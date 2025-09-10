Новини
Полицията издирва 9-годишно момиченце от София

10 Септември, 2025 10:55 1 857 18

Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснала дома си в ж.к. „Хр. Смирненски“

Мария Атанасова

Столичната полиция издирва 9-годишната Селин Василева Велинова.

Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснала дома си в ж.к. „Хр. Смирненски“ в София.

Висока е 150 см, с пъстри очи, дълга, кестенява коса, с бретон.

За последно е била облечена със синьо-бял, къс гащеризон и бюстие с надпис „Calvin Klein“. Била е с черни ролери.

Семейството умолява всеки, който има информация за Селин, да позвъни на тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.


  • 1 1488

    13 10 Отговор
    мутрите на разбойко посегнаха на децата

    Коментиран от #7

    11:04 10.09.2025

  • 2 то в софия е наред всичко

    9 1 Отговор
    отишла да покара ролери на 9 . а сега е 10 . къде е . дано я намерят .

    11:07 10.09.2025

  • 3 Нехис

    4 22 Отговор
    Какви са тези мутанти? Тази глава е по-голяма от моята.....мяза на поне 15 години.

    11:10 10.09.2025

  • 4 Дано я намерят

    21 1 Отговор
    Дете на 9 год. не трябва да излиза само от вкъщи.

    Коментиран от #9, #18

    11:14 10.09.2025

  • 5 БеГемот

    2 22 Отговор
    Като гледам отишла е на лов за мечки...

    11:16 10.09.2025

  • 6 АБВ

    4 12 Отговор
    Това нещо е бая момиченце това си е направо лелка

    Коментиран от #14

    11:36 10.09.2025

  • 7 ГЕРБ

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Идиот

    Коментиран от #13

    11:37 10.09.2025

  • 8 демократ

    4 9 Отговор
    На 9-ти септември 44-та също много изчезнаха. Не е случайно те тава.

    11:45 10.09.2025

  • 9 Моят

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Дано я намерят":

    син от 4 годишен излиза сам да си играе пред блока. Сега е на 9 и сам ходи на училище с автобус. Стига да живееш в нормална държава няма никакъв проблем.

    Коментиран от #11

    11:45 10.09.2025

  • 10 Играчка плачка

    3 3 Отговор
    Сама ли е карала ролери? Търсете "приятелчетата" й, дано не е със счупен крак. Нашите чупеха и ръка и крак с ролери и продължиха да ги карат.

    11:47 10.09.2025

  • 11 Конгломерат

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Моят":

    За село става, но за София и голям град не. В училищата още е задължително взимането след училище от родител или възрастен за начален курс (до 4клас).

    Коментиран от #15

    11:50 10.09.2025

  • 12 Кит

    18 1 Отговор
    Не мога да повярвам колко безсърдечни / до степен на оплюване при някои/ са коментарите под новина за изчезнало дете...
    Желая на семейството историята да завърши с щастлив край!

    11:57 10.09.2025

  • 13 Българин

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "ГЕРБ":

    Той не, но вие сте! Мутри ще ви изринем всичките 500 000 гербави! 🤬💀

    11:57 10.09.2025

  • 14 ужасТ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "АБВ":

    Лелка те е възпитавала май, щом говориш така за детенцето

    12:18 10.09.2025

  • 15 Не живея

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Конгломерат":

    в България. Живея в град с 6 милионно население където за отвличане на дете има смъртно наказание. Така че тук престъпления няма.

    А за София, там мен самият ме е страх да излезна, камо ли да си пусна децата сами. Най-малкото заради бездомните кучета и дрогираните шофьори.

    Коментиран от #17

    12:19 10.09.2025

  • 16 Смехоранка

    1 2 Отговор
    Какви коментари? Неуважителни и груби. И тази Мария Атанасова не ги трие.

    12:21 10.09.2025

  • 17 Тук детето е приоритет

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не живея":

    Защо коментираш тук, гледай си твоя арабски град. Смъртното наказание не е пречка за престъпления.

    12:27 10.09.2025

  • 18 Земята е вредна за здравето

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дано я намерят":

    Трябва. Какъв вид детство е пред компютъра????

    12:28 10.09.2025

