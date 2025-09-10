Новини
Министър Тахов: Еврото ще даде повече възможности за бизнеса и земеделските производители

Министър Тахов: Еврото ще даде повече възможности за бизнеса и земеделските производители

10 Септември, 2025 16:08 522 20

  • георги тахов-
  • бизнес-
  • евро

Земеделският министър посочи, че приемането на еврото е един от най-значимите икономически и политически процеси в съвременната история на България

Министър Тахов: Еврото ще даде повече възможности за бизнеса и земеделските производители - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Еврото ще даде повече възможности за бизнеса и земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов при откриването на среща от националната информационна кампания за въвеждането на еврото в Добрич. По думите му, членството на България в еврозоната ще улесни достъпа до външни пазари, ще повиши конкурентоспособността на родното земеделие и ще намали административната тежест за бизнеса.

„Нашите фермери ще могат да сравняват, търгуват и печелят наравно със своите европейски колеги. Това ще доведе до реални ползи, а именно по-лесна търговия, по-достъпно финансиране и повече сигурност в икономическата среда“, подчерта министър Тахов.

Той бе категоричен, че влизането в еврозоната няма да се отрази на финансирането по земеделските програми. „Бюджетите по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. и Програмата за морско дело и рибарство 2021–2027 г. са планирани в евро още от самото начало. Средствата остават в пълен размер, а ангажиментите към бенефициентите-непроменени“, увери д-р Тахов.

Земеделският министър посочи, че приемането на еврото е един от най-значимите икономически и политически процеси в съвременната история на България. „Това е стратегически избор, който ще гарантира на страната ни по-силно участие в процеса на вземане на решения в рамките на Европейския съюз. Еврото е валутата на стабилността, доверието и предвидимостта-точно от това се нуждае нашата икономика днес. С приемането му България дава ясен сигнал, че стоим стабилно на европейските пазари и сме надежден партньор както в ЕС, така и в глобален мащаб", посочи Тахов.

Сред основните икономически ползи министър Тахов открои отпадането на разходите за обмяна на валута, по-голямата ценова прозрачност, улеснената търговия и инвестиции. Той допълни, че еврото ще ускори и реформите в ключови сектори-администрация, финанси и публични услуги, като така ще се подобри ефективността на институциите и ще се приближат те до европейските стандарти.

„Членството на България в еврозоната ще донесе конкретни ползи за всички – за бизнеса, за хората и за публичния сектор. То ще ускори модернизацията на страната и ще създаде нови възможности за растеж и благосъстояние“, каза в заключение министър Тахов.

В срещата участие взеха кметът на община Добрич Йордан Йорданов, министърът на туризма Мирослав Боршош и заместник-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев, които изразиха своята подкрепа за присъединяването към еврозоната. По време на дискусията, която е част от националната информационна кампания, експерти от водещите институции в процеса по въвеждане на еврото представиха ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на единната европейска валута. Обсъдени бяха както възможностите, така и предизвикателствата пред бизнеса и публичния сектор, като бе акцентирано върху необходимостта от добра координация между местната и централната власт в подготовката за въвеждането на единната европейска валута.

По време на посещението си в Добрич, министър Тахов проведе среща с кмета на областния град Йордан Йорданов. На нея присъства и министърът на туризма Мирослав Боршош. Те обсъдиха предизвикателствата и възможностите пред земеделския сектор в региона, развитието на туризма, както и ролята на местната власт в подготовката за въвеждането на еврото.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    Най големия спад на промишленото производство тази година в България и Хърватия.Фирмите бягат от високите разходи в еврозоната.

    Коментиран от #9

    16:09 10.09.2025

  • 2 Факти

    14 5 Отговор
    За сметка на бизнеса и земеделците народа ще обеднее още повече!

    16:09 10.09.2025

  • 3 Робин Хорсфол

    10 5 Отговор
    Кажи го на Франсетата, преди това на Гърците...да не забравиш и Италия...

