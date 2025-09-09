Защо близките на загиналата Христина още не могат да получат тялото ѝ

Шести ден семейството на загиналата след удар от АТВ в "Слънчев бряг" Христина не може получи тялото ѝ, съобщават от Нова телевизия. Младата жена почина при инцидент в курорта, при който 18-годишният Никола Бургазлиев се вряза с машината в петима души на тротоара. Синът на Христина – Марти, е в кома. Окръжната прокуратура в Бургас обмисля да промени обвинението срещу Бургазлиев в по-тежко.
Юлиян Здравков е сред близките на Христина. Той сподели, че тялото ѝ не може да бъде предадено на семейството, тъй като е обяснено, че трябва да се произнесе съдебна медицина. Очаква се то да бъде предадено в началото на тази седмица, допълни той.
Юлиян каза, че Марти още не е събуден, „има някакво подобряване, стимулират го да започне да преглъща”. Лекарите са посочили, че събуждането може да отнеме оттук нататък седмица, но може и два месеца.
„Имаме съмнения, че се прикриват факти и обстоятелства, защото нещата се движат много бавно. Можем да направим сравнение с други нещастни случаи, виждаме разликата - например случаят в Русе”, заяви Юлиян.
Той каза, че имат информация, че на мястото на инцидента в „Слънчев бряг” е имало хора, които са станали свидетели, но все още не са разпитани.
1 007 лиценз ту кил
Коментиран от #2, #4
10:54 09.09.2025
2 честен ционист
До коментар #1 от "007 лиценз ту кил":Ако има изгорено от фас по темето, то може да се късае за злополука - мълния.
10:56 09.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ах Ох
До коментар #1 от "007 лиценз ту кил":Е стига де, това е само средна телесна повреда.
11:00 09.09.2025
5 1488
11:02 09.09.2025
6 то в бургаско я от
11:24 09.09.2025
7 Страната на npaceтата 🐷🐷
11:33 09.09.2025
8 Цвете
11:34 09.09.2025
9 Цвете
11:36 09.09.2025
10 Язък за жената и за детенцето
11:43 09.09.2025
11 Как защо?!
11:45 09.09.2025