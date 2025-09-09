Новини
България »
Всички градове »
Защо близките на загиналата Христина още не могат да получат тялото ѝ

Защо близките на загиналата Христина още не могат да получат тялото ѝ

9 Септември, 2025 10:49 887 11

  • семейство-
  • христина-
  • атв-
  • получаване на тялото

Юлиян Здравков е сред близките на Христина. Той сподели, че тялото ѝ не може да бъде предадено на семейството, тъй като е обяснено, че трябва да се произнесе съдебна медицина. Очаква се то да бъде предадено в началото на тази седмица, допълни той.

Защо близките на загиналата Христина още не могат да получат тялото ѝ - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шести ден семейството на загиналата след удар от АТВ в "Слънчев бряг" Христина не може получи тялото ѝ, съобщават от Нова телевизия. Младата жена почина при инцидент в курорта, при който 18-годишният Никола Бургазлиев се вряза с машината в петима души на тротоара. Синът на Христина – Марти, е в кома. Окръжната прокуратура в Бургас обмисля да промени обвинението срещу Бургазлиев в по-тежко.

Юлиян Здравков е сред близките на Христина. Той сподели, че тялото ѝ не може да бъде предадено на семейството, тъй като е обяснено, че трябва да се произнесе съдебна медицина. Очаква се то да бъде предадено в началото на тази седмица, допълни той.

Юлиян каза, че Марти още не е събуден, „има някакво подобряване, стимулират го да започне да преглъща”. Лекарите са посочили, че събуждането може да отнеме оттук нататък седмица, но може и два месеца.

„Имаме съмнения, че се прикриват факти и обстоятелства, защото нещата се движат много бавно. Можем да направим сравнение с други нещастни случаи, виждаме разликата - например случаят в Русе”, заяви Юлиян.

Той каза, че имат информация, че на мястото на инцидента в „Слънчев бряг” е имало хора, които са станали свидетели, но все още не са разпитани.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007 лиценз ту кил

    12 1 Отговор
    Окръжната прокуратура в Бургас обмисля да промени обвинението. Затова. Нещастници!

    Коментиран от #2, #4

    10:54 09.09.2025

  • 2 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "007 лиценз ту кил":

    Ако има изгорено от фас по темето, то може да се късае за злополука - мълния.

    10:56 09.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ах Ох

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "007 лиценз ту кил":

    Е стига де, това е само средна телесна повреда.

    11:00 09.09.2025

  • 5 1488

    2 5 Отговор
    щото е в МОЗЬЧНА смьрт, не в клинична

    11:02 09.09.2025

  • 6 то в бургаско я от

    3 0 Отговор
    атв с залепнали газ и спирачка , я от парашут дето се къса . инциденти . е има и издавени . разделят ги от тези в катастрофите . богаташки сезон . явно бавно работят . но ще я предадат . в украйна ги връщат след 3 години . ударен в окопа или в затвора . и измрел . при размяна го носят да го дадат на близките му . останките е редно по христянски в черквата и в гробището . от ковида измряха от анаболните инжекции . кашлят и в кревати с лекарства и с краката напред . хиляди .

    11:24 09.09.2025

  • 7 Страната на npaceтата 🐷🐷

    3 0 Отговор
    Разбира се, че борисов и пеевски ще си пазят милиционерите, които ги защитават от народната "любов"

    11:33 09.09.2025

  • 8 Цвете

    1 1 Отговор
    КАКВА Е ПРИЧИНАТА ДА " ОБМИСЛЯТ " ЗА ТОЗИ УБИЕЦ НА ХОРА??? НИЩО НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ ПРИКРИЕ ИСТИНАТА. НЕКА ТЕЗИ, КОИТО СА БИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА СЛУЧАЯ, ДА СЕ ИЗДИРЯТ И РАЗПИТАТ??? ВЕЧЕ ИМА СМЪРТЕН СЛУЧАЙ, А И ДЕТЕТО ОЩЕ Е В КОМА. 🙈🙉🙊🤦‍♂️🤷‍♂️👮‍♂️👨‍🦽💏

    11:34 09.09.2025

  • 9 Цвете

    1 1 Отговор
    КАКВА Е ПРИЧИНАТА ДА " ОБМИСЛЯТ " ЗА ТОЗИ УБИЕЦ НА ХОРА??? НИЩО НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ ПРИКРИЕ ИСТИНАТА. НЕКА ТЕЗИ, КОИТО СА БИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА СЛУЧАЯ, ДА СЕ ИЗДИРЯТ И РАЗПИТАТ??? ВЕЧЕ ИМА СМЪРТЕН СЛУЧАЙ, А И ДЕТЕТО ОЩЕ Е В КОМА. 🙈🙉🙊🤦‍♂️🤷‍♂️👮‍♂️👨‍🦽💏

    11:36 09.09.2025

  • 10 Язък за жената и за детенцето

    3 0 Отговор
    Станаха курбан на безкруполността.

    11:43 09.09.2025

  • 11 Как защо?!

    1 0 Отговор
    Защото насреща си имат не хора, а изроди, изверги и двукопитни студенокръвни нищожества, каквата е цялата ГЕРБерастка администрация в България! Какъвто е и СИКаджийският има главатар - знаков престъпник от подземния свят, а за "Вътрешния" му - Къдравото нищожество с много мазната мутра да не говорим! Магистралните жрици са на светлинни години по морал от него!

    11:45 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол