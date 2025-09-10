63-годишен мъж се хвърли от жилищен блок в Козлодуй

Козлодуй е в шок след тежък инцидент, при който 63-годишен мъж се е самоубил, скачайки от собствената си тераса.

Сигналът за случилото се е подаден във вторник около 17,45 ч. на тел. 112. Подателят съобщил, че от четвъртия етаж на блок 65, вход А, е скочил човек. На мястото веднага били изпратени екипи на полицията, които открили безжизненото тяло на Б.Р.. Той е починал на място.

По информация на БулНюз, мъжът е страдал от онкологично заболяване. Смята се, че именно тежката му диагноза е могла да бъде причината за решението му да прекрати живота си.