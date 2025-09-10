Времето днес, прогноза за сряда, 10 септември: Слънчево със слаб вятър

Вятърът ще остане с посока от изток-югоизток, предаде БНТ. В повечето райони ще бъде слаб, в източните – умерен. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34°, в София – около 30.

И по Черноморието ще бъде слънчево, на места със сутрешни мъгли. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28°. Вятърът ще е слаб, до умерен, с посока от изток-югоизток. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Температурата на морската вода е 24-25°.

Добри условия в планините - умерен южен вятър и предимно слънчево време, със слаби и изолирани превалявания. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от 11° на Мусала до 13 на връх Ботев.

В четвъртък в по-голямата част от страната ще се задържи горещо и предимно слънчево, но в западните райони ще има превалявания и гръмотевична дейност.

В петък предстои захлаждане, по-съществено в Западна България, а валежи, локално интензивни, ще има на много места в цялата страна. В събота и неделя облачността ще е променлива, а превалявания ще има главно в западната половина. Минималните температури ще се повишат, но максималните вече в цялата страна ще бъдат под 30°.