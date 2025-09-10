Министър Тахов: Еврото ще даде повече възможности за бизнеса и земеделските производители

Еврото ще даде повече възможности за бизнеса и земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов при откриването на среща от националната информационна кампания за въвеждането на еврото в Добрич. По думите му, членството на България в еврозоната ще улесни достъпа до външни пазари, ще повиши конкурентоспособността на родното земеделие и ще намали административната тежест за бизнеса.
„Нашите фермери ще могат да сравняват, търгуват и печелят наравно със своите европейски колеги. Това ще доведе до реални ползи, а именно по-лесна търговия, по-достъпно финансиране и повече сигурност в икономическата среда“, подчерта министър Тахов.
Той бе категоричен, че влизането в еврозоната няма да се отрази на финансирането по земеделските програми. „Бюджетите по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. и Програмата за морско дело и рибарство 2021–2027 г. са планирани в евро още от самото начало. Средствата остават в пълен размер, а ангажиментите към бенефициентите-непроменени“, увери д-р Тахов.
Земеделският министър посочи, че приемането на еврото е един от най-значимите икономически и политически процеси в съвременната история на България. „Това е стратегически избор, който ще гарантира на страната ни по-силно участие в процеса на вземане на решения в рамките на Европейския съюз. Еврото е валутата на стабилността, доверието и предвидимостта-точно от това се нуждае нашата икономика днес. С приемането му България дава ясен сигнал, че стоим стабилно на европейските пазари и сме надежден партньор както в ЕС, така и в глобален мащаб“, посочи Тахов.
Сред основните икономически ползи министър Тахов открои отпадането на разходите за обмяна на валута, по-голямата ценова прозрачност, улеснената търговия и инвестиции. Той допълни, че еврото ще ускори и реформите в ключови сектори-администрация, финанси и публични услуги, като така ще се подобри ефективността на институциите и ще се приближат те до европейските стандарти.
„Членството на България в еврозоната ще донесе конкретни ползи за всички – за бизнеса, за хората и за публичния сектор. То ще ускори модернизацията на страната и ще създаде нови възможности за растеж и благосъстояние“, каза в заключение министър Тахов.
В срещата участие взеха кметът на община Добрич Йордан Йорданов, министърът на туризма Мирослав Боршош и заместник-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев, които изразиха своята подкрепа за присъединяването към еврозоната. По време на дискусията, която е част от националната информационна кампания, експерти от водещите институции в процеса по въвеждане на еврото представиха ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на единната европейска валута. Обсъдени бяха както възможностите, така и предизвикателствата пред бизнеса и публичния сектор, като бе акцентирано върху необходимостта от добра координация между местната и централната власт в подготовката за въвеждането на единната европейска валута.
По време на посещението си в Добрич, министър Тахов проведе среща с кмета на областния град Йордан Йорданов. На нея присъства и министърът на туризма Мирослав Боршош. Те обсъдиха предизвикателствата и възможностите пред земеделския сектор в региона, развитието на туризма, както и ролята на местната власт в подготовката за въвеждането на еврото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
16:09 10.09.2025
2 Факти
16:09 10.09.2025
3 Робин Хорсфол
16:12 10.09.2025
4 Поправка
16:13 10.09.2025
5 1212
16:16 10.09.2025
6 тахан халванов
реколтата и жетвата да са в същите параметри като преди но вече в евро
16:17 10.09.2025
7 УдоМача
16:19 10.09.2025
8 То пък
16:21 10.09.2025
9 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Продължаваш да се кахъриш във всички Статии че Фирмите бягали от България която е в ЕС и за втори път ще ти обясня че е желателно Дребните Инвеститори да се изнесат от БГ,за да се отвори място за КОЛОСА "Рейнметал",като покрай него ще дойдат и други подобни.
Коментиран от #12, #16
16:23 10.09.2025
10 ЕС е към края си
16:25 10.09.2025
11 фцрте
16:26 10.09.2025
12 Евроатлантически погром
До коментар #9 от "оня с коня":Германия е в рецесия, а Франция пред фалит. Я ми обясни какво ще промени еврото, освен да ни засили още повече към дъното? Ама като ти казваха да оставяш коня да мисли вместо тебе...
16:42 10.09.2025
13 Шопо
Кораба на ЕС потъва бавно но сигурно.
Титаник още не е потънал, може да се качим.
16:42 10.09.2025
14 000
16:46 10.09.2025
15 алхимик
16:47 10.09.2025
16 Синухе
До коментар #9 от "оня с коня":Вземи си татуирай коня!
16:48 10.09.2025
17 123456
16:48 10.09.2025
18 както знаем
16:59 10.09.2025
19 дядото
17:11 10.09.2025
20 пиленцето от монако
17:27 10.09.2025