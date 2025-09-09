Мотоциклетист загина при катастрофа в Дивотино

Мъж на 34 години от пернишкото село Дивотино е загинал при катастрофа с мотор, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.
Произшествието е станало около 08:30 ч. днес в района на стадиона на селото. Водачът веднага е транспортиран в пернишката Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, но е починал.
На мястото на произшествието е извършен оглед от служители на Областната дирекция, като причините са в процес на установяване.
По случая се води разследване.
1 Нека позная от раз,за причината...!
15:31 09.09.2025
2 Гост
15:36 09.09.2025
3 Хипотетично
15:37 09.09.2025
4 ДрайвингПлежър
Днес минах през една отсечка за средна скорост - 8 пъти се сменят ограниченията - т.е. 16 пъти общо ускоряваш или намаляваш... и Господ не знае как е засичана тая отсечка като скорост и време!
Въпреки, че опитвах да спазвам ограниченията очаквам на тая печатница да "светна"... и ела гледай съд за кухите милиционерски мутрафони!!
СЪДЕТЕ ТАЯ ПРЕСТЪПНА СБИРЩИНА ДО ДУПКА! Не може да ги бием, както те нас - но може да ги съдим!!!
15:37 09.09.2025
5 Да попитам:
15:44 09.09.2025
6 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:44 09.09.2025
7 ООрана държава
15:57 09.09.2025
8 ФЕЙК
16:27 09.09.2025