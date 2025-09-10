Асен Василев: МВР лъже грозно! Очевидно законът в България не е един за всички

Асен Василев коментира пред журналисти в кулоарите на НС записите от боя на полицейския шеф Кожухаров в Русе. "МВР излъга грозно. Вътрешният министър излъга грозно два пъти. Институциите, които трябва да се грижат за реда и за закона, да докладват в съда излъгаха, а това си е за оставка на министъра отвсякъде. Фактите са, че тези младежи са в ареста без да са осъдени. Невинни хора отиват в затвора при съмнителни доказателства. Този случай не е единствен, подобни действия видяхме и с Благо Коцев. Очевидно законът в България не е един за всички, човекът с АТВ бе пуснат, видяхме какво се случва с прокурорския син в Перник. Всички хора, които са неудобни на организираната група на властта, се репресират. Тези младежи са неудобни, защото са пребили прилижен на някого си шеф.", обясни още Василев.

"Българският народ се ограбва систематично от тази власт. На първо място в ЕС сме по харчове за съд и прокуратура, навярно и за полиция сме на 1-во, но за здравеопазване сме на 21-во от 27 страни, за пенсии сме на 18-то, по МРЗ сме на последно и то с разлика. Това показва всичко за това правитество, което си организира машина за репресии. Това, което защитавам е правото на всеки да бъде невинен до доказване на противното", отсече председателят на ПП.

Той обясни, че МВР трябва да отговори защо няма записи от боди камерите на полицаите по време на инцидента в Русе, защо двете патрулки са отишли на мястото на инцидента и са си тръгнали, защо е дошла линейка и не е регистрирала никакви телесни повреди. "Тези младжи трябва да са в затвра, когато съдът ги осъди, каза още Асен Василев.