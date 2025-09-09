Хванаха над 7000 нарушители на средната скорост за 2 дни, един летял с 222 км/ч по магистралата

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост от 00:00 часа на 7 септември до 12:00 часа на 9 септември са регистрирани 7 698 превишения на скоростта, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". От тях 7 208 са на леки автомобили и 490 на МПС над 3,5 тона.
При колите най-високата скорост от първото денонощие е 222 км/ч на автомагистрала, а през изминалата нощ са отчетени скорости от 219 км/ч и 213 км/ч също на автомагистрала.
Най-много превишения са регистрирани на Северната скоростна тангента – 3 798 бр., на участъка Долни Дъбник – Телиш – 1 476 бр.,и в отсечката Радиново – Цалапица – 1 169 бр.
Според юристи има неясноти в законовите разпоредби. „Не е определено как се изчислява точно средната скорост. Нямаме поправка в тези норми, които да касаят средната скорост и това също е един проблем, който може да доведе до последствие до отпадане на всичките фишове“, заяви адвокат Борис Малинов.
От „Пътна полиция“ отчитат първоначален положителен ефект от контрола.
1 Последния Софиянец
15:52 09.09.2025
2 Проф. Иво Христов
Коментиран от #4
15:52 09.09.2025
3 честен ционист
15:52 09.09.2025
4 братишка
До коментар #2 от "Проф. Иво Христов":80% са русофили. Останалите 20 са почти станали вече.
15:53 09.09.2025
5 незнайко
15:53 09.09.2025
6 ООрана държава
Коментиран от #35
15:56 09.09.2025
7 КонтролирО
Коментиран от #27
15:57 09.09.2025
8 Герп боклуци
15:58 09.09.2025
9 Това е Добре !
Важното е !
Да няма Произшествия !
Коментиран от #14
15:59 09.09.2025
10 Жечко 3 Б клас
15:59 09.09.2025
11 щамов работник
16:00 09.09.2025
12 Хубава работа,ама...Българска!
Че да не могат тарикатите да обжалват наказанията за превишена скорост...!
А сега какво излиза...?!
Имало пак ,,вратички" за обжалване ...!
Ай стегнете се де!
Тъкмо се зарадвахме,че въвеждате ред и отново проблеми...
Коментиран от #21, #28
16:03 09.09.2025
13 Майна
Коментиран от #24
16:03 09.09.2025
14 Но те обикновено !
До коментар #9 от "Това е Добре !":Но те обикновено !
Стават Там !
Където !
Няма Камери !
Така че !
Каква я Свършиха !
Тия ?
16:03 09.09.2025
15 Очевадец
Коментиран от #17
16:04 09.09.2025
16 Онова нагло цигане
16:05 09.09.2025
17 Ей на затова сме в беда
До коментар #15 от "Очевадец":Защото българина все на простотия го избива. Той не може сериозно да се държи.
Коментиран от #22
16:07 09.09.2025
18 ФактИ
Коментиран от #34
16:08 09.09.2025
19 Деций
Коментиран от #31
16:08 09.09.2025
20 Абе
16:08 09.09.2025
21 Майна
До коментар #12 от "Хубава работа,ама...Българска!":Няма такъв вариант. Затова всички се отказаха от тази тъпня. отделно тя не намялавя и с 1% катастрофите
Коментиран от #39
16:10 09.09.2025
22 Очевадец
До коментар #17 от "Ей на затова сме в беда":Какво по-сериозно от това, че сме с най-ниски заплати и пенсии в Ес, а с едни от най-високите цеши по магазините, ама ако трябва го вземем на сериозно, половината българи ще намажат въжето и ще ритнат столчето.
16:11 09.09.2025
23 С какво
16:13 09.09.2025
24 Не разчитай на това
До коментар #13 от "Майна":Има свободна работна ръка от Ай Ти сектора .Срещу електронни засичания няма да има основания за дела. То едно дело се допуска от съда или не се допуска. Държавата ще събере много пари от глоби , а гламавите ще се усмирят и ще започнат да карат нормално.
Коментиран от #26, #29, #37
16:13 09.09.2025
25 222 км/ч
16:16 09.09.2025
26 Майна
До коментар #24 от "Не разчитай на това":Повярвай има как да се осопри всичко... има организацийки, които само от тва се хранят
16:17 09.09.2025
27 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #7 от "КонтролирО":ALO ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПИШЕТЕ ГЛУПОСТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯТА ЗА ПЪЛНЕНЕ ЧЕКМЕДЖЕТАТА НА МУТРОФАШИСТА БОРИСОВ ....В ГЕРМАНИЯ НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА ПО МАГИСТРАЛИТЕ И ИМА ПО МАЛКО ЗАГИНАЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ ..ТЕЗИ КАМЕРИ СА КАСИЧКАТА НА МУТРОФАШИСТА БОРИСОВ. ТОТАЛНО СЛЕДЕНЕ ТОВА Е ПЪЛЕН ФАШИЗЪМ ...ТОВА ИСКАХТЕ Е ПОЛУЧИХТЕ ГО
16:19 09.09.2025
28 Нарича се прозорец на Овертон
До коментар #12 от "Хубава работа,ама...Българска!":Нито един проблем не се решава в либералната демокрация . Хората вечно да в омагьосан кръг. Управляващите са го схванали и го прилагат на макс.
16:21 09.09.2025
29 Майна
До коментар #24 от "Не разчитай на това":Преди бяколко години имах нещо подобно и на третата година от делото ми стана мъчно да разхождам полицайчетата по съдилищата... аз им казах да не пишат, но не слушат
16:21 09.09.2025
30 Нарича се прозорец на Овертон
Коментиран от #36
16:21 09.09.2025
31 Шумналия
До коментар #19 от "Деций":Карам през нощта по магистралата за летище Варна със 120 препълнените с жито гондоли ме изпреварваха! С КОЛКО ЛИ СА КАРАЛИ????
Коментиран от #38
16:22 09.09.2025
32 Абе то добре 7000
16:22 09.09.2025
33 Майстора
16:25 09.09.2025
34 Защото гласуваш винаги за същите
До коментар #18 от "ФактИ":Или не гласуваш което е още по лошо. Демокрацията е вечна борба. Със или без хотел той не може да е на власт. Те са не лигитимни най малкото
16:28 09.09.2025
35 Каймановите острови
До коментар #6 от "ООрана държава":Делка ме си ги
16:33 09.09.2025
36 Ха,ха
До коментар #30 от "Нарича се прозорец на Овертон":Еми така е за масата
16:34 09.09.2025
37 Микроскоп
До коментар #24 от "Не разчитай на това":В автоматичната система, номерата се въвеждат ръчно. При заведено дело, тези глоби падат.
16:38 09.09.2025
38 Деций
До коментар #31 от "Шумналия":Най бързият камион в света е Волво 2400 кс, и е постигнал 169 км/ч средна скорост но е само влвкача.Аз съм карал зад празен прицеп със 130/140 ,но това е моментна скорост а не средна.
16:38 09.09.2025
39 Райна
До коментар #21 от "Майна":Не си прав!
Явно не си пътувал скоро по АМ ,,Тракия",или ,,Хемус"...!
Има чувствително намаляване случаите на превишаване скоростта на движение от водачите над 140 км/ч...!
Явно- ,,Страх-лозе пази...!"...!
16:39 09.09.2025