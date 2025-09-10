Новини
България »
Правителството прие стратегия за подобряване на достъпа до медицинска помощ до 2027 г.

Правителството прие стратегия за подобряване на достъпа до медицинска помощ до 2027 г.

10 Септември, 2025 19:09 279 4

  • стратегия за подобряване на достъпа до медицинска помощ-
  • медицинска помощ-
  • медицински специалисти

Стратегията включва стимули за млади лекари, нови амбулатории и единна система за следене на кадрите

Правителството прие стратегия за подобряване на достъпа до медицинска помощ до 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в България 2027 г., и план към стратегията, съобщи на брифинг в Министерския съвет министърът на здравеопазването Силви Кирилов, цитиран от БТА.

Документът е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и цели преодоляване на недостига на медицински специалисти и на дисбаланса в разпределението им.

"Въвеждаме стимули за млади хора да избират професиите в сектора, посочи Кирилов. Създават се условия за работа в малките населени места и се предоставя подкрепа на общопрактикуващите лекари в отдалечените райони. Там ще бъдат разкрити нови амбулатории за първична помощ и здравни грижи, така че хората в малките населени места да не пътуват десетки километри за лекар", каза министърът.

Той допълни, че ще се подкрепят местни политики на ниво общини за привличане и задържане на определен вид медицински специалисти, като например осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на жилище, съдействие при започване на работа на съпруг, съпруга.

"Сред другите стимули са осигуряване на възможност за записване в детска градина и училище за семейства с деца, създаване на по-добри финансови условия чрез допълнително заплащане особено в системата на първичната медицинска помощ, както и създаване на нов стандарт за заплащане, който ще обвърже възнагражденията на медицинските специалисти с тяхната квалификация, за да осигури справедливост и предвидимост в системата", информира Силви Кирилов.

По думите му друг важен елемент е въвеждането на единна информационна система, която ще следи в реално време за броя, квалификацията и териториалното разпределение на кадрите.

"Това ще позволи да се вземат информирани решения и да се насочват ресурси там, където недостигът е най-голям. Ще изградим консултативни здравно-социални звена, които ще бъдат опора за уязвими групи – млади майки, семейства с деца с увреждания, с хронични заболявания и специални потребности, както и за възрастни хора в риск от социално изключване", каза още Кирилов.

"Това е нов модел, който ще приближи грижата до човека и ще намали тежестта върху болничната система. С тази стратегия поставяме основите на една по-справедлива и балансирана здравна система. Мерките ще върнат доверието на хората и ще осигурят бъдеще за българското здравеопазване", допълни здравният министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 като нашето

    2 0 Отговор
    Няма по скапано здравеопазване в цяла Европа

    19:12 10.09.2025

  • 2 Коалиция крадци

    0 0 Отговор
    Много добра идея от умен човек! Аз, простака не разбрах Достъпа до Платена или Безплатна медицинска помощ?

    Коментиран от #4

    19:15 10.09.2025

  • 3 славуцана

    0 0 Отговор
    моят човек от мултигруп...... верни сме на шишиту до гроб

    19:18 10.09.2025

  • 4 Грухлю

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коалиция крадци":

    Късно се сетиха. Читавият матрял избяга. Кой ще става лекар тука? Безнадеждна работа.

    19:18 10.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове