Радев коментира нарушаването на въздушното пространство на Полша

Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО, написа в профила си в социалната мрежа Х президентът Румен Радев.
Според държавния глава подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от които се нуждаем спешно сега.
1 Мунчо
22:02 10.09.2025
2 хъхъ
22:02 10.09.2025
3 2222
Коментиран от #5
22:03 10.09.2025
4 Коментар
22:04 10.09.2025
5 Мунчо
До коментар #3 от "2222":Е колко съкрушителен ще е? Три дена пресипнал лай от разстояние.
22:04 10.09.2025
6 Гадняр
22:07 10.09.2025
7 Временното явление ЕС
и брюкселските другарЕ
си търсят външ виновник
за кофтиТ0 положение,
в което са изпаднали.
22:10 10.09.2025
8 рундьо
22:12 10.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А коментира ли
22:14 10.09.2025
11 Ганя Путинофила
Коментиран от #16, #18, #19
22:17 10.09.2025
12 Маскалия копае дъното
22:19 10.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 604
22:19 10.09.2025
15 Медведев пак заплаши България!
22:20 10.09.2025
16 604
До коментар #11 от "Ганя Путинофила":къде са на кики корабите ...тя тръбата за тва празна....или?
22:21 10.09.2025
17 Какво дрънка барутния
Чакам баш прасето Шиши да изложи умни мисли в полза на хората!
22:22 10.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Възраждане
22:27 10.09.2025
21 Социалния статус ни пада постоянно
22:28 10.09.2025
22 Анализатор
22:29 10.09.2025
23 В тона на грухчовците
22:31 10.09.2025