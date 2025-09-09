379 шофьори на товарни автомобили с нарушения за средна скорост, рекордьор е микробус със 162 км/ч на АМ „Тракия“

379 шофьори на тежкотоварни превозни средства са превишили средната скорост в периода от 7 септември до 10 ч. днес. Това казаха за bTV от Агенция "Пътна инфраструктура".

Рекордьор е микробус, който е карал със 162 км/ч на магистрала "Тракия". Ограничението за превозни средства над 3,5 тона е 90 км/ч.

Как ще бъдат глобявани нарушителите, които преминават транзит през страната?

Дани Свиленов кара тир от 13 години. Казва, че камионите не могат да превишават позволената скорост на магистрала заради монтираните в тях тахографи.

„Преди можеше да се манипулира по много начини – слагаха магнити, обаче вече няма как. С новите тахографи сменят датчика и не може да се слага магнит вече“, каза той.

На магистрала „Тракия“ разрешената скорост за камиони е 90 км/ч. Чуждестранни водачи също уверяват, че не вдигат над ограничението.

Според други участници в движението обаче ситуации с камиони не липсват.

Най-драстичният случай при превозните средства над 3 тона и половина от последните дни е с микробус с турска регистрация, който е превозвал пътници.

Скоростта му на магистрала „Тракия“ в района на Ихтиман е била 162 км/ч.

„Държавата първо трябва да контролира плащането на тези глоби. Тези нарушители да не се чувстват безнаказани. Да направи системата така, че при напускане на държавата да си плащат глобите – както е в Турция и Сърбия“, коментира Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи.

В ход е инсталирането на система на шестте изходни пункта, която ще подава информация от тол камерите за извършените нарушения на територията на страната, казаха от транспортното министерство.

„Една стационарна камера ще засича отдалеч идващият нарушител и преди да напусне България, ще бъде спиран. Съответно ще му бъде връчвано наказание и той ще плати солена глоба. Ако откаже да плати, ще му бъдат свалени номерата, както в момента гласи законът“, обясни министър Гроздан Караджов.