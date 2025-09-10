Радев коментира нарушаването на въздушното пространство на Полша

Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО, написа в профила си в социалната мрежа Х президентът Румен Радев.

Според държавния глава подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от които се нуждаем спешно сега.