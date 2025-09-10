Важните новини във ФАКТИ на 10.09.2025 г.

Министърът на правосъдието: Предотвратихме незаконно отнемане на 5 млн. лева от инвеститор в България

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи за развръзката на случай, свързан с опит за незаконно отнемане на близо 5 милиона лева от българо-френска мултинационална компания, която инвестира у нас повече от десетилетие и изгражда завод в Плевен за над 60 милиона евро. Фирмата дава работа на над 90 души.

Радев коментира нарушаването на въздушното пространство на Полша

Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО, написа в профила си в социалната мрежа Х президентът Румен Радев.

Правителството прие стратегия за подобряване на достъпа до медицинска помощ до 2027 г.

Министерският съвет прие Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в България 2027 г., и план към стратегията, съобщи на брифинг в Министерския съвет министърът на здравеопазването Силви Кирилов, цитиран от БТА.

Готов е първият нов сондаж за вода в Плевен

„Днес са изпратени проби за качеството на водата, разкрита от първия сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен. Ако резултатите са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа.“ Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който представи пред парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление мерките, които държавата предприема във връзка с безводието в Плевен и региона.

Владислав Панев: 133 млн. лева загуба на Топлофикация "София" за първото тримесечие

"133 млн. лева загуба на Топлофикация "София" за първото тримесечие на годината, баш в разгара на отоплителния сезон, когато би трябвало да е печатница за пари. Миналата година за първото тримесечие Топлофикация "София" има печалба 65 милиона лева, което е характерно за първото тримесечие на всяка година, тъй като това е отоплителният сезон. Обяснявам си, че в момента Топлофикация "София" има загуби с това, че най-сериозното перо, което спада, приходите спадат, това е от субсидиите, които влизат във фонд "Сигурност" на енергийната система". Това поясни пред БНР икономистът и бивш народен представител Владислав Панев:

Пускат движението по цялата магистрала "Европа" в неделя

В неделя ще пуснем движението по цялата магистрала "Европа". Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Кабинетът разреши на БДЖ да продаде недвижими имоти в София

Министерският съвет даде съгласие на „Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде недвижими имоти в София. Те се намират в местността „НЗП Илиянци-запад“, район „Надежда“. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне на цена, не по-ниска от определената от независим оценител.