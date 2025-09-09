Новини
Мотоциклетист загина при катастрофа в Дивотино

Мотоциклетист загина при катастрофа в Дивотино

9 Септември, 2025 15:25

  • загинал-
  • мотоциклетист-
  • дивотино

Водачът веднага е транспортиран в пернишката Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, но е починал


Мария Атанасова

Мъж на 34 години от пернишкото село Дивотино е загинал при катастрофа с мотор, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Произшествието е станало около 08:30 ч. днес в района на стадиона на селото. Водачът веднага е транспортиран в пернишката Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, но е починал.

На мястото на произшествието е извършен оглед от служители на Областната дирекция, като причините са в процес на установяване.

По случая се води разследване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека позная от раз,за причината...!

    9 1 Отговор
    Превишена и несъобразена скорост,на въпросният водач...!

    15:31 09.09.2025

  • 2 Гост

    9 2 Отговор
    И аз като ученик исках мотор, ама нямах пари, сега имам пари, ама и без пари да ми го дават не ща.

    15:36 09.09.2025

  • 3 Хипотетично

    8 0 Отговор
    Поучително четиво за водачи мотористи.

    15:37 09.09.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Абе няма значение бе!!!! Важно е , че печатницата за пари работи! Камерите за средна скорост цъкат и събират за лукс лимузини и бонуси!

    Днес минах през една отсечка за средна скорост - 8 пъти се сменят ограниченията - т.е. 16 пъти общо ускоряваш или намаляваш... и Господ не знае как е засичана тая отсечка като скорост и време!
    Въпреки, че опитвах да спазвам ограниченията очаквам на тая печатница да "светна"... и ела гледай съд за кухите милиционерски мутрафони!!

    СЪДЕТЕ ТАЯ ПРЕСТЪПНА СБИРЩИНА ДО ДУПКА! Не може да ги бием, както те нас - но може да ги съдим!!!

    15:37 09.09.2025

  • 5 Да попитам:

    10 2 Отговор
    Има ли поне един нормален,който кара мотор??? Тези направо пощуряха,полудяха и се изпотрепаха!!! Живея в южен областен град,жилището ми е до оживен еднопосочен булевард! Денонощно мотористи бръмчат с бясна скорост, събрани на групички по 4,5 мотора! Форсират неистово,шумът е убийствен и това се случва точно край 8 етажен милиционерски блок! Реакцията на КАТ,полиция,община е нулева,все едно,че не съществуват и те и проблема!!! Кварталут е най-големия и многолюден в града ни! Подложени сме на денонощен шумен мотористки терор!

    15:44 09.09.2025

  • 6 Бойкот на О.Л.Хлъц

    5 1 Отговор
    Дано органите на шумотерориста да помогнат на някого...

    15:44 09.09.2025

  • 7 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Някой див петел... кога ще ги забраняваме тия моторетковци?

    15:57 09.09.2025

  • 8 ФЕЙК

    1 0 Отговор
    Див дивак от Дивотино! Кеф цена няма! Навивай масура и се кефи..............до първата мантинела или бетоновоз! Жалко за близките от Дивотино!

    16:27 09.09.2025

