Голям пожар край Карнобат

11 Септември, 2025 05:41, обновена 11 Септември, 2025 04:50

Обявиха частично бедствено положение

Снимка: БНТ
Пожар с фронт от около десет километра гори в землищата на няколко села в община Карнобат. На терен са девет екипа на пожарната, в гасенето участват и много доброволци, съобщи за БТА кметът на Карнобат Георги Димитров.

"Огънят гори в труднодостъпни, пресечени терени с треви и дървета. В момента най-голямото усилие е насочено към това да не се допусне навлизането на пламъците в лозята на "Винекс Славянци". Там редовете са тесни и не може да влезе пожарна кола“, обясни Димитров.

Пожарът е избухнал около 19:00 ч. на 10 септември в гориста местност над язовир. Силният вятър в района е спомогнал за бързото му разрастване. По думите на кмета огънят се намира на около 18-20 километра от Карнобат, но е в близост до селата Добриново и Житосвят.

"Сега пламъците са на около три километра от Добриново и на четири километра от Житосвят, като вятърът духа срещу тях. За селата Екзарх Антимово и Смолник опасност няма, тъй като вятърът е в обратна посока“, допълни Георги Димитров.

Заради мащаба на пожара и потенциалните щети е обявено частично бедствено положение на територията на общината. „Обявих бедственото положение, защото изгаря много. Ситуацията не е овладяна“, каза още кметът.

Няма опасност за населението на близките села. Засега не се налага евакуация. Заради обстановката и безпроблемното движение на противопожарните коли е затворен пътят между Житосвят и Екзарх Антимово, допълни за БТА кметът.


  • 1 Попето

    5 0 Отговор
    Как тъй в труднодостъпни местностти избухва пожар и то надвечер? Сякаш е запален нарочно... Виновни за многото пожари това лято така не бяха открити, само едни във В. Търново.

    05:17 11.09.2025

  • 2 Хъхъ

    2 1 Отговор
    Това правят руските агенти, подпалват и саботират всичко в България !
    В същото време МВР и ДАНС бездействат …

    05:34 11.09.2025

  • 3 Фаренхайт 451

    0 0 Отговор
    Само Винпрома да не изгори, че ще има бедствено положение цяла зима.

    06:01 11.09.2025

