Новини
България »
Хванаха над 7000 нарушители на средната скорост за 2 дни, един летял с 222 км/ч по магистралата

Хванаха над 7000 нарушители на средната скорост за 2 дни, един летял с 222 км/ч по магистралата

9 Септември, 2025 15:50 960 39

  • нарушители-
  • средна скорост

Според юристи има неясноти в законовите разпоредби

Хванаха над 7000 нарушители на средната скорост за 2 дни, един летял с 222 км/ч по магистралата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост от 00:00 часа на 7 септември до 12:00 часа на 9 септември са регистрирани 7 698 превишения на скоростта, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". От тях 7 208 са на леки автомобили и 490 на МПС над 3,5 тона.

При колите най-високата скорост от първото денонощие е 222 км/ч на автомагистрала, а през изминалата нощ са отчетени скорости от 219 км/ч и 213 км/ч също на автомагистрала.

Най-много превишения са регистрирани на Северната скоростна тангента – 3 798 бр., на участъка Долни Дъбник – Телиш – 1 476 бр.,и в отсечката Радиново – Цалапица – 1 169 бр.

Според юристи има неясноти в законовите разпоредби. „Не е определено как се изчислява точно средната скорост. Нямаме поправка в тези норми, които да касаят средната скорост и това също е един проблем, който може да доведе до последствие до отпадане на всичките фишове“, заяви адвокат Борис Малинов.

От „Пътна полиция“ отчитат първоначален положителен ефект от контрола.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро!

    15:52 09.09.2025

  • 2 Проф. Иво Христов

    17 1 Отговор
    80% от народонаселението е де билизирано!

    Коментиран от #4

    15:52 09.09.2025

  • 3 честен ционист

    5 10 Отговор
    Трябва да им се отнемат МПС-тата и пререгистрират с регистраци ВН (ама да не се бърка с Видин).

    15:52 09.09.2025

  • 4 братишка

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "Проф. Иво Христов":

    80% са русофили. Останалите 20 са почти станали вече.

    15:53 09.09.2025

  • 5 незнайко

    7 5 Отговор
    Дано им се "задръстят" сърварите и да не могат да обработват повече информация !!!

    15:53 09.09.2025

  • 6 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Къде отиват парите от глобичките!? ( намиг намиг ;))

    Коментиран от #35

    15:56 09.09.2025

  • 7 КонтролирО

    17 2 Отговор
    Има положителен ефект? Т.е., намалял е броят на ПТП-та, смъртни случаи и ранени? Или просто са започнали да карат малко по-бавно хората по магистралите, където така или иначе почти няма ПТП-та?

    Коментиран от #27

    15:57 09.09.2025

  • 8 Герп боклуци

    9 5 Отговор
    Ко прайм с моторягите със скритите номера? Те в ограничението ли са се движили?

    15:58 09.09.2025

  • 9 Това е Добре !

    3 1 Отговор
    Това е Добре !

    Важното е !

    Да няма Произшествия !

    Коментиран от #14

    15:59 09.09.2025

  • 10 Жечко 3 Б клас

    6 1 Отговор
    Средната скорост се изчислява,не се засича !

    15:59 09.09.2025

  • 11 щамов работник

    8 0 Отговор
    На този,дето е летял с 222 км./ч. по магистралата нищо няма да му направят. Само отчитат скоростта. В България е така-само статистики и толкоз.

    16:00 09.09.2025

  • 12 Хубава работа,ама...Българска!

    7 0 Отговор
    Ами изпипайте юридическо всичко...,до последният детайл!
    Че да не могат тарикатите да обжалват наказанията за превишена скорост...!
    А сега какво излиза...?!
    Имало пак ,,вратички" за обжалване ...!
    Ай стегнете се де!
    Тъкмо се зарадвахме,че въвеждате ред и отново проблеми...

    Коментиран от #21, #28

    16:03 09.09.2025

  • 13 Майна

    10 3 Отговор
    Както предупредих - след два-три месеца ще има дестки хиляди дела заведени срещу тази простотия. Айде обяснете ми кой ще ги дледа, кой ще прави експертизи и прочие?.. Жокер - никой, защото няма капаците(хора).. няма да има дори кой да прегледа дестките хиляди снимки от камерите

    Коментиран от #24

    16:03 09.09.2025

  • 14 Но те обикновено !

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това е Добре !":

    Но те обикновено !

    Стават Там !

    Където !

    Няма Камери !

    Така че !

    Каква я Свършиха !

    Тия ?

    16:03 09.09.2025

  • 15 Очевадец

    7 2 Отговор
    Този дето летя с 222 км/ч беше нисколетящ самолет с немска регистрация.

    Коментиран от #17

    16:04 09.09.2025

  • 16 Онова нагло цигане

    8 0 Отговор
    Също е било с над двеста км в час но нарочно казаха 199 защото предполагам под двеста км ще бъде по леко наказан или изобщо няма да е наказан.

    16:05 09.09.2025

  • 17 Ей на затова сме в беда

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Очевадец":

    Защото българина все на простотия го избива. Той не може сериозно да се държи.

