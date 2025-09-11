Ограничават движението в тунел „Мало Бучино“ на АМ „Струма“ заради боядисване

Тази нощ ще има ограничение на движението заради боядисване на стените в тунел „Мало Бучино“ на магистрала (АМ) „Струма“. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За изпълнение на планираните дейности от 22:00 ч. днес до 6:00 ч. на 12 септември ще се ограничи движението в тръбата за Перник на автомагистралата. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.

За да не се затруднява трафикът, дейностите ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко. Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите, посочиха от АПИ.

Вчера между 8:00 и 18:00 ч. бе променено движението между 152 и 163 километър на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата за подмяна на осветителни тела.