63-годишен мъж се хвърли от жилищен блок в Козлодуй

Козлодуй е в шок след тежък инцидент, при който 63-годишен мъж се е самоубил, скачайки от собствената си тераса.
Сигналът за случилото се е подаден във вторник около 17,45 ч. на тел. 112. Подателят съобщил, че от четвъртия етаж на блок 65, вход А, е скочил човек. На мястото веднага били изпратени екипи на полицията, които открили безжизненото тяло на Б.Р.. Той е починал на място.
По информация на БулНюз, мъжът е страдал от онкологично заболяване. Смята се, че именно тежката му диагноза е могла да бъде причината за решението му да прекрати живота си.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #2, #4, #6
17:00 10.09.2025
2 Оня с рикията
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Жалко...
17:01 10.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 тъкмо това си помислихме
Лека му пръст на човека
нагледал се на тиквени истории
17:16 10.09.2025
6 Сталин
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Козлодуйския е получил повиквателна ,а другите да стягат мешките
Коментиран от #7
17:31 10.09.2025
7 Путин
До коментар #6 от "Сталин":Ей баххлюк стягай мешката ,родино мат Зове
17:35 10.09.2025
8 Ърп
17:36 10.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Руски крепостник
17:38 10.09.2025