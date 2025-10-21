Семейството на нападнатия прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“

Семейството на прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието по мое разпореждане. Това съобщи във фейсбук правосъдния министър Георги Георгиев.

"Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме.

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя. Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев.

Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София. Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от главна дирекция „Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане."