8000 дка вече горят в Сакар, верижни машини прокарват просеки

9 Септември, 2025 22:32, обновена 10 Септември, 2025 04:23

Пожароопасният сезон продължава, има около 150 пожара на денонощие, заяви гл. комисар Ал. Джартов:

Всички 14 екипа огнеборци, които участваха в потушаването на големия пожар в Сакар планина, останаха дежурни на терен и тази нощ, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково, предаде dariknews.bg.

Командите ще предприемат обиколки по целия периметър на огнищата, чиято площ вече е около 8000 декара - горски фонд, пасища и лозя между свиленградските села Младиново, Костур и Лисово. В община Свиленград все още в сила е обявеното вчера частично бедствено положение.

Огънят възникна в понеделник следобед близо до пасище и първоначално бе на площ 1000 декара, но заради силния вятър привечер засегнатите територии станаха 5000 декара, а през нощта и вчера площта нарасна още.

Днес двете тежки верижни машини отново ще продължат с прокарването на просеки. Отново в гасенето ще участват доброволци и служители на горските стопанства. Военнослужещите от Хасково, които днес бяха пратени срещу стихията, утре няма да се включат.

"Обичайно има около 150 пожара на денонощие, което е проблематично, защото все още растителността е суха".

Това каза пред БНР директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) гл. комисар Александър Джартов.

"Трябва да инвестираме в превенция, защото между 150 и 250 пожара на денонощие е изключително много. Ключово е да намалим броя на възникващите пожари. Климатът се променя и това е допълнително усложнение. Ресурсите, които са ни необходими, ще са все повече и повече. Затова е важно да намалим броя на възникващите пожари", уточни той и обясни, че заради понижаването на температурите пожарите не се развиват с интензивността, с която са се развивали през горещите летни месеци, но в условия на вятър обстановката се усложнява.

От началото на този пожароопасен сезон са съставени актове за установяване на административно нарушение на 40 извършители, съобщи той и коментира, че на фона на броя на пожарите, които са вече повече от 10 хиляди, това е изключително малък брой.

По думите на гл. комисар Джартов Дирекцията за пожарна безопасност за момента разполага с достатъчно ресурси.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    тез наще,,Комисари,, са ми доста съмнителни вече

    Коментиран от #5

    22:36 09.09.2025

  • 2 1111

    5 1 Отговор
    Неможачи!

    22:36 09.09.2025

  • 3 Яшар

    2 1 Отговор
    Евала на редовите пожарникари ..но И джартов е на вълна трагикомична маска на лицето като в цялата държава ,се Ено слънцето е угаснало...драми драми ...циркове

    22:41 09.09.2025

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ Човек да се бори със Световните Катаклизми- Вулкани,Земетресения,Климат.А е казано- "Не се гаси туй що не гасне",но въпреки това Пожарникари трябва да има,щото и Те семейства хранят!И ще дойде Зимата с Пухкавия си Сняг и прилежащите Снежни човеци,и всичко ще си дойде по местата...

    Коментиран от #8

    22:48 09.09.2025

  • 5 Джартовиц

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Комисар ама не наш.

    22:51 09.09.2025

  • 7 Пенсионер ОСВ

    3 0 Отговор
    Този рръкащият псевдо пожарникар кой го назначи за говорител..?!

    23:22 09.09.2025

  • 8 мда

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Неможач идва точно от НЕ МОЖЕ!

    Коментиран от #10

    23:27 09.09.2025

  • 9 Евро исламист атлантист джихадист

    3 1 Отговор
    Вместо да се занимаваме с глупости предлагам да дадем 25 млрд. на Украйна! И да им подарим всички извори. Пък ние все отнякъде ще си внесем вода!

    И какво са тия лигавщини с предложението за 22% ДДС? Трябва да стане 40%, 20 за Боко, 20 за Украйна!

    23:34 09.09.2025

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "мда":

    АП-солютно прав - "Можач" пък идва от "може".

    00:09 10.09.2025

  • 11 Айде

    0 0 Отговор
    да става зима, и да пада поне 1 метър сняг, че тия с мАторите ми надуха главата.

    00:13 10.09.2025

  • 12 Македонски орел

    0 0 Отговор
    Денонощен пожар ч български 🍑- зове от турски 🍌- рове още 500 години 🙂🍑

    Коментиран от #13

    01:43 10.09.2025

  • 13 Македонски орел

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Македонски орел":

    Денонощен пожар във български 🍑- зове от турски 🍌- рове още 500 години 🙂🍑

    01:44 10.09.2025

  • 14 КОМИСАРИ ИМАШЕ ОНЛИ ПРИ

    0 0 Отговор
    ленин чапай и петка.....КООО СТАА ТУКА ЕССР???? НЮ....

    03:57 10.09.2025

