8000 дка вече горят в Сакар, верижни машини прокарват просеки

Всички 14 екипа огнеборци, които участваха в потушаването на големия пожар в Сакар планина, останаха дежурни на терен и тази нощ, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково, предаде dariknews.bg.
Командите ще предприемат обиколки по целия периметър на огнищата, чиято площ вече е около 8000 декара - горски фонд, пасища и лозя между свиленградските села Младиново, Костур и Лисово. В община Свиленград все още в сила е обявеното вчера частично бедствено положение.
Огънят възникна в понеделник следобед близо до пасище и първоначално бе на площ 1000 декара, но заради силния вятър привечер засегнатите територии станаха 5000 декара, а през нощта и вчера площта нарасна още.
Днес двете тежки верижни машини отново ще продължат с прокарването на просеки. Отново в гасенето ще участват доброволци и служители на горските стопанства. Военнослужещите от Хасково, които днес бяха пратени срещу стихията, утре няма да се включат.
"Обичайно има около 150 пожара на денонощие, което е проблематично, защото все още растителността е суха".
Това каза пред БНР директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) гл. комисар Александър Джартов.
"Трябва да инвестираме в превенция, защото между 150 и 250 пожара на денонощие е изключително много. Ключово е да намалим броя на възникващите пожари. Климатът се променя и това е допълнително усложнение. Ресурсите, които са ни необходими, ще са все повече и повече. Затова е важно да намалим броя на възникващите пожари", уточни той и обясни, че заради понижаването на температурите пожарите не се развиват с интензивността, с която са се развивали през горещите летни месеци, но в условия на вятър обстановката се усложнява.
От началото на този пожароопасен сезон са съставени актове за установяване на административно нарушение на 40 извършители, съобщи той и коментира, че на фона на броя на пожарите, които са вече повече от 10 хиляди, това е изключително малък брой.
По думите на гл. комисар Джартов Дирекцията за пожарна безопасност за момента разполага с достатъчно ресурси.
