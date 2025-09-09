Новини
България »
"Да, България": МВР излъга, нужни са оставки

9 Септември, 2025 10:35 2 101 29

  • мвр-
  • да българия-
  • оставки

Даниел Митов да освободи всички, които са участвали в дезинформирането на обществото за инцидента в Русе

"Да, България": МВР излъга, нужни са оставки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“В последните часове, на страницата на Българските елфи (BG Elves) бяха публикувани записите, които полицията очевидно скри от българското общество, във връзка с инцидента с шефа на полицията в Русе. Най-важното, което се вижда от записите е, че министърът на вътрешните работи излъга. Даниел Митов обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите и обществото. Тези записи очевидно са били скрити, защото това, което виждаме днес, няма нищо общо с първоначалната версия.” Това заяви Ивайло Мирчев в изявление в социалните мрежи.

„От видеата ясно се вижда, че версията на обвиняемите младежи се потвърждава в голяма степен. Не става дума за поругаване на държавността, както Даниел Митов описа случая, нито за атака към институциите“, допълни Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов настоява вътрешният министър да освободи всички по веригата, които са участвали в дезинформирането на обществото - в скриването на информация, в подаването на фалшива информация и това МВР, за пореден път, да бъде разпространител на дезинформация и да губи доверие.

„Настояваме министърът да разпространи и останалите записи от по-близки камери. Нека Даниел Митов да каже имал ли достъп до тези записи преди безобразната си пресконференция,“ допълни Божанов и уточни, че от партията продължават да стоят на позицията, с която излязоха веднага след инцидента, а именно, че всяко насилие е недопустимо. „Пожелаваме и бързо възстановяване на шефа на ОДМВР-Русе, защото е на първо място трябва да бъде защитаване здравето на хората. Но отговорност трябва да се носи.“

От партията са категорични, че, ако всичко това не се случи, „решението е премиерът Желязков да поиска оставката на Даниел Митов. Така е честно към обществото и така, като управленци и като политици, трябва да реагираме“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 43 гласа.
Подобни новини


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    56 4 Отговор
    КЪДРАВАТА СЮ да си ходи ❗

    10:38 09.09.2025

  • 2 да беге са прави

    29 3 Отговор
    подмениха както на изборите истината . но истината излезе . за оставки не знам . логиката е да няма недоволни . за сблъсък на децата глоби и мъмрене . за полисмана здраве и друга служба . да сложат там някой на негово място . то има застраховка . при колата е станало всичко . блъснат от врата травми . застрахователя знае . но русе е добър град .

    10:39 09.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Герберизми

    55 5 Отговор
    Къдравата Сю за пореден път се издъни! За нищо не стават тези жени ГЕРБ, лъжи, измами, партенки, опорки, тиквени семки!

    Коментиран от #9

    10:40 09.09.2025

  • 6 Ето

    53 4 Отговор
    Затова ги мразим полюцаите ,лъжат и мамят

    Коментиран от #14, #26

    10:41 09.09.2025

  • 7 Меко

    64 5 Отговор
    казано е излъга ! Буквално съчиниха грозна версия и нелеп сюжет за постановката си - изиграна пред цялата ни държава и българските граждани ! Срам и тъпчене на закони , криминални действия , мръсни измислици и жертви едни момчета , почти деца , които спокойно и убедително показаха истината ! Оставка на министър Дани и всички негови помагачи относно случая !

    10:43 09.09.2025

  • 8 Това

    49 2 Отговор
    Беше явно от самото начало ,и това си е било битов инцидент .Иначе ще ше да се действа веднага а не с отлагане с няколко часа

    10:43 09.09.2025

  • 9 Ком

    39 3 Отговор

    До коментар #5 от "Герберизми":

    Сю ще го махнат и на негово място пак друг!

    Коментиран от #13

    10:43 09.09.2025

  • 10 1234

    60 4 Отговор
    Оскърбително е към всички жертви на улични побоища да се вдига шум за един милиционер със съмнителна репутация. Специалният статут на полицията е свързан с изпълнение на служебните задлъжения, демострация на власт по време на пиянска вечеринка е оскърбителна и за униформените. И поредният палячо - назначен за министърче да дуе бузи в национален ефир е направо гротескно!

    10:45 09.09.2025

  • 11 Абе

    37 1 Отговор
    Русе е малък град със зависимости! Смята че делото с пребития МВР шеф трябва да се премести

    10:45 09.09.2025

  • 12 Кит

    41 3 Отговор
    Доживях уникален момент - да подкрепя на 100% позиция на лицата Мирчев и Божанов по конкретен казус!

    / Разбира се, знам и кой е действителният автор на тази позиция, един от малкото смислени юристи в ДБ, ама да не издребняваме ;)/

    10:46 09.09.2025

  • 13 Герберизми

    38 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ком":

    100% гарантирано от ГЕРБ и върховния диктатор и тиранин ББ и неговия побратим ДП!

