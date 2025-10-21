Семейството на нападнатия прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“

Семейството на прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието по мое разпореждане. Това съобщи във фейсбук правосъдния министър Георги Георгиев.
"Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме.
СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя. Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев.
Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София. Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от главна дирекция „Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питащ
Коментиран от #2
14:36 21.10.2025
2 Сила
До коментар #1 от "Питащ":Плащащ ....че защо , нали ние плащаме , защо да не ги охраняват родата му ??! Сега им е паднало да се почувстват важни и значими ....апропо , прокурора май е бивш прокурор ама карай да върви , нали данъкоплатците плащат за масрафа ....
14:43 21.10.2025
3 Тоя
Коментиран от #9
14:44 21.10.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЕ НИ СТИГА ЗА ШОПАРА....
14:52 21.10.2025
5 Кое налага да
Щом е бил в екипа на Кирилова, нещата са ясни!
Коментиран от #10
14:52 21.10.2025
6 Разумен
14:55 21.10.2025
7 Шефе
И аз искам! Имам един съсед, който е агресивам и се страхувам, че можетда ме нападне!
14:56 21.10.2025
8 мдаа
14:58 21.10.2025
9 така е
До коментар #3 от "Тоя":Иво Илиев беше наблюдаващ прокурор по досъдебното производство срещу Нотариуса за извършени измами. Обаче тъкмо да го привлече като обвиняем,някой взе, че го уби. Тц, тц, тц... А бе, той си знае.
15:02 21.10.2025
10 Тя беше
До коментар #5 от "Кое налага да":казала , че Пепи Еврото бил имал намерение да я залива с киселина.... Но на бившия ѝ заместник , ей на какво му се пък случи , без някой да е имал намерения .
15:03 21.10.2025
11 Емигрант
15:09 21.10.2025