачна уредба? М?
На кого ще напишем глоба, за отсъствие на гражданска отговорност? М?
Само празни приказки и кухи закони творят нашите.
Тротинетката не може да бъде вкарана в накакъв регистрационен режим. От там следва че нищо не можете да направите на наглия тротинеткаджия.
Единственото което можете да направите е изобщо да ги спрете от движение. Но тук идват два въпроса.
Кой ще гони наглия тротинеткаджия, който въпреки спирането от движение си кара тротинетката?? М??
Кой ще плати загуби на тротинеткаджията, който все пек съвсем законно е похарчил пари за въоросния вибратор?? М?
25 Механик
До коментар #4 от "Бегай":Шофьорът шофира автомобил, който има регистрация и може да бъде издирен, както по марка и модел, така и по записи от камерите. А тротинеткаджията с качулка на главата, как ще го издириш? То даже и по външен вид на превозното средство няма как, щото тротинетките си приличат като сестрички.
26 И защо тротинетка
Къде е логиката в това решение?
Точно през нощта, когато градският транспорт не работи, е времето за алтернативните превозни средства! Един ролер не може ли да се прибере у дома през нощта? Или скейтборд?
10:46 07.08.2025
27 Според управниците
До коментар #26 от "И защо тротинетка":през нощта, като няма градски транспорт, трябва да си хванеш такси, че да се прибереш у дома! Точка! Или да бъхтиш пеш с километри. Бакшишите явно имат силно лоби!
28 Много общини
Сега трябва да зарежат всичко това!
Навремето накараха всички здравни заведения да накупят машинките за пръстови отпечатъци на Москов, с договори за сервиз , за програми и т.н, някои хора напълниха джобовете, накрая в един ден отмениха всичко!
И никой управляващ не понесе отговорност!
Сега ще стане същото с алтернативните превозни средства!
29 Чочо
Не зная как но гласуват закони.
240 кухи глави се правят на законодатели
30 водачите на МПС
До коментар #21 от "крокодила Гена":притежават лиценз издаден от държавата, че знаят ЗДвП и имат правото да използват пътната мрежа на страната. Тродинетката е превозно средство задвижвано от мотор - МПС. Затова тротинеткаджиите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да имат лиценз - книжка, за да се движат по улиците. Ако се движат по тротоарите, са убийци. Всичкото другото е мижи да те лажем.
10:55 07.08.2025