    Коментиран от #16

    10:50 09.09.2025

  • 14 Милицай

    26 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ето":

    Да, ама ми дигнаха заплатата с 50% ха ха ха

    10:52 09.09.2025

  • 15 Промяна

    5 38 Отговор
    МИРЧЕВ ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ИЗЖИВЯВАШ КОЙ СИ ТИ ЕДИН ШАРЛАТАНИН НАЗНАЧЕН С АЛА БАЛАТА А РАЗМАЗАНИТЕ ИЗМИСЛЕНИ ВАШИ САБОТАЖНИ ВИДЕА СА МОНТАЖ ЗАЩО САБОТИРАТЕ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ ПОСТОЯННО ЗАЩО НАСТРОЙВАТЕ ХОРАТА СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА НИ ТОВА РАЗМАЗАНО ИЗМИСЛЕНО ВИДЕО НИЩООООО НЕ ПОКАЗВА ОСВЕН ВАШИТЕ НАПЪНИ ДА ОЧЕРНЯТЕ БЪРГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

    10:54 09.09.2025

  • 16 Промяна

    1 15 Отговор

    До коментар #13 от "Герберизми":

    МИРЧЕВ ТИ ЛИ СИ

    10:55 09.09.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    ТРИ-Е-ТЕ, но няма значение дали той и,лъга обществото....

    Коментиран от #19

    11:02 09.09.2025

  • 18 Георги

    14 2 Отговор
    тоя мазния защо прпусна министърчето? Оставките трябва да тръгнат от него и да стигнат надолу до първите полицаи пристигнали на място.

    11:03 09.09.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ... или подчинените му са ИЗЛЪГАЛИ него,
    а той не е проверил❗

    11:03 09.09.2025

  • 20 Майора

    4 12 Отговор
    Ало Мирчев , много добре знаеш че нищо не е вярно и БГ елфите правят само монтажи! А като видяхме как се радват и какви изводи правят , по добре да се закрият!

    11:08 09.09.2025

  • 21 1488

    9 4 Отговор
    бнт, бтв и нова извиниха ли се че льгаха с години че георги бил насилник над дебора ? а за китайската настинка извиниха ли се ? и за тоя случая "ще се извинят"

    11:08 09.09.2025

  • 22 сигурно той е накарал да

    12 0 Отговор
    си тръгне дошлата линейка . а доктора къде е спал . не видя ли как е имало сблъсъци . травми . огледал малките и те нямали рани . как нямат . тежък шамар . главата във вратата . няма ли лека повреда . ами шишото с ланеца ако е мислел да не си каже името и да потули нещата . явно натам е тръгнало всичко . но с един удър а три травми . доктора как мисли . що се крие .

    11:14 09.09.2025

  • 23 Май

    12 1 Отговор
    ще се наложи подходящите оставки и ГЕРБ-еристите ще загубят Президентската надпревара

    нещо на посткомунистите не им се удава мисленето!

    11:15 09.09.2025

  • 24 Шопо

    15 0 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    11:20 09.09.2025

  • 25 Ех ! Необходими са и Наказания !

    11 0 Отговор
    Ех ! Необходими са и Наказания !

    Защото в Противен случай !

    МВР Никога няма да започне да работи !

    Според постановеното !

    От Българското Законодателство !

    Това просто са една Шайка престъпници !

    Назначени от Бългжарското Правителство !

    11:24 09.09.2025

  • 26 Мокър

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ето":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Председател на районен съд във Видин е човек започнал кариерата си в системата на МВР .
    Този човек винаги ще защитава колегите от милицията, обикновения гражданин няма шанс да получи справедлива присъда. После защо спора се решава на улицата ?
    Малко са го били тоя.

    11:24 09.09.2025

  • 27 Беше ясно още отначало

    9 0 Отговор
    Че нещо не е наред
    Да се чуди човек на къдравата сю
    Или е много тъп и ушевците го пуснаха по пързалката с тия тъпи версии
    Или е много арогантен и нагъл
    И в двата случая е за оставка смешник

    11:31 09.09.2025

  • 28 малоумника

    3 3 Отговор
    На всички ни е ясно, че сте готови на Нова Сглобка с боко Тиквата, ако той се разграничи от Прасето.Ще се конкурирате с "китайските" поклонници и чалгарите за 4-5 те процента на сл. избори.

    11:35 09.09.2025

  • 29 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОЧНО ТАКА. ДА СИ ПОДАВА ОСТАВКАТА. ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ И УЖ," БИТИЯ " ПОЛИЦАЙ. ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕ ЛЕКУВАЩИЯТ ГО ДОКТОР???? КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО НА ЧРНГЕТО????

    11:47 09.09.2025

