Семейството на нападнатия прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“

21 Октомври, 2025 14:34 841 11

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя

Семейството на нападнатия прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейството на прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието по мое разпореждане. Това съобщи във фейсбук правосъдния министър Георги Георгиев.

"Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме.

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя. Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев.

Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София. Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от главна дирекция „Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питащ

    21 2 Отговор
    Че защо? Те нема да бият родата му. Той им стига.

    Коментиран от #2

    14:36 21.10.2025

  • 2 Сила

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Питащ":

    Плащащ ....че защо , нали ние плащаме , защо да не ги охраняват родата му ??! Сега им е паднало да се почувстват важни и значими ....апропо , прокурора май е бивш прокурор ама карай да върви , нали данъкоплатците плащат за масрафа ....

    14:43 21.10.2025

  • 3 Тоя

    12 2 Отговор
    битият с чук прокурор ли беше замесен нещо с убития " Нотариус" , както и в Европрокурата се въртеше името му ? А иначе никой няма да тръгне да посяга на семейството му , но селчо деен !

    Коментиран от #9

    14:44 21.10.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 1 Отговор
    АЙДЕ СЕГА ЗА ТОЗИ ДА ПЛАЩАМЕ!
    НЕ НИ СТИГА ЗА ШОПАРА....

    14:52 21.10.2025

  • 5 Кое налага да

    13 1 Отговор
    Бъдат охранявани?
    Щом е бил в екипа на Кирилова, нещата са ясни!

    Коментиран от #10

    14:52 21.10.2025

  • 6 Разумен

    10 1 Отговор
    Охранявайте децата, не катилите !

    14:55 21.10.2025

  • 7 Шефе

    8 1 Отговор
    Встчки ли боклуци трябва да ги охраняваме?
    И аз искам! Имам един съсед, който е агресивам и се страхувам, че можетда ме нападне!

    14:56 21.10.2025

  • 8 мдаа

    5 1 Отговор
    Високите заплати и рушвети вървят с висок риск за живота и здравето.

    14:58 21.10.2025

  • 9 така е

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя":

    Иво Илиев беше наблюдаващ прокурор по досъдебното производство срещу Нотариуса за извършени измами. Обаче тъкмо да го привлече като обвиняем,някой взе, че го уби. Тц, тц, тц... А бе, той си знае.

    15:02 21.10.2025

  • 10 Тя беше

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кое налага да":

    казала , че Пепи Еврото бил имал намерение да я залива с киселина.... Но на бившия ѝ заместник , ей на какво му се пък случи , без някой да е имал намерения .

    15:03 21.10.2025

  • 11 Емигрант

    0 0 Отговор
    Защо го охраняват този бе, нали трябва да е честен и почтен, Радев как се отказа от охрана ? В България доказано се охраняват само престъпници, мутри и мафиоти, тези които ограбват народа и го унижават с беднотията пред света ! И за този престъпник народа ще плаща за охрана ? "Евала" българино, гласуваш винаги за тези които те тъпчат, много си "умен" няма съмнение !

    15:09 21.10.2025

