Вигенин: С инвестициите в отбраната не се готвим за война, а правим войната невъзможна

10 Септември, 2025 13:07 807

Божидара Дончева Божидара Дончева

„Очевидно трябва да инвестираме повече в нашата отбрана, в контекста на общите глобални заплахи. Разширяването на нашия индустриален капацитет е шанс да създадем повече работни места. Аз лично се надявам, че обявените намерения за инвестиция, съвместно с „Райнметал“, ще доведат и до допълнителен интерес от страна и на други големи инвеститори в България в тази сфера.“ Това заяви пред телевизия Euronews Bulgaria българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент и член на Комисията по отбрана Кристиан Вигенин. Той изтъкна, че би искал да види и инвестиции в по-високотехнологични производства.

Кристиан Вигенин увери, че с повишени данъци няма да се финансират разходите за отбрана: „Това трябва да бъде казано. На този етап данъците в България няма да бъдат променени. Знаете позицията на БСП по отношение на данък доход – че ние сме по-скоро привърженици на прогресивното данъчно облагане, но това е тема, по която дискусията започва.“

Евродепутатът смята, че Европа трябва сама да започне да мисли и да осигурява гаранциите за своята сигурност. „Трябва да направим така, че да можем в Европейския съюз, в Европа, да произвеждаме всичко, което ни е необходимо. И когато стотиците милиарди от Европейския съюз и от европейските държави престанат да отиват в американската индустрия, тогава може би ще осъзнае американската администрация, че всъщност нещата не са чак толкова еднозначни и прости, както им изглеждат“, коментира той. Уточни обаче, че все пак това партньорство трябва да остане, защото има общи ценности и това има значение в съвременния свят. „Необходимо е обаче Европейският съюз да осъзнае по-добре собствения си интерес и да се опитаме и в бъдеще повече да мислим как да отстояваме нашия европейски интерес, защото той не винаги съвпада с американския, често не съвпада“, акцентира Вигенин.

Той препоръча, когато се говори за отбрана и за оръжия, да се говори и за по-широкия поглед върху сигурността. „Не е случайно, беше положително решение на НАТО – 1,5% от БВП, в рамките на 5% от БВП за отбрана, да бъдат насочени към развитие на инфраструктурата, а не конкретно за закупуване и поддържане на оръжия. За нас, социалистите в Европарламента, развитието на инфраструктурата – пътна и цифрова – е важно, то има отношение към сигурността и отбраната. Същото важи и за средствата за здравеопазване, за изграждане на инфраструктура в сферата на здравеопазването“, обобщи евродепутатът. В заключение Вигенин призова: „Да не създаваме излишни страхове - това, което правим, не е за да бъдем готови за война, а за да направим войната невъзможна.“

