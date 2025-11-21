Новини
България »
Красимир Каракачанов: ВМРО спря джендър идеологията, но битката за семейството продължава

Красимир Каракачанов: ВМРО спря джендър идеологията, но битката за семейството продължава

21 Ноември, 2025 12:12 853 33

  • вмро-
  • красимир каракачанов-
  • джендър идеология-
  • семейство

В Деня на християнското семейство – 21 ноември, не бива да забравяме, че то не е само традиция. Християнското семейство от мъж и жена е здравата основа на нашето общество

Красимир Каракачанов: ВМРО спря джендър идеологията, но битката за семейството продължава - 1
Снимка: ВМРО
Красимир Каракачанов Красимир Каракачанов Бивш председател на ВМРО

Брюкселските либерали се опитаха точно това да унищожат през последните десетилетия. Джендър идеологията е насочена към разбиването на традиционното християнско семейство, за да може обществото да бъде раздробено, разединено, по-лесно манипулирано и по-лесно управлявано. Затова призовавам всички: на този ден не само да участваме в мероприятия и да говорим хубави думи за християнското семейство, но и да се борим за неговото запазване, каза лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

По думите му, битката за семейството не е свършила. Всяка година в Брюксел продължават да отделят милиарди, при това в тази икономическа криза в ЕС, за пропагандиране на еднополови бракове, осакатяването на децата с операции и лекарства за смяна на пола и други безумия на джендър идеологията, заяви още той.

Каракачанов припомни, че именно ВМРО спря порочната Истанбулска конвенция да влезе в България. Ние от ВМРО можем да бъдем критикувани за какво ли не, но има наши политически позиции и решения, с които се гордеем. Едно от тях е, че когато бяхме във властта през 2017-2021 година, аз и моите колеги спряхме Истанбулската конвенция. Само ние си знаем какво ни костваше това, колко силен и безпардонен беше натискът от Брюксел и от посолствата, какъв беше и натискът от коалиционните ни партньори - големите европейци от ГЕРБ. Но въпреки това удържахме и Конституционният съд, който тогава имаше чест и достойнство, обяви Истанбулската конвенция за противоконституционна. Ако не беше ВМРО, днес в бюджета за 2026 щяха да гласуват пари за смяна на пола на нашите деца, да продължават да им промиват мозъците в училище, да ги учат, че няма мама и татко, а Родител 1 и Родител 2, щяха да им нанесат непоправими психически и физически щети, както става в други страни от ЕС. Гордеем се, че спряхме тази лудост, но не трябва да забравяме, че битката продължава, защото чиновниците в Брюксел не са се отказали. Слугите на Сорос в България също не са се отказали. Така че, когато излезем днес по мероприятията, нека да бъдем малко по-гневни и малко по-категорични, призова лидерът на ВМРО.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 9 Отговор
    А Джамбазки какъв е?

    12:13 21.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Съветско ченге-генерал

    16 10 Отговор
    Нищо не сте спрели. Тази отвратителна идеология не може да намери място сред българското население. Но съветската идеология, която е също толкова антибългарска и отвратителна, както и педрастийската, чудно как успява да намери толкова последователи в България. Сред които са и членове на ВМРО. Корумпирани хрантутници на гърба на народа.

    12:16 21.11.2025

  • 4 Сталин

    14 6 Отговор
    Абе ей тумбак войвода ЛГТБ пропагандата я спряха Атака и Волен Сидеров

    12:19 21.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бендида

    27 1 Отговор
    Не знам какво сте спрели, но убихте идеите на ВМРО. Ти и Джамбазки, Контрера, Сиди и други знайни, и незнайни герои, нахлузихте наколенките за пред Борисов.

    12:20 21.11.2025

  • 7 ТИГО

    10 1 Отговор
    Да нее снаа ми Гюрга да управлява с Боце и тя да даде да се правят "Парадите" ??Сичките сте в кюпа еле па по Фандъчка там си бехте бомба! СА ми се прай на непричом да ама не , помним ! И то злопаметно

    12:21 21.11.2025

  • 8 Ти си ясен

    14 2 Отговор
    Утре по същата логика и Славчо може да се хвали, че е спрял еврото и сам да си кичи медали като този пропаднал "комита".

    12:22 21.11.2025

  • 9 Руснаков

    10 5 Отговор
    Гледахте при Цветанка,,,и ти стана руски ла...й

    Коментиран от #30

    12:24 21.11.2025

  • 10 Някой

    9 2 Отговор
    Приписват си го.
    Има много просто решение. Да се забрани прокламирането на психически и болестни състояния.
    Ако преди 150 години всички бяха обратни, сега да няма човечество. Да благодарят на нормалните, че съществуват. Какво е нормално не се определя от политици и лобита, а от природата. Тези нямат поколение и не предават гени, образно казано техните такива отиват в кошчето за боклук.

    12:25 21.11.2025

  • 11 Къч

    11 2 Отговор
    Ченгето псевдопатриот,путиниста Каракачанов да говори за заслуги към родината е доста неморално

    12:26 21.11.2025

  • 12 Билата пак го включиха

    6 1 Отговор
    цък цък, цък цък

    12:26 21.11.2025

  • 13 Циник

    8 3 Отговор
    Каква джендър идеология, бе, Каракачанов. Държавата се разпада заради корупция, мързел, овладени институции и неуспяла демокрация, а ти от джендъри се жалваш.

    И стига сте ни надували главите с това християнско семейство. Араби, евреи, китайци и т.н. много повече си тачат семействата и традициите от нас, а не са християни. За индийците да не говорим, там семейството е свещено. Аман от промиване на мозъци.

