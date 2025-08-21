Откриха изчезналата 78-годишна жена в Средна гора

Откриха изчезналата в Средна гора 78-годишна жена. Баба Кръстина беше обявена за общодържавно издирване, след като не се прибрала от паша със стадото си животни. Жената е жива.

В издирването ѝ се включиха полицаи, доброволци. Тя беше търсена с дрон и термокамера.