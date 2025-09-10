Прокуратурата разследва умисъл на Бургазлиев при инцидента в "Слънчев бряг"

Днес се очаква Прокуратурата да повдигне ново и по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев - младежът, който помете петима души в "Слънчев бряг" с електрическо АТВ. Той ще отговаря за причиняване на смърт на едно лице и причиняване на телесни повреди на повече от едно лице в условията на евентуален умисъл. Наказанието е лишаване от свобода 13-20 години или доживотен затвор, информират от Нова телевизия.
Най-сериозно пострадалата жена - 35-годишната Христина, загуби живота си заради тежките травми. А 4-годишното ѝ дете още е в кома.
Според разследващите 18-годишният Бургазлиев е карал електрическото АТВ след употреба на марихуана, която е пушил ден и половина по-рано преди кръвното изследване. А самата машина била напълно изправна.
1 МЕСТНИТЕ МИЛИЦИОНЕРИ
07:25 10.09.2025
2 Последния Софиянец
07:26 10.09.2025
3 За да
07:28 10.09.2025
4 ВКК 567
07:35 10.09.2025
5 Ицо
07:37 10.09.2025
6 Виж
До коментар #5 от "Ицо":Чети добре- пушил е марихуана ден и половина преди кръвните изследвания , а те са взети на следващия ден , тъй като първоначалния тест показва , че е чист ! От там идва и умисъла - всяко шофиране с алкохол и дрога може да се счита за умисъл !
07:45 10.09.2025
7 Никой
Няма невинни тук - слагат се колчета - да ограничават достъпа до алеята.
Собственика на АТВ - защо не е сложил ограничител на скоростта - след като знае - че се използва в населено място. Слага му 20 километра на жилото на скоростта.
В крайна сметка - ако дадеш "Калашников" на дете - кой е отговорен.
07:45 10.09.2025
8 Блага вест!
07:47 10.09.2025
9 Бъркаш демокраде
До коментар #1 от "МЕСТНИТЕ МИЛИЦИОНЕРИ":Днес полицията пази бандитите, за разлика от милицията - която ги гонеше и понякога биеше. После ги пращаше в трудовите лагери да чукат камъни, а не в министерския съвет, парламента и другите демокрлатични институции.
07:49 10.09.2025
10 Баба Гошка
До коментар #5 от "Ицо":Ако го пуснат веднага, защото много съжалява и повече няма да прави така, следващия път той или друго гаммеенче с протекции като него може и тебе да нагазят и да те оставят на командно дишане или с ппотрошен таз. Трябват дълги присъди, за да възпрат поне малко откаччалниците, които растат с мисълта, че са безсммъртни и недосеггаеми..
07:49 10.09.2025
11 Жирафотура и МВРто на Сю
07:53 10.09.2025
12 За да има умисъл,
08:00 10.09.2025
13 Фен
08:02 10.09.2025
14 Кит
До коментар #4 от "ВКК 567":Аха, и безразсъдното шофиране в насрещното е напълно неумишлено действие, ясно!
08:05 10.09.2025
15 Я ВИЖ ТИ!?
08:05 10.09.2025
16 Кит
До коментар #5 от "Ицо":Още един, който не е гледал клипа, документирал убийството...
08:07 10.09.2025
17 ПРИЯТЕЛЮ ЛЮБЕЗЕН!
До коментар #13 от "Фен":имаш ментални проблеми…как можеш да сравняваш казус, при който виновникът за сбиването в Русе не е нанесал дори драскотина на ответната страна, с постъпките на един сладур, който убива млада жена, а детето й е в кома в резултат на каране в насрещното с висока скорост…
08:09 10.09.2025
18 Ами
До коментар #5 от "Ицо":Това същото момче е твърдяло, че спирачката отказала и педалът на газта потънал до пода! Е това не е ли умисъл за подвеждане на следствието?!
08:12 10.09.2025
19 Капслок
До коментар #17 от "ПРИЯТЕЛЮ ЛЮБЕЗЕН!":Неадекватните действия на съд, прокуратура и МВР са аналогични в двата случая, а именно полицай виновен няма". Сега схвана ли разликите и приликите или още не можеш да загрееш?
08:22 10.09.2025
20 Паисий е жив
08:29 10.09.2025
21 1234
До коментар #7 от "Никой":Да! Точно така! и там има голяма вина...
08:32 10.09.2025
22 Боруна ЛОМ
08:49 10.09.2025