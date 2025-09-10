Новини
63-годишен мъж се хвърли от жилищен блок в Козлодуй

63-годишен мъж се хвърли от жилищен блок в Козлодуй

10 Септември, 2025 16:59 709 10

На мястото веднага били изпратени екипи на полицията

Козлодуй е в шок след тежък инцидент, при който 63-годишен мъж се е самоубил, скачайки от собствената си тераса.

Сигналът за случилото се е подаден във вторник около 17,45 ч. на тел. 112. Подателят съобщил, че от четвъртия етаж на блок 65, вход А, е скочил човек. На мястото веднага били изпратени екипи на полицията, които открили безжизненото тяло на Б.Р.. Той е починал на място.

По информация на БулНюз, мъжът е страдал от онкологично заболяване. Смята се, че именно тежката му диагноза е могла да бъде причината за решението му да прекрати живота си.


  • 1 Град Козлодуй

    8 7 Отговор
    Не съм аз, не съм аз.

    Коментиран от #2, #4, #6

    17:00 10.09.2025

  • 2 Оня с рикията

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Жалко...

    17:01 10.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тъкмо това си помислихме

    6 2 Отговор
    че няма кой да се хвали за масснафите си на дувара

    Лека му пръст на човека
    нагледал се на тиквени истории

    17:16 10.09.2025

  • 6 Сталин

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Козлодуйския е получил повиквателна ,а другите да стягат мешките

    Коментиран от #7

    17:31 10.09.2025

  • 7 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Ей баххлюк стягай мешката ,родино мат Зове

    17:35 10.09.2025

  • 8 Ърп

    0 0 Отговор
    Нямал е пари за лечение в Турция. Тук има само лекари а лечителите са с пари.

    17:36 10.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Руски крепостник

    1 2 Отговор
    Аууу и копеите започнали да скачат от високите етажи

    17:38 10.09.2025

