Полицията издирва 9-годишно момиченце от София

Столичната полиция издирва 9-годишната Селин Василева Велинова.

Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснала дома си в ж.к. „Хр. Смирненски“ в София.

Висока е 150 см, с пъстри очи, дълга, кестенява коса, с бретон.

За последно е била облечена със синьо-бял, къс гащеризон и бюстие с надпис „Calvin Klein“. Била е с черни ролери.

Семейството умолява всеки, който има информация за Селин, да позвъни на тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.