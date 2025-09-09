Новини
Проф. Огнян Минчев: Мястото на България е съществено за европейската отбрана

9 Септември, 2025 18:10 476 25

Българските боеприпаси значително са помогнали на Украйна в началото на войната

Проф. Огнян Минчев: Мястото на България е съществено за европейската отбрана - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната в украйна и гаранциите за сигурност в района са във фокуса на новата сесия на Европейския парламент в Страсбург. Къде стои България на терена на европейската отбрана и какво ще ни донесе партньорството с германския концерн "Райнметал". Това коментира в ефира на "Пресечна точка" политологът проф. Огнян Минчев.

“Ролята на България в “Коалицията на желаещите” е да бъде част от тази коалиция, тъй като на практика НАТО и ЕС се наложи да бъдат развити в специфичните аспекти на европейската помощ за Украйна и укрепването на структурите на европейската отбрана”, коментира проф. Минчев.

По думите му причината е, че според администрацията на Тръмп Европа не правеше достатъчно за своята сигурност и САЩ отказват да заместват европейските усилия, каквото са правели в продължение на десетилетия според американския президент. “И тъй като ЕС не притежава своя вътрешна структура за сигурност, се наложи да се прибегне към гъвкави формати на събиране на европейските държави и предприемане на инициативи, които да доведат до развитие на структурите на европейската отбрана и на повишаване на капацитета й”.

“Мястото на България е съществено, въпреки че не е от големите страни в ЕС. Ние се намираме в центъра на Балканите, който е много значим регион за Европа. Струва ми се, че макар българските институции да се отзовават на призивите на развитие на общата европейска сигурност, ние изоставаме спрямо необходимостта да бъдат убеждавани българските граждани какво трябва да прави България за своята сигурност в бързо променящия се международен контекст”, обясни той.

Новият политически сезон в Европарламента започна със заявка за силна роля на България

“Урсула фон дер Лайен каза, че в началото на войната България беше тази, която осигуряваше около 1/3 от оръжието за Украйна. Това се дължеше на факта, че българската военна промишленост е специализирала в производството на съветски тип боеприпаси, които бяха изключително важни за отбраната на Украйна. Но в интерпретациите изчезна фразата “в началото на войната” и се оказа, че ние поемаме около 1/3 за въоръжаването на Украйна и сега”, пошегува се проф. Минчев.

По думите му истината е, че в началото на войната българските боеприпаси в значителна степен са подпомогнали отбраната на Украйна.

“Относно посещението на Фон дер Лайен - единият от важните аспекти е поставянето на публично начало на съвместния проект с “Райнметал” за създаването на предприятия за барут и за 155-милиметрови снаряди”, коментира той.

“България има интерес от развитието на този тип сътрудничество, тъй като ние наистина имаме традиции във военното производство и бихме могли да бъдем доста добри партньори в развитието му - особено в тези аспекти, в които страната специализира от десетилетие”, обясни проф. Минчев.

“Райнметал” ще притежава 51% от пакета акции, а българската държава - 49%. Това ми се струва нормално, тъй като “Райнметал” е основната фирма, която се ангажира с проекта. Тя е много голяма и успешна и България не може да се бори с нейните размери и икономически потенциали. Смятам, че това не е толкова голям проблем”, допълни той.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    2 5 Отговор
    Давай бате шефе, пращай армията срещу Русия !

    18:13 09.09.2025

  • 3 пускаш телевизора, соросоод

    8 0 Отговор
    пискаш телефона същият балон с мас

    18:14 09.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 СПРЯХА ЛИ

    8 0 Отговор
    УСАИД ДОТАЦИИТЕ А МИЖЕВ

    18:14 09.09.2025

  • 6 Бонев

    12 0 Отговор
    В коалицията на желаещите, само желанието е силно.Иначе в моженето хич ги няма..

    18:15 09.09.2025

  • 7 Пич

    14 0 Отговор
    Ето пример как с лизане на задници от един тъп дебел плондир правят титулуван дебел плондир!!!

    18:15 09.09.2025

  • 8 Левски

    12 0 Отговор
    Скрий се мръсник и не се показвай.

    18:15 09.09.2025

  • 9 Някъде четох, че

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор":

    Оги можел да изяде цяло печено агне сам.
    А човек, който може да направи това не е нищожество.

    18:15 09.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мьрсуль + разбойко 💋❤️

    6 0 Отговор
    България ако трябва ще се жертва за европейската отбрана !

    18:16 09.09.2025

  • 12 Уса

    8 0 Отговор
    Минчев отивай на фронта не се обяснявай,като другите соросоиди

    18:17 09.09.2025

  • 13 Абе,

    7 0 Отговор
    този хипопотам,не празнува ли 09.09 , а ръси олигофрии ?!

    18:20 09.09.2025

  • 14 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Много е прав - тук ще е евентуалният плацдарм при евентуален конфликт.За друго не сме необходими..... много сме важни,нема що....

    18:20 09.09.2025

  • 15 Дебелия трол Оги

    5 0 Отговор
    заедно с Тагаренко на фронта!

    18:22 09.09.2025

  • 16 Град Симитли

    4 0 Отговор
    "... Стопете ми дирника и шкембето на мас и с него направете напалм!..."
    ... Пошегува се "професор Минчев...

    18:23 09.09.2025

  • 17 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Ега ти мамута!🤣 Кога си е купил титлата тая подлога?

    18:23 09.09.2025

  • 18 Хаха

    4 0 Отговор
    Това е третата поред коалиция на хартия.Първите две бяха неуспешни и САЩ се отказаха докато гледаха Франция,как шареше напред назад...Тази е по поръчка на Сорос,но разчита на България а какво може да,направи най бедната окаяна,копаеща дъното мафиотска държавица освен да си подари всичките пари и бъде забравена в калта

    18:24 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 37.51т

    3 0 Отговор
    Оги не направили кинти толкова време....земи си почивка....знаем всеки път "кво" ще кажеш....

    18:26 09.09.2025

  • 21 Огнян Минчев се

    4 0 Отговор
    Иживява на Ястреб, а е просто един Соросоид!!

    18:28 09.09.2025

  • 22 Вярващ

    1 0 Отговор
    Господин Минчев, чета всички соросоиди-глобалисти, че всички сте загрижени за сигурноста на Европа само неможах да разбера от каде ще вземете пари. Всички държави в ЕС са с бюджетни дефицити. Псри няма. Вие говорите за закупуване на оръжия, помощи за Украйна и ще въстановяваме Украйна. От къде пари бе? Всички сте фалира ли ние ли ще плащаме вашите болни амбиции соросоиди такиви? Защо всички коментирате оръжия санкции но никои не казва кои ще ги плаща? Пак ние, а вие ще станете професори китаисти и ще ни учите колко е добре да станим китайци.

    18:31 09.09.2025

  • 23 долу ес

    3 0 Отговор
    докато боклу ци като тебе мислят за украйна, югоизточна Българи я отпътува на юг...

    18:31 09.09.2025

  • 24 Проф. пАпКА М инчев

    2 0 Отговор
    Бла, Бла , бла

    18:34 09.09.2025

  • 25 Аврам

    0 0 Отговор
    Много правилно и директно написано. Имат нужда от мястото на което е българия за свой цели. А българите къде да идат ? В гробищата ли, защото последните десетилетия броя на пътниците за оня свят по статистика е над 100К на год. ?

    18:37 09.09.2025

