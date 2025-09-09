"Да, България": МВР излъга, нужни са оставки

“В последните часове, на страницата на Българските елфи (BG Elves) бяха публикувани записите, които полицията очевидно скри от българското общество, във връзка с инцидента с шефа на полицията в Русе. Най-важното, което се вижда от записите е, че министърът на вътрешните работи излъга. Даниел Митов обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите и обществото. Тези записи очевидно са били скрити, защото това, което виждаме днес, няма нищо общо с първоначалната версия.” Това заяви Ивайло Мирчев в изявление в социалните мрежи.

„От видеата ясно се вижда, че версията на обвиняемите младежи се потвърждава в голяма степен. Не става дума за поругаване на държавността, както Даниел Митов описа случая, нито за атака към институциите“, допълни Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов настоява вътрешният министър да освободи всички по веригата, които са участвали в дезинформирането на обществото - в скриването на информация, в подаването на фалшива информация и това МВР, за пореден път, да бъде разпространител на дезинформация и да губи доверие.

„Настояваме министърът да разпространи и останалите записи от по-близки камери. Нека Даниел Митов да каже имал ли достъп до тези записи преди безобразната си пресконференция,“ допълни Божанов и уточни, че от партията продължават да стоят на позицията, с която излязоха веднага след инцидента, а именно, че всяко насилие е недопустимо. „Пожелаваме и бързо възстановяване на шефа на ОДМВР-Русе, защото е на първо място трябва да бъде защитаване здравето на хората. Но отговорност трябва да се носи.“

От партията са категорични, че, ако всичко това не се случи, „решението е премиерът Желязков да поиска оставката на Даниел Митов. Така е честно към обществото и така, като управленци и като политици, трябва да реагираме“.