Откриха изчезналата 78-годишна жена в Средна гора

Откриха изчезналата в Средна гора 78-годишна жена. Баба Кръстина беше обявена за общодържавно издирване, след като не се прибрала от паша със стадото си животни. Жената е жива.
В издирването ѝ се включиха полицаи, доброволци. Тя беше търсена с дрон и термокамера.
