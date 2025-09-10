Новини
Асен Василев: МВР лъже грозно! Очевидно законът в България не е един за всички

10 Септември, 2025 12:05

Всички хора, които са неудобни на организираната група на властта, се репресират. Тези младежи са неудобни, защото са пребили прилижен на някого си шеф

Мария Атанасова

Асен Василев коментира пред журналисти в кулоарите на НС записите от боя на полицейския шеф Кожухаров в Русе. "МВР излъга грозно. Вътрешният министър излъга грозно два пъти. Институциите, които трябва да се грижат за реда и за закона, да докладват в съда излъгаха, а това си е за оставка на министъра отвсякъде. Фактите са, че тези младежи са в ареста без да са осъдени. Невинни хора отиват в затвора при съмнителни доказателства. Този случай не е единствен, подобни действия видяхме и с Благо Коцев. Очевидно законът в България не е един за всички, човекът с АТВ бе пуснат, видяхме какво се случва с прокурорския син в Перник. Всички хора, които са неудобни на организираната група на властта, се репресират. Тези младежи са неудобни, защото са пребили прилижен на някого си шеф.", обясни още Василев.

"Българският народ се ограбва систематично от тази власт. На първо място в ЕС сме по харчове за съд и прокуратура, навярно и за полиция сме на 1-во, но за здравеопазване сме на 21-во от 27 страни, за пенсии сме на 18-то, по МРЗ сме на последно и то с разлика. Това показва всичко за това правитество, което си организира машина за репресии. Това, което защитавам е правото на всеки да бъде невинен до доказване на противното", отсече председателят на ПП.

Той обясни, че МВР трябва да отговори защо няма записи от боди камерите на полицаите по време на инцидента в Русе, защо двете патрулки са отишли на мястото на инцидента и са си тръгнали, защо е дошла линейка и не е регистрирала никакви телесни повреди. "Тези младжи трябва да са в затвра, когато съдът ги осъди, каза още Асен Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Факти

    18 3
    МВР шефът с брифинг за случая в Русе, изглежда нервен

12:06 10.09.2025

    12:06 10.09.2025

  2 Шопо

    18 4
    МВР е организирана престъпна група.

    12:07 10.09.2025

  3 Тоя шаяк

    6 6
    Що ни го навирате бе ушаци

    12:08 10.09.2025

  4 КиКи

    12 2
    МВР се вмирисва откъм главата!

    12:11 10.09.2025

  5 КОРУПЦИЯ И ПРАНЕ НА ПАРИ

    9 2
    Всички медии покриват хотела на Росен Желязков.

12:11 10.09.2025

    Коментиран от #8

    12:11 10.09.2025

  6 Последния Софиянец

    5 3
    Тези младежи членуват в Младежи ГЕРБ.

12:12 10.09.2025

    12:12 10.09.2025

  7 Кокорчо:

    5 2
    "Момчетата са задържани в ареста преди изобщо да са осъдени"!!! Е много е умен тоя!

12:13 10.09.2025

    12:13 10.09.2025

  8 Последния Софиянец

    8 2

    До коментар #5 от "КОРУПЦИЯ И ПРАНЕ НА ПАРИ":

    Всички в София знаят за хотела на Росен Желязков , само Сарафов не

12:14 10.09.2025

    12:14 10.09.2025

  9 1488

    2 3
    а ко стана с кильрчо и убийството му и фалшивите документи и арести без доказателства ?
    в затвора влезе ли ?
    а авера му на снимката с митниците ?

    12:21 10.09.2025

  10 Шьофьорчето

    7 3
    Митов и зам.министъра на МВР лъжат много нагло.На записа се вижда как приятеля на ченгето се опитва да извади шофьора през прозореца на колата ,но го изпуска ,след това нанася удър.

12:22 10.09.2025

    12:22 10.09.2025

  11 мьрсуль + разбойко 💋❤️

    4 2
    "Невинни хора отиват в затвора при съмнителни доказателства"

    звучи познато

    12:22 10.09.2025

  12 разбойко 🎃

    1 2
    а мене що ме арестувахте без сьд и без доказателства

12:23 10.09.2025

    12:23 10.09.2025

  13 Майора

    3 3
    Ало Кокорчо , по големи лъжци от вас има ли? Как може да вярвате на БГ елфи , монтирали така както ви е удобно за да бълвате лъжи без доказателства! Жалко е че не сте разбрали че единствено съда казва дали са виновни или не!Стига с вашите лъжи, знаем какво направихте!

12:28 10.09.2025

    12:28 10.09.2025

  14 Дани ментата

    0 0
    Министърчето се изцепи, че случаят в Русе бил раздухвам от руската пропаганда!?
    Защо в тая малка държава се ражда толкова идиот!

    Коментиран от #16

    12:29 10.09.2025

  15 Григор

    0 0
    "Всички хора, които са неудобни на организираната група на властта, се репресират. Тези младежи са неудобни, защото са пребили приближен на някого си шеф".
    Грозно е когато се опитваш да използваш случая за политически цели! Прочетете внимателно какво казва Василев.Каква демагогия само! Какво преиначаване на фактите около случая!Грозно! И от тия хора ще чакате промяна? Каква промяна, какви пет лева, та те нямат грам морал!

    12:31 10.09.2025

  16 1000+

    0 0

    До коментар #14 от "Дани ментата":

    България е населена с милиони кухи русоробосъвеЦки тарамбуки!

12:33 10.09.2025

    12:33 10.09.2025

  17 Паскал:

    0 0
    Асен е един обикновен гей!

    12:33 10.09.2025

