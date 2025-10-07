Новини
Джартов: В Лозенец само един хотелски комплекс е залят с вода

7 Октомври, 2025 20:50 557 11

  • александър джартов-
  • хотелски комплекс-
  • лозенец

В нито едно населено място не се е налагало да има евакуация, обяви директорът на пожарната

Джартов: В Лозенец само един хотелски комплекс е залят с вода - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За денонощието има 58 сигнала за произшествия, 24 от които са заради метеорологичните условия, каза директорът на пожарната Александър Джартов след заседание на Оперативния щаб към МВР във връзка с усложнената метеорологична обстановка в страната.

„На „Нестинарка“ водите са се оттекли, като за с. Лозенец има само един хотелски комплекс чиято дворна площ и басейна са залети с вода. Ще започне отводняване след като бъде преустановен притока“, уточни Джартов.

Ваканционния комплекс „Нестинарка“ и курортното с. Лозенец са в община Царево, която беше наводнена от пороите през последните дни.

По рано днес от Община Царево съобщиха за локални наводнения в ниските части на с. Лозенец.

По думите на Джартов към момента няма опасност за гражданите.

39 наводнени места са без възстановено електрозахранване, сутринта те са били 51.

Директорът на пожарната обяви още, че няма концентрация на произшествия на конкретни места и никъде не се е налагало да има евакуация.

„Ежеминутно приемаме информация от цялата страна, за да отговорим адекватно на метеорологичните условия“, каза Тони Тодоров, зам.-министър на вътрешните работи на брифинга.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оракул

    2 1 Отговор
    Светът се променя истината изчезва идва война.

    Коментиран от #6

    20:52 07.10.2025

  • 2 Спокойно

    3 0 Отговор
    Ше повали още малко и ще залее и това кирливо село

    20:57 07.10.2025

  • 3 вест гост

    0 3 Отговор
    Опастноста е за СЕЛЯНИТЕ. гражданята са тарикате.

    20:58 07.10.2025

  • 4 хихи

    2 0 Отговор
    Хотела на Белослава ли е?

    20:59 07.10.2025

  • 5 Без

    0 0 Отговор
    коментар !

    21:03 07.10.2025

  • 6 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оракул":

    Истината никога не изчезва, колкото и да се мъчиш да я закопаеш тя рано или късно излиза. Същото както водата, която колкото и да я заприщваш или заравяш винаги си намира път как да пробие или да излезе на повърхността. Поне на това сме преки свидетели през последните години и в момента също.

    21:04 07.10.2025

  • 7 Сталин

    2 0 Отговор
    Тая кvрешка като го гледам не може сам да си завърже обувките ,ама го сложили да бори пожарите и водата в България,а потопа е трябвало да отнесе тая септична яма на мутрите Лозенец

    21:06 07.10.2025

  • 8 за водопада

    1 0 Отговор
    вода има ли?

    21:09 07.10.2025

  • 9 Юуп

    1 0 Отговор
    Няма Джаро наяма маро има Джартов

    21:12 07.10.2025

  • 10 Яяяяя

    0 0 Отговор
    Това звучи като похвала

    Коментиран от #11

    21:14 07.10.2025

  • 11 звучи също

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Яяяяя":

    и като оправдание малко?

    21:20 07.10.2025

