Прокуратурата разследва умисъл на Бургазлиев при инцидента в "Слънчев бряг"

10 Септември, 2025 07:14 1 167 22

18-годишният ще отговаря за причиняване на смърт на едно лице и причиняване на телесни повреди на повече от едно лице в условията на евентуален умисъл. Наказанието е лишаване от свобода 13-20 години или доживотен затвор

Прокуратурата разследва умисъл на Бургазлиев при инцидента в "Слънчев бряг" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес се очаква Прокуратурата да повдигне ново и по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев - младежът, който помете петима души в "Слънчев бряг" с електрическо АТВ. Той ще отговаря за причиняване на смърт на едно лице и причиняване на телесни повреди на повече от едно лице в условията на евентуален умисъл. Наказанието е лишаване от свобода 13-20 години или доживотен затвор, информират от Нова телевизия.

Най-сериозно пострадалата жена - 35-годишната Христина, загуби живота си заради тежките травми. А 4-годишното ѝ дете още е в кома.

Според разследващите 18-годишният Бургазлиев е карал електрическото АТВ след употреба на марихуана, която е пушил ден и половина по-рано преди кръвното изследване. А самата машина била напълно изправна.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МЕСТНИТЕ МИЛИЦИОНЕРИ

    23 0 Отговор
    Си отгледали умишлен убиец?? Така излиза.

    Коментиран от #9

    07:25 10.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Умисъл няма.Караше в насрещното и за да избегне челен удар зави рязко и помете хората на тротоара.

    07:26 10.09.2025

  • 3 За да

    8 0 Отговор
    отпадне умисъла , нали ? Жалки !

    07:28 10.09.2025

  • 4 ВКК 567

    14 3 Отговор
    Няма умисъл, има безразсъдно шофиране в насрещното.

    Коментиран от #14

    07:35 10.09.2025

  • 5 Ицо

    8 22 Отговор
    Никого не защитавам, но да се говори за умисъл е нелепо. Момчето просто е загубило контрол над машината на оживено място. А това, че преди два дни бил пушил марихуана.... Струва ми се , че се надува един балон в медиите и момчето ще бъде изкупителна жертва. Не че не е виновен, виновен е и трябва да си понесе последствията. Но ми се струва, че малко се засилват фактите.

    Коментиран от #6, #10, #16, #18

    07:37 10.09.2025

  • 6 Виж

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ицо":

    Чети добре- пушил е марихуана ден и половина преди кръвните изследвания , а те са взети на следващия ден , тъй като първоначалния тест показва , че е чист ! От там идва и умисъла - всяко шофиране с алкохол и дрога може да се счита за умисъл !

    07:45 10.09.2025

  • 7 Никой

    12 4 Отговор
    А Кметството - защо не е в панделата и то - как ще разрешиш движение на АТВ - по алея. Смехорани. Тези от Прокуратурата са смехорани - винаги се привлича и Общината.

    Няма невинни тук - слагат се колчета - да ограничават достъпа до алеята.

    Собственика на АТВ - защо не е сложил ограничител на скоростта - след като знае - че се използва в населено място. Слага му 20 километра на жилото на скоростта.

    В крайна сметка - ако дадеш "Калашников" на дете - кой е отговорен.

    Коментиран от #21

    07:45 10.09.2025

  • 8 Блага вест!

    13 0 Отговор
    Днес се случи чудо - прокуратурата излезе от състоянието на клинична умствена смърт!

    07:47 10.09.2025

  • 9 Бъркаш демокраде

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "МЕСТНИТЕ МИЛИЦИОНЕРИ":

    Днес полицията пази бандитите, за разлика от милицията - която ги гонеше и понякога биеше. После ги пращаше в трудовите лагери да чукат камъни, а не в министерския съвет, парламента и другите демокрлатични институции.

    07:49 10.09.2025

  • 10 Баба Гошка

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ицо":

    Ако го пуснат веднага, защото много съжалява и повече няма да прави така, следващия път той или друго гаммеенче с протекции като него може и тебе да нагазят и да те оставят на командно дишане или с ппотрошен таз. Трябват дълги присъди, за да възпрат поне малко откаччалниците, които растат с мисълта, че са безсммъртни и недосеггаеми..

    07:49 10.09.2025

  • 11 Жирафотура и МВРто на Сю

    13 0 Отговор
    Ако прегазиш шест човека, средна телесна повреда. Ако участваш в селски бой посред нощ на улицата, тежка телесна повреда (над два промила вероятно).

    07:53 10.09.2025

  • 12 За да има умисъл,

    6 0 Отговор
    трябва да можеш да мислиш, а за това трябва разум, но това говедо го няма, той мисли като маймуна в космически кораб!? И 100 години да лежи в затвора, разум няма да му дойде. Трябва заедно с тези говеда, и родителите им да са в затвора, защото те са ги направили такива мамини синчета!

    08:00 10.09.2025

  • 13 Фен

    3 0 Отговор
    А оня неадекватни, приятелят на полицейският шев в Русе, кога ще го разследват?

    Коментиран от #17

    08:02 10.09.2025

  • 14 Кит

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ВКК 567":

    Аха, и безразсъдното шофиране в насрещното е напълно неумишлено действие, ясно!

    08:05 10.09.2025

  • 15 Я ВИЖ ТИ!?

    4 0 Отговор
    този още ли не е осъден на 20 години затвор?! Крайно време е!!!

    08:05 10.09.2025

  • 16 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ицо":

    Още един, който не е гледал клипа, документирал убийството...

    08:07 10.09.2025

  • 17 ПРИЯТЕЛЮ ЛЮБЕЗЕН!

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Фен":

    имаш ментални проблеми…как можеш да сравняваш казус, при който виновникът за сбиването в Русе не е нанесал дори драскотина на ответната страна, с постъпките на един сладур, който убива млада жена, а детето й е в кома в резултат на каране в насрещното с висока скорост…

    Коментиран от #19

    08:09 10.09.2025

  • 18 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ицо":

    Това същото момче е твърдяло, че спирачката отказала и педалът на газта потънал до пода! Е това не е ли умисъл за подвеждане на следствието?!

    08:12 10.09.2025

  • 19 Капслок

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "ПРИЯТЕЛЮ ЛЮБЕЗЕН!":

    Неадекватните действия на съд, прокуратура и МВР са аналогични в двата случая, а именно полицай виновен няма". Сега схвана ли разликите и приликите или още не можеш да загрееш?

    08:22 10.09.2025

  • 20 Паисий е жив

    1 0 Отговор
    Стар номер на прокуратурата е да преправя обвиненията в нещо недоказуемо. След това не могат да защитят причините за обвинението и делото отпада. Глупав и преувеличен пример, но да кажем, че хващат някой да краде кола, ма е от нашите. Повдигат му обвинение за тероризъм и съда го оправдава, защото не е терорист. Тръгва си чист като сълза.

    08:29 10.09.2025

  • 21 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    Да! Точно така! и там има голяма вина...

    08:32 10.09.2025

  • 22 Боруна ЛОМ

    2 0 Отговор
    Докато има такива дЕБили като този и оня "Прокурорския син" от Перник-разглезени лапета с дебел гръб зад себе си,разчитайки,че тате ще го извади от ситуация и минават метър-няма да има ПРАВОСЪДИЕ! Докато на някой не му писне и да вземе ПРАВОСЪДИЕТО в свои ръце!

    08:49 10.09.2025