    Коментиран от #22

    16:07 09.09.2025

  • 18 ФактИ

    9 1 Отговор
    Защо не разследване хотела с водопад на Желязков забрана ли има

    Коментиран от #34

    16:08 09.09.2025

  • 19 Деций

    10 1 Отговор
    Аз вече поставям под съмнение достоверността на тези камери и записи,както и добронамереността на МВР и всички служители които се занимават с това.Щом са засекли камион над 12 тона със средна скорост от 162 км/ч ,то е ясно.Очаквам някой дядо с москвича да профучи с 210 по тангентата.Смешно е,сега целият трафик пълзи,изнервя се обстановката и произшествията може се увеличат дори.

    Коментиран от #31

    16:08 09.09.2025

  • 20 Абе

    4 1 Отговор
    то хубаво са ги хванали, ама колко от тях са си платили глобите ?!

    16:08 09.09.2025

  • 21 Майна

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хубава работа,ама...Българска!":

    Няма такъв вариант. Затова всички се отказаха от тази тъпня. отделно тя не намялавя и с 1% катастрофите

    Коментиран от #39

    16:10 09.09.2025

  • 22 Очевадец

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ей на затова сме в беда":

    Какво по-сериозно от това, че сме с най-ниски заплати и пенсии в Ес, а с едни от най-високите цеши по магазините, ама ако трябва го вземем на сериозно, половината българи ще намажат въжето и ще ритнат столчето.

    16:11 09.09.2025

  • 23 С какво

    2 3 Отговор
    ги хващат при тази скорост ?

    16:13 09.09.2025

  • 24 Не разчитай на това

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Майна":

    Има свободна работна ръка от Ай Ти сектора .Срещу електронни засичания няма да има основания за дела. То едно дело се допуска от съда или не се допуска. Държавата ще събере много пари от глоби , а гламавите ще се усмирят и ще започнат да карат нормално.

    Коментиран от #26, #29, #37

    16:13 09.09.2025

  • 25 222 км/ч

    2 0 Отговор
    Хванали са дедовия...

    16:16 09.09.2025

  • 26 Майна

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не разчитай на това":

    Повярвай има как да се осопри всичко... има организацийки, които само от тва се хранят

    16:17 09.09.2025

  • 27 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "КонтролирО":

    ALO ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПИШЕТЕ ГЛУПОСТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯТА ЗА ПЪЛНЕНЕ ЧЕКМЕДЖЕТАТА НА МУТРОФАШИСТА БОРИСОВ ....В ГЕРМАНИЯ НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА ПО МАГИСТРАЛИТЕ И ИМА ПО МАЛКО ЗАГИНАЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ ..ТЕЗИ КАМЕРИ СА КАСИЧКАТА НА МУТРОФАШИСТА БОРИСОВ. ТОТАЛНО СЛЕДЕНЕ ТОВА Е ПЪЛЕН ФАШИЗЪМ ...ТОВА ИСКАХТЕ Е ПОЛУЧИХТЕ ГО

    16:19 09.09.2025

  • 28 Нарича се прозорец на Овертон

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хубава работа,ама...Българска!":

    Нито един проблем не се решава в либералната демокрация . Хората вечно да в омагьосан кръг. Управляващите са го схванали и го прилагат на макс.

    16:21 09.09.2025

  • 29 Майна

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Не разчитай на това":

    Преди бяколко години имах нещо подобно и на третата година от делото ми стана мъчно да разхождам полицайчетата по съдилищата... аз им казах да не пишат, но не слушат

    16:21 09.09.2025

  • 30 Нарича се прозорец на Овертон

    3 0 Отговор
    Нито един проблем не се решава в либералната демокрация . Хората вечно са в омагьосан кръг. Управляващите са го схванали и го прилагат на макс.

    Коментиран от #36

    16:21 09.09.2025

  • 31 Шумналия

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Деций":

    Карам през нощта по магистралата за летище Варна със 120 препълнените с жито гондоли ме изпреварваха! С КОЛКО ЛИ СА КАРАЛИ????

    Коментиран от #38

    16:22 09.09.2025

  • 32 Абе то добре 7000

    5 0 Отговор
    Ама от тях колко са бг овцете за стригане, щото може 90%да са с чужди номера, а те са като свещени крави.

    16:22 09.09.2025

  • 33 Майстора

    1 0 Отговор
    Едно време те хващат и си плащаш .Сега само ги хващат, но колко ще платят е божа работа.Особено чужденците.

    16:25 09.09.2025

  • 34 Защото гласуваш винаги за същите

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ФактИ":

    Или не гласуваш което е още по лошо. Демокрацията е вечна борба. Със или без хотел той не може да е на власт. Те са не лигитимни най малкото

    16:28 09.09.2025

  • 35 Каймановите острови

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Делка ме си ги

    16:33 09.09.2025

  • 36 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Нарича се прозорец на Овертон":

    Еми така е за масата

    16:34 09.09.2025

  • 37 Микроскоп

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не разчитай на това":

    В автоматичната система, номерата се въвеждат ръчно. При заведено дело, тези глоби падат.

    16:38 09.09.2025

  • 38 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Шумналия":

    Най бързият камион в света е Волво 2400 кс, и е постигнал 169 км/ч средна скорост но е само влвкача.Аз съм карал зад празен прицеп със 130/140 ,но това е моментна скорост а не средна.

    16:38 09.09.2025

  • 39 Райна

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Майна":

    Не си прав!
    Явно не си пътувал скоро по АМ ,,Тракия",или ,,Хемус"...!
    Има чувствително намаляване случаите на превишаване скоростта на движение от водачите над 140 км/ч...!
    Явно- ,,Страх-лозе пази...!"...!

    16:39 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове