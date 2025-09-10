Министър Тахов: Еврото ще даде повече възможности за бизнеса и земеделските производители

Еврото ще даде повече възможности за бизнеса и земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов при откриването на среща от националната информационна кампания за въвеждането на еврото в Добрич. По думите му, членството на България в еврозоната ще улесни достъпа до външни пазари, ще повиши конкурентоспособността на родното земеделие и ще намали административната тежест за бизнеса.

„Нашите фермери ще могат да сравняват, търгуват и печелят наравно със своите европейски колеги. Това ще доведе до реални ползи, а именно по-лесна търговия, по-достъпно финансиране и повече сигурност в икономическата среда“, подчерта министър Тахов.

Той бе категоричен, че влизането в еврозоната няма да се отрази на финансирането по земеделските програми. „Бюджетите по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. и Програмата за морско дело и рибарство 2021–2027 г. са планирани в евро още от самото начало. Средствата остават в пълен размер, а ангажиментите към бенефициентите-непроменени“, увери д-р Тахов.

Земеделският министър посочи, че приемането на еврото е един от най-значимите икономически и политически процеси в съвременната история на България. „Това е стратегически избор, който ще гарантира на страната ни по-силно участие в процеса на вземане на решения в рамките на Европейския съюз. Еврото е валутата на стабилността, доверието и предвидимостта-точно от това се нуждае нашата икономика днес. С приемането му България дава ясен сигнал, че стоим стабилно на европейските пазари и сме надежден партньор както в ЕС, така и в глобален мащаб“, посочи Тахов.

Сред основните икономически ползи министър Тахов открои отпадането на разходите за обмяна на валута, по-голямата ценова прозрачност, улеснената търговия и инвестиции. Той допълни, че еврото ще ускори и реформите в ключови сектори-администрация, финанси и публични услуги, като така ще се подобри ефективността на институциите и ще се приближат те до европейските стандарти.

„Членството на България в еврозоната ще донесе конкретни ползи за всички – за бизнеса, за хората и за публичния сектор. То ще ускори модернизацията на страната и ще създаде нови възможности за растеж и благосъстояние“, каза в заключение министър Тахов.

В срещата участие взеха кметът на община Добрич Йордан Йорданов, министърът на туризма Мирослав Боршош и заместник-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев, които изразиха своята подкрепа за присъединяването към еврозоната. По време на дискусията, която е част от националната информационна кампания, експерти от водещите институции в процеса по въвеждане на еврото представиха ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на единната европейска валута. Обсъдени бяха както възможностите, така и предизвикателствата пред бизнеса и публичния сектор, като бе акцентирано върху необходимостта от добра координация между местната и централната власт в подготовката за въвеждането на единната европейска валута.

По време на посещението си в Добрич, министър Тахов проведе среща с кмета на областния град Йордан Йорданов. На нея присъства и министърът на туризма Мирослав Боршош. Те обсъдиха предизвикателствата и възможностите пред земеделския сектор в региона, развитието на туризма, както и ролята на местната власт в подготовката за въвеждането на еврото.