    16:12 10.09.2025

  • 4 Поправка

    10 3 Отговор
    Еврото ще даде повече възможности за грабеж на бизнеса и земеделските производители

    16:13 10.09.2025

  • 5 1212

    6 2 Отговор
    Ама земеделеца Бенчо Бенчев цоциалиста има Бентли,оня другия дето обикаляше студията ходи с 40 души охрана,кво подобряване,да си купуват реактивни самолети ли

    16:16 10.09.2025

  • 6 тахан халванов

    5 2 Отговор
    Еврото ще даде повече възможности за бизнеса с общ поръчки и чекмеджените производители
    реколтата и жетвата да са в същите параметри като преди но вече в евро

    16:17 10.09.2025

  • 7 УдоМача

    6 2 Отговор
    Оставвете празните приказки. След 01.01 ще разберете много добре какви "възможности" ще даде.........

    16:19 10.09.2025

  • 8 То пък

    4 2 Отговор
    един бизнес , то пък едни производства , то пък едни земеделци - не ти е работа !

    16:21 10.09.2025

  • 9 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Продължаваш да се кахъриш във всички Статии че Фирмите бягали от България която е в ЕС и за втори път ще ти обясня че е желателно Дребните Инвеститори да се изнесат от БГ,за да се отвори място за КОЛОСА "Рейнметал",като покрай него ще дойдат и други подобни.

    Коментиран от #12, #16

    16:23 10.09.2025

  • 10 ЕС е към края си

    6 3 Отговор
    Като върнем пак лева всичко ще се оправи...

    16:25 10.09.2025

  • 11 фцрте

    5 2 Отговор
    Тахчо ти си завършен глупак и боклук. Стара индианска поговорка глси че колкото с лева си се справял и си кадърен толкова ще бъде и с еврото. Глупак си ти и лъжец и ако спрете да крадете и почнете да работите за България дали ще е лев или евро все ще се види. Слава Богу колкото и да лъжете все сте боклуци, мИрси.

    16:26 10.09.2025

  • 12 Евроатлантически погром

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Германия е в рецесия, а Франция пред фалит. Я ми обясни какво ще промени еврото, освен да ни засили още повече към дъното? Ама като ти казваха да оставяш коня да мисли вместо тебе...

    16:42 10.09.2025

  • 13 Шопо

    7 1 Отговор
    Франция фалира.
    Кораба на ЕС потъва бавно но сигурно.
    Титаник още не е потънал, може да се качим.

    16:42 10.09.2025

  • 14 000

    1 1 Отговор
    Ще видите колко хубаво ще става. Ама много хубаво, но ви сте менюто.

    16:46 10.09.2025

  • 15 алхимик

    2 1 Отговор
    За какво ни е евро ? Ние сме източния фронт при война с Русия , две ракети и вече няма да ни трябва ни евро , ни левове . Народеца кротък , благ , стои и мълчи , докато го карат на заколение .

    16:47 10.09.2025

  • 16 Синухе

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Вземи си татуирай коня!

    16:48 10.09.2025

  • 17 123456

    2 2 Отговор
    Затова Илчовски избяга в Румъния , където никога няма да приемат еврото .

    16:48 10.09.2025

  • 18 както знаем

    2 1 Отговор
    Гърция отдавна е в Еврозоната,не сме видели гъркини да идват у нас да гледат пенсионери, обратното се случва от десетилетия. Хърватия също е в Еврозоната. Говорих с много хървати,казаха, че заплатите им са се увеличили двойно. Стоките са си на същата цена.

    16:59 10.09.2025

  • 19 дядото

    1 0 Отговор
    много не вярвам,че като гледам какви възможности "дава" на народа,тръпки ме побиват

    17:11 10.09.2025

  • 20 пиленцето от монако

    0 0 Отговор
    министър тахов фамилията му е като тахошайба. защо направо не е назначен за министър на транспорта

    17:27 10.09.2025

