Красимир Каракачанов: ВМРО спря джендър идеологията, но битката за семейството продължава

Брюкселските либерали се опитаха точно това да унищожат през последните десетилетия. Джендър идеологията е насочена към разбиването на традиционното християнско семейство, за да може обществото да бъде раздробено, разединено, по-лесно манипулирано и по-лесно управлявано. Затова призовавам всички: на този ден не само да участваме в мероприятия и да говорим хубави думи за християнското семейство, но и да се борим за неговото запазване, каза лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

По думите му, битката за семейството не е свършила. Всяка година в Брюксел продължават да отделят милиарди, при това в тази икономическа криза в ЕС, за пропагандиране на еднополови бракове, осакатяването на децата с операции и лекарства за смяна на пола и други безумия на джендър идеологията, заяви още той.

Каракачанов припомни, че именно ВМРО спря порочната Истанбулска конвенция да влезе в България. Ние от ВМРО можем да бъдем критикувани за какво ли не, но има наши политически позиции и решения, с които се гордеем. Едно от тях е, че когато бяхме във властта през 2017-2021 година, аз и моите колеги спряхме Истанбулската конвенция. Само ние си знаем какво ни костваше това, колко силен и безпардонен беше натискът от Брюксел и от посолствата, какъв беше и натискът от коалиционните ни партньори - големите европейци от ГЕРБ. Но въпреки това удържахме и Конституционният съд, който тогава имаше чест и достойнство, обяви Истанбулската конвенция за противоконституционна. Ако не беше ВМРО, днес в бюджета за 2026 щяха да гласуват пари за смяна на пола на нашите деца, да продължават да им промиват мозъците в училище, да ги учат, че няма мама и татко, а Родител 1 и Родител 2, щяха да им нанесат непоправими психически и физически щети, както става в други страни от ЕС. Гордеем се, че спряхме тази лудост, но не трябва да забравяме, че битката продължава, защото чиновниците в Брюксел не са се отказали. Слугите на Сорос в България също не са се отказали. Така че, когато излезем днес по мероприятията, нека да бъдем малко по-гневни и малко по-категорични, призова лидерът на ВМРО.