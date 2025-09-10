Новини
Радев коментира нарушаването на въздушното пространство на Полша

10 Септември, 2025 22:00 899 23

  • румен радев-
  • полша

Според държавния глава подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа

Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО, написа в профила си в социалната мрежа Х президентът Румен Радев.

Според държавния глава подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от които се нуждаем спешно сега.


  • 1 Мунчо

    7 3 Отговор
    Плешо щатската подлога.

    22:02 10.09.2025

  • 2 хъхъ

    9 1 Отговор
    Румен НАТО-то отива на службица в НАТО след края на мандата. Жалко за наивниците, чакащи да ги спаси.

    22:02 10.09.2025

  • 3 2222

    7 6 Отговор
    Русия нападна вероломно НАТО. Отговорът ще бъде съкрушителен.

    Коментиран от #5

    22:03 10.09.2025

  • 4 Коментар

    3 1 Отговор
    не прочетох , но облигаторните клишета .

    22:04 10.09.2025

  • 5 Мунчо

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "2222":

    Е колко съкрушителен ще е? Три дена пресипнал лай от разстояние.

    22:04 10.09.2025

  • 6 Гадняр

    9 2 Отговор
    Погледнете го, одрал е кожата на татко си бай Тошо!

    22:07 10.09.2025

  • 7 Временното явление ЕС

    1 7 Отговор
    ЕС е прогнила ябълка
    и брюкселските другарЕ
    си търсят външ виновник
    за кофтиТ0 положение,
    в което са изпаднали.

    22:10 10.09.2025

  • 8 рундьо

    4 1 Отговор
    боташ КОГА???

    22:12 10.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А коментира ли

    3 0 Отговор
    Че бащата на някаква Саяна е всеки ден по всички телевизии и занимава планетата с някаква Саяна.

    22:14 10.09.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    3 0 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    Коментиран от #16, #18, #19

    22:17 10.09.2025

  • 12 Маскалия копае дъното

    2 0 Отговор
    Упорито!

    22:19 10.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 604

    0 0 Отговор
    тоя че ви пусне повиквателните!!!!!

    22:19 10.09.2025

  • 15 Медведев пак заплаши България!

    2 0 Отговор
    Каза, че щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сума ти путинофили!

    22:20 10.09.2025

  • 16 604

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    къде са на кики корабите ...тя тръбата за тва празна....или?

    22:21 10.09.2025

  • 17 Какво дрънка барутния

    2 0 Отговор
    Миротворец Радев не ме интересува!
    Чакам баш прасето Шиши да изложи умни мисли в полза на хората!

    22:22 10.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Възраждане

    0 0 Отговор
    Достоен коментар на истински държавник. Съгласни сме, че в нацистките медии се опитват да създадат напрежение между НАТО и Русия. Говори се дори за член 4-ти, а и 5-ти. Алооо? Това подкопава наистина много грубо усилията за мир. Бай Тошо, мир на праха му, го каза точно. Сега от Полша се очаква само едно - снишаване. За да има мир

    22:27 10.09.2025

  • 21 Социалния статус ни пада постоянно

    0 0 Отговор
    И ме узвяват хора от бестната Как мислите че ще свърши всичко може би с висока стойност мислете

    22:28 10.09.2025

  • 22 Анализатор

    1 1 Отговор
    пРоссия трябва да бъде унищожена с ядрено оръжие! На тази дивашка територия векове наред не трябва да се раждат прошляци. Само така Цивилизацията може да просперира!

    22:29 10.09.2025

  • 23 В тона на грухчовците

    0 0 Отговор
    Всеки ден го дискредитират и подиграват медиите на двамата грухчовци и този им помага. Не е за вярване.

    22:31 10.09.2025

