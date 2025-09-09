"Да, България": МВР излъга, нужни са оставки

“В последните часове, на страницата на Българските елфи (BG Elves) бяха публикувани записите, които полицията очевидно скри от българското общество, във връзка с инцидента с шефа на полицията в Русе. Най-важното, което се вижда от записите е, че министърът на вътрешните работи излъга. Даниел Митов обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите и обществото. Тези записи очевидно са били скрити, защото това, което виждаме днес, няма нищо общо с първоначалната версия.” Това заяви Ивайло Мирчев в изявление в социалните мрежи.
„От видеата ясно се вижда, че версията на обвиняемите младежи се потвърждава в голяма степен. Не става дума за поругаване на държавността, както Даниел Митов описа случая, нито за атака към институциите“, допълни Ивайло Мирчев.
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов настоява вътрешният министър да освободи всички по веригата, които са участвали в дезинформирането на обществото - в скриването на информация, в подаването на фалшива информация и това МВР, за пореден път, да бъде разпространител на дезинформация и да губи доверие.
„Настояваме министърът да разпространи и останалите записи от по-близки камери. Нека Даниел Митов да каже имал ли достъп до тези записи преди безобразната си пресконференция,“ допълни Божанов и уточни, че от партията продължават да стоят на позицията, с която излязоха веднага след инцидента, а именно, че всяко насилие е недопустимо. „Пожелаваме и бързо възстановяване на шефа на ОДМВР-Русе, защото е на първо място трябва да бъде защитаване здравето на хората. Но отговорност трябва да се носи.“
От партията са категорични, че, ако всичко това не се случи, „решението е премиерът Желязков да поиска оставката на Даниел Митов. Така е честно към обществото и така, като управленци и като политици, трябва да реагираме“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:38 09.09.2025
10:39 09.09.2025
Коментиран от #9
10:40 09.09.2025
Коментиран от #14, #26
10:41 09.09.2025
10:43 09.09.2025
10:43 09.09.2025
До коментар #5 от "Герберизми":Сю ще го махнат и на негово място пак друг!
Коментиран от #13
10:43 09.09.2025
10:45 09.09.2025
10:45 09.09.2025
/ Разбира се, знам и кой е действителният автор на тази позиция, един от малкото смислени юристи в ДБ, ама да не издребняваме ;)/
10:46 09.09.2025
До коментар #9 от "Ком":100% гарантирано от ГЕРБ и върховния диктатор и тиранин ББ и неговия побратим ДП!
Коментиран от #16
10:50 09.09.2025
До коментар #6 от "Ето":Да, ама ми дигнаха заплатата с 50% ха ха ха
10:52 09.09.2025
10:54 09.09.2025
До коментар #13 от "Герберизми":МИРЧЕВ ТИ ЛИ СИ
10:55 09.09.2025
Коментиран от #19
11:02 09.09.2025
11:03 09.09.2025
До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":... или подчинените му са ИЗЛЪГАЛИ него,
а той не е проверил❗
11:03 09.09.2025
11:08 09.09.2025
11:08 09.09.2025
11:14 09.09.2025
нещо на посткомунистите не им се удава мисленето!
11:15 09.09.2025
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
11:20 09.09.2025
25 Ех ! Необходими са и Наказания !
Защото в Противен случай !
МВР Никога няма да започне да работи !
Според постановеното !
От Българското Законодателство !
Това просто са една Шайка престъпници !
Назначени от Бългжарското Правителство !
11:24 09.09.2025
До коментар #6 от "Ето":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
Председател на районен съд във Видин е човек започнал кариерата си в системата на МВР .
Този човек винаги ще защитава колегите от милицията, обикновения гражданин няма шанс да получи справедлива присъда. После защо спора се решава на улицата ?
Малко са го били тоя.
11:24 09.09.2025
27 Беше ясно още отначало
Да се чуди човек на къдравата сю
Или е много тъп и ушевците го пуснаха по пързалката с тия тъпи версии
Или е много арогантен и нагъл
И в двата случая е за оставка смешник
11:31 09.09.2025
11:35 09.09.2025
11:47 09.09.2025