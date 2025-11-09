Новини
България »
Издирваната Стефани вече е у дома със семейството си

Издирваната Стефани вече е у дома със семейството си

9 Ноември, 2025 08:20 581 7

  • издирвана-
  • витоша-
  • стефани

Медицинският преглед показа, че е физически добре

Издирваната Стефани вече е у дома със семейството си - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

20-годишната Стефани, която се издирваше повече от два дни, вече е у дома. Около 19:30 часа снощи Стефани сама слиза от планината. Открита е в района на Бистрица и Железница във видимо добро състояние, потвърдиха за бТВ от Планинската спасителна служба и пресцентъра на МВР.

По наша информация веднага е откарана в 4. районно управление. Там е майка ѝ, както и близки и приятели на семейството. Сред тях е и Мариян, който идва от Казанлък за да помага.

“От полицията звъннаха на майката и съобщиха новината. Беше много събрана и реагира изключително радостно, знаете как се реагира на изключително радостна новина, защото това е много радостна новина. Детето ти да е живо след 3 дни в планината”, Мариян Жеков, приятел на семейството.

На място пристига и екип на Спешна помощ, за да прегледат Стефани, която повече от два дни е била сама в планината - без телефон, лични документи, пари и челник, с който да се ориентира в тъмното.

“Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4-то районно и отзивите са, че е добре физически”, посочва Мариян.

В издирвателната акция се включиха над 40 спасители от планинската служба, униформени от столичната полиция и десетки доброволци.

Едно огромно благодаря на тия хора, ние сутринта бяхме на пункта за организация и видяхме, че тези хора са изключителни професионалисти с кучета, с дронове, разпределиха си обекта, разпределиха си Витоша.

„Огромно благодаря и дай Боже, повече хора като тях да има в България - професионалисти и отдадени със сърце“, коментира Мариян.

След разговор с полицията и медицинският преглед Стефани и семейството ѝ се прибраха в къщи.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    6 3 Отговор
    И нея и майка и да ги тpичaт задето ангажираха толкова много хора.

    08:33 09.11.2025

  • 2 Олеле

    2 0 Отговор
    Какъв прецедент в полицейската история! Младо момиче изчезнало за цяла една нощ! На къде върви този свят!

    08:40 09.11.2025

  • 3 Гост

    2 1 Отговор
    Разследване защо момичето се е измъкнало така. И семейството на тия двете да плати огромния ресурс, който се хвърли в това търсене. Добре, че някой не даде фира, докато са заети да дирят нея...

    08:40 09.11.2025

  • 4 Марко

    0 0 Отговор
    Слава Богу, всичко приключи добре!
    Сега е време авторката да научи каква е разликата между " в къщи" и "вкъщи".
    Да й пожелаем успех !

    08:41 09.11.2025

  • 5 Тата Бим

    1 0 Отговор
    Момето е било на Генг Бенг парти в някоя вила. Балъците я търсят с дронове кучета и шамани.

    08:41 09.11.2025

  • 6 Дядо Гъдьо

    0 0 Отговор
    Сега да и турнат една гривна с гпс по-евтино ще излезе отколкото 40 като палави да търчат из Балкана заради психологическите и проблеми.

    08:42 09.11.2025

  • 7 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    а сега,тази неадекватната,да плати целият масраф...

    08:42 09.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове