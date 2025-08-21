Новини
България »
Откриха изчезналата 78-годишна жена в Средна гора

Откриха изчезналата 78-годишна жена в Средна гора

21 Август, 2025 15:06 1 522 11

  • баба кръстина-
  • издирвана

Тя беше обявена за общодържавно издирване

Откриха изчезналата 78-годишна жена в Средна гора - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откриха изчезналата в Средна гора 78-годишна жена. Баба Кръстина беше обявена за общодържавно издирване, след като не се прибрала от паша със стадото си животни. Жената е жива.

В издирването ѝ се включиха полицаи, доброволци. Тя беше търсена с дрон и термокамера.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 1 Отговор
    браво
    само не разбрах как олио от 3 лв става 1.56 евро при курс 1.95

    Коментиран от #5, #9

    15:10 21.08.2025

  • 2 БРАВО!

    13 0 Отговор
    Браво на баба Кръстина,да е жива и здрава още много години!!! На 78 год.е със стадото и заработва хляба си!!! А един куп млади пергичи и кифли се протягат по цял ден,киснат по плажове и чалготеки и протягат ръка за социални помощи на гърба на работещите хора!!! На БЪЛГАРИЯ са ѝ необходими още много,много трудолюбиви хора като баба Кръстина,а не търтеи,които чакат наготово парички и екстри!!!

    Коментиран от #4

    15:19 21.08.2025

  • 3 Факт

    5 0 Отговор
    Хубава новина. А но морето има отлив 30 см.

    15:21 21.08.2025

  • 4 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО!":

    на 79 и 81 години в Париж две жени от нашата група изкачиха Айфеловата кула без лифт

    15:28 21.08.2025

  • 5 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    почти 5 стотинки повече, добре смятат

    15:32 21.08.2025

  • 6 Деций

    0 3 Отговор
    Браво,това е много важна новина,половин Европа следеше от близо развоя на това така важно събитие.Трябва да се пише поне половин година,и да не слиза от първите страници на новинарските медии!Утре може да пуснете любимата ми новина "котка падна от вторият етаж" И в допълнение може и "водач спука гума на Хемус "

    15:38 21.08.2025

  • 7 прокопи

    0 0 Отговор
    Добре е, че е баба Кръстина, а не тъща ми! Успокоих се ...

    15:51 21.08.2025

  • 8 волан

    2 0 Отговор
    Браво на издирващите я хора!

    15:54 21.08.2025

  • 9 Фаткини

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    От мерника на снайпера от 4000 метра така се вижда.

    15:57 21.08.2025

  • 10 Сила

    2 0 Отговор
    Кучетата и са останали до нея и са я пазели неотлъчно през цялото време ....помислете си , роднини или кучета , кой ще грижи за вас ....

    16:17 21.08.2025

  • 11 Ту Туууу

    1 0 Отговор
    За бабата добре,но защо за огромната инфлация, растящите всеки ден цени и данъчната декларация на Пеевски нищо

    16:25 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове