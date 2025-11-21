Красимир Каракачанов: ВМРО спря джендър идеологията, но битката за семейството продължава

Брюкселските либерали се опитаха точно това да унищожат през последните десетилетия. Джендър идеологията е насочена към разбиването на традиционното християнско семейство, за да може обществото да бъде раздробено, разединено, по-лесно манипулирано и по-лесно управлявано. Затова призовавам всички: на този ден не само да участваме в мероприятия и да говорим хубави думи за християнското семейство, но и да се борим за неговото запазване, каза лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.
По думите му, битката за семейството не е свършила. Всяка година в Брюксел продължават да отделят милиарди, при това в тази икономическа криза в ЕС, за пропагандиране на еднополови бракове, осакатяването на децата с операции и лекарства за смяна на пола и други безумия на джендър идеологията, заяви още той.
Каракачанов припомни, че именно ВМРО спря порочната Истанбулска конвенция да влезе в България. Ние от ВМРО можем да бъдем критикувани за какво ли не, но има наши политически позиции и решения, с които се гордеем. Едно от тях е, че когато бяхме във властта през 2017-2021 година, аз и моите колеги спряхме Истанбулската конвенция. Само ние си знаем какво ни костваше това, колко силен и безпардонен беше натискът от Брюксел и от посолствата, какъв беше и натискът от коалиционните ни партньори - големите европейци от ГЕРБ. Но въпреки това удържахме и Конституционният съд, който тогава имаше чест и достойнство, обяви Истанбулската конвенция за противоконституционна. Ако не беше ВМРО, днес в бюджета за 2026 щяха да гласуват пари за смяна на пола на нашите деца, да продължават да им промиват мозъците в училище, да ги учат, че няма мама и татко, а Родител 1 и Родител 2, щяха да им нанесат непоправими психически и физически щети, както става в други страни от ЕС. Гордеем се, че спряхме тази лудост, но не трябва да забравяме, че битката продължава, защото чиновниците в Брюксел не са се отказали. Слугите на Сорос в България също не са се отказали. Така че, когато излезем днес по мероприятията, нека да бъдем малко по-гневни и малко по-категорични, призова лидерът на ВМРО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:13 21.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Съветско ченге-генерал
12:16 21.11.2025
4 Сталин
12:19 21.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бендида
12:20 21.11.2025
7 ТИГО
12:21 21.11.2025
8 Ти си ясен
12:22 21.11.2025
9 Руснаков
Коментиран от #30
12:24 21.11.2025
10 Някой
Има много просто решение. Да се забрани прокламирането на психически и болестни състояния.
Ако преди 150 години всички бяха обратни, сега да няма човечество. Да благодарят на нормалните, че съществуват. Какво е нормално не се определя от политици и лобита, а от природата. Тези нямат поколение и не предават гени, образно казано техните такива отиват в кошчето за боклук.
12:25 21.11.2025
11 Къч
12:26 21.11.2025
12 Билата пак го включиха
12:26 21.11.2025
13 Циник
И стига сте ни надували главите с това християнско семейство. Араби, евреи, китайци и т.н. много повече си тачат семействата и традициите от нас, а не са християни. За индийците да не говорим, там семейството е свещено. Аман от промиване на мозъци.
Коментиран от #21, #26
12:27 21.11.2025
14 Боби
12:29 21.11.2025
15 Каракачанов
Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !
Коментиран от #23
12:30 21.11.2025
16 Дедо
12:31 21.11.2025
17 Торбичка Лидл
12:31 21.11.2025
18 жендар
12:32 21.11.2025
19 Факт
12:32 21.11.2025
20 Лопата Орешник
12:32 21.11.2025
21 Съгласен
До коментар #13 от "Циник":И аз това забелязвам. Има народи в които семейството се тачи много повече отколкото в България. Така след такъв огромен период на съветската окупация, която отрови умовете на поколения, изтри им българското самосъзнание и моралната ценностна система. Обърна ги един срещу друг, алкохолизирани хора. С огромно чувство на превъзходство. С огромно чувство за налагане и господство. Невъобразима наглост за контрол и повишаване на тон. Всичко идва от вражеските идеологии, комунизъм и либерализъм, които нахлуха в българското самосъзнание.
Коментиран от #29
12:34 21.11.2025
22 Агент
12:36 21.11.2025
23 Таласъми
До коментар #15 от "Каракачанов":Комунистите са убийци на деца! Комунистите гонят деца от България, подраните селяндури, които Москва сложи на власт. Докога с тези таласъми, били избивали деца? Моите роднини са ги ограбили комунистите. Днес техните деца отново са нахрилка с съдебните и държавните институции и се гаврят с народа и правото.
12:36 21.11.2025
24 смях в залата
12:41 21.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Наистина е цинично
До коментар #13 от "Циник":Ходи в църквата, кръсти се в модерните си парцалки. После излиза и пак продължава. Краде, мами, скандали, любовници, дрога, алкохол, апартаменти. И обратно в църквата, най-често на някой празник или служба, да се покаже християнин, прощавай Боже, задигнах само няколко милиона, пребих жената, скарах се с децата, ограбих други, раздадох несправедливи присъди, вкарах невинен в затвора, изкарах от там убиец, а прости ми. И пак на улицата. Има някаккво огромно падение в нивото на морал в обществото.
12:50 21.11.2025
27 Павел Козлоду
Май нремето на ВМРО мина и затова агент Краси не е в парламента.
13:02 21.11.2025
28 Член на християнско семейство съм...
13:02 21.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Укробов
До коментар #9 от "Руснаков":А ycpaiнcki ли да стане бе подметко!
13:05 21.11.2025
31 русенски македонец
13:12 21.11.2025
32 Напомнител
13:14 21.11.2025
33 Др.Тодор Живков 🇧🇬
,но пък ПЛАТИХ милиарди за стари самолети за да воювам срещу ДЪРЖАВАТА подкрепяща православието и изконните семейни ценности !
Тва му се казва ,най висша форма на ЛИЦЕМЕРИЕ.
13:40 21.11.2025