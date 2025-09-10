Полицията издирва 9-годишно момиченце от София

Столичната полиция издирва 9-годишната Селин Василева Велинова.
Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснала дома си в ж.к. „Хр. Смирненски“ в София.
Висока е 150 см, с пъстри очи, дълга, кестенява коса, с бретон.
За последно е била облечена със синьо-бял, къс гащеризон и бюстие с надпис „Calvin Klein“. Била е с черни ролери.
Семейството умолява всеки, който има информация за Селин, да позвъни на тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.
1 1488
Коментиран от #7
11:04 10.09.2025
2 то в софия е наред всичко
11:07 10.09.2025
3 Нехис
11:10 10.09.2025
4 Дано я намерят
Коментиран от #9, #18
11:14 10.09.2025
5 БеГемот
11:16 10.09.2025
6 АБВ
Коментиран от #14
11:36 10.09.2025
7 ГЕРБ
До коментар #1 от "1488":Идиот
Коментиран от #13
11:37 10.09.2025
8 демократ
11:45 10.09.2025
9 Моят
До коментар #4 от "Дано я намерят":син от 4 годишен излиза сам да си играе пред блока. Сега е на 9 и сам ходи на училище с автобус. Стига да живееш в нормална държава няма никакъв проблем.
Коментиран от #11
11:45 10.09.2025
10 Играчка плачка
11:47 10.09.2025
11 Конгломерат
До коментар #9 от "Моят":За село става, но за София и голям град не. В училищата още е задължително взимането след училище от родител или възрастен за начален курс (до 4клас).
Коментиран от #15
11:50 10.09.2025
12 Кит
Желая на семейството историята да завърши с щастлив край!
11:57 10.09.2025
13 Българин
До коментар #7 от "ГЕРБ":Той не, но вие сте! Мутри ще ви изринем всичките 500 000 гербави! 🤬💀
11:57 10.09.2025
14 ужасТ
До коментар #6 от "АБВ":Лелка те е възпитавала май, щом говориш така за детенцето
12:18 10.09.2025
15 Не живея
До коментар #11 от "Конгломерат":в България. Живея в град с 6 милионно население където за отвличане на дете има смъртно наказание. Така че тук престъпления няма.
А за София, там мен самият ме е страх да излезна, камо ли да си пусна децата сами. Най-малкото заради бездомните кучета и дрогираните шофьори.
Коментиран от #17
12:19 10.09.2025
16 Смехоранка
12:21 10.09.2025
17 Тук детето е приоритет
До коментар #15 от "Не живея":Защо коментираш тук, гледай си твоя арабски град. Смъртното наказание не е пречка за престъпления.
12:27 10.09.2025
18 Земята е вредна за здравето
До коментар #4 от "Дано я намерят":Трябва. Какъв вид детство е пред компютъра????
12:28 10.09.2025