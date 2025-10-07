Джартов: В Лозенец само един хотелски комплекс е залят с вода

За денонощието има 58 сигнала за произшествия, 24 от които са заради метеорологичните условия, каза директорът на пожарната Александър Джартов след заседание на Оперативния щаб към МВР във връзка с усложнената метеорологична обстановка в страната.

„На „Нестинарка“ водите са се оттекли, като за с. Лозенец има само един хотелски комплекс чиято дворна площ и басейна са залети с вода. Ще започне отводняване след като бъде преустановен притока“, уточни Джартов.

Ваканционния комплекс „Нестинарка“ и курортното с. Лозенец са в община Царево, която беше наводнена от пороите през последните дни.

По рано днес от Община Царево съобщиха за локални наводнения в ниските части на с. Лозенец.

По думите на Джартов към момента няма опасност за гражданите.

39 наводнени места са без възстановено електрозахранване, сутринта те са били 51.

Директорът на пожарната обяви още, че няма концентрация на произшествия на конкретни места и никъде не се е налагало да има евакуация.

„Ежеминутно приемаме информация от цялата страна, за да отговорим адекватно на метеорологичните условия“, каза Тони Тодоров, зам.-министър на вътрешните работи на брифинга.