    Коментиран от #21, #26

    12:27 21.11.2025

  • 14 Боби

    7 2 Отговор
    Краси, по-голям джендър няма от теб.

    12:29 21.11.2025

  • 15 Каракачанов

    8 2 Отговор
    Възмутен съм от безочието на Каракачанов, който е курдисал името на чичо си поручик Йорданов на паметна плоча пред НДК като "жертва " на комунистите.
    Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !

    Коментиран от #23

    12:30 21.11.2025

  • 16 Дедо

    4 2 Отговор
    Нищо не се е спряло. Пълно е с п,ее,раси

    12:31 21.11.2025

  • 17 Торбичка Лидл

    4 1 Отговор
    Ей,ти какъв и6рик си

    12:31 21.11.2025

  • 18 жендар

    3 1 Отговор
    ваевода

    12:32 21.11.2025

  • 19 Факт

    2 1 Отговор
    Насилникът няма семейство!

    12:32 21.11.2025

  • 20 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    Да , в историята ще останеш като човека спрял джендър идеологията, не като продажна патерица с торбичка Билла! Сигурен съм!

    12:32 21.11.2025

  • 21 Съгласен

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Циник":

    И аз това забелязвам. Има народи в които семейството се тачи много повече отколкото в България. Така след такъв огромен период на съветската окупация, която отрови умовете на поколения, изтри им българското самосъзнание и моралната ценностна система. Обърна ги един срещу друг, алкохолизирани хора. С огромно чувство на превъзходство. С огромно чувство за налагане и господство. Невъобразима наглост за контрол и повишаване на тон. Всичко идва от вражеските идеологии, комунизъм и либерализъм, които нахлуха в българското самосъзнание.

    Коментиран от #29

    12:34 21.11.2025

  • 22 Агент

    5 1 Отговор
    Иван най - нагло говори за християнство и християнското семейство , без окото му да мигне , изпечен лъжец !

    12:36 21.11.2025

  • 23 Таласъми

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Каракачанов":

    Комунистите са убийци на деца! Комунистите гонят деца от България, подраните селяндури, които Москва сложи на власт. Докога с тези таласъми, били избивали деца? Моите роднини са ги ограбили комунистите. Днес техните деца отново са нахрилка с съдебните и държавните институции и се гаврят с народа и правото.

    12:36 21.11.2025

  • 24 смях в залата

    2 1 Отговор
    Джендърите не са ли родени и отгледани в християнски семейства от мъж и жена. Малоумник

    12:41 21.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Наистина е цинично

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Циник":

    Ходи в църквата, кръсти се в модерните си парцалки. После излиза и пак продължава. Краде, мами, скандали, любовници, дрога, алкохол, апартаменти. И обратно в църквата, най-често на някой празник или служба, да се покаже християнин, прощавай Боже, задигнах само няколко милиона, пребих жената, скарах се с децата, ограбих други, раздадох несправедливи присъди, вкарах невинен в затвора, изкарах от там убиец, а прости ми. И пак на улицата. Има някаккво огромно падение в нивото на морал в обществото.

    12:50 21.11.2025

  • 27 Павел Козлоду

    1 1 Отговор
    Едно време ВМРО се бореше за свобода и права с Османски и Гръцки поробители, а сега се бори с джендъри.

    Май нремето на ВМРО мина и затова агент Краси не е в парламента.

    13:02 21.11.2025

  • 28 Член на християнско семейство съм...

    0 0 Отговор
    Откакто чух за ВМРО и ходя по земята Ганьова, не се закачам с колежки, натирих любовницата и не поглеждам встрани. Гледам повечето христийени, излизат по обяд от работа и се връщат освежени ! Не на прелюбодейците, да кажем да на християнското семейство. Само свирчици не знам може ли ?!

    13:02 21.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Укробов

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Руснаков":

    А ycpaiнcki ли да стане бе подметко!

    13:05 21.11.2025

  • 31 русенски македонец

    0 1 Отговор
    Не ти,а Нинова спря Истанбулкста джендър глупост!

    13:12 21.11.2025

  • 32 Напомнител

    2 0 Отговор
    ВМРО да се разпуска. Не знам защо ДС го възкреси. Сигурно, за да слугува на Русия, както го е правило и преди това. С агент лицемер начело. Псевдо патриот. Те са вредни за българския народ. Не трябва да се внушава на Пиринския край, че е имал и има нещо общо с Македония. Не трябва да се поощрява "македонския" фолклор и т.н. Те са си българи като всички и отдавна трябваше да забравят останалото. Всичко имащо в себе си израза "македонски" е в полза на Сърбия, Северна Македония и Русия и ще ни изиграе лоша шега в ЕС. Навремето, заради смотаните македонски чукари българия е изтървала Северна Добруджа до делтата на Дунав, Одринска и Беломорска Тракия - плодородни земи с голям поминак. Националните цели е трябвало да се насочат натам, а не да се хаби народната енергия за Македония. Познайте дали е било случайно и коя империя е имала и все още има интереси.

    13:14 21.11.2025

  • 33 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Красимир Каракачанов: ВМРО спря джендър идеологията, но битката за семейството продължава

    ,но пък ПЛАТИХ милиарди за стари самолети за да воювам срещу ДЪРЖАВАТА подкрепяща православието и изконните семейни ценности !

    Тва му се казва ,най висша форма на ЛИЦЕМЕРИЕ.

    13:40 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове