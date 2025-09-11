Новини
Бъчварова за боя в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления

11 Септември, 2025 09:45 425 13

  • румяна бъчварова-
  • мвр-
  • русе

Тя разкритикува действията на МВР по случая с бития полицейски шеф

Бъчварова за боя в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Събитията с руските дронове, навлезли на полска територия, отново поставиха въпроса колко близо е войната до България и как държавата ни ще се защитава в случай на подобни провокации. Това коментира бившият вътрешен министър и дипломат Румяна Бъчварова в „Тази сутрин“ по бТВ и предупреди, че случилото се е „ясен опит на Русия да ескалира напрежението по границите на НАТО“.

По думите ѝ реакцията на НАТО трябва да бъде обща и премерена.

„Добрата новина е, че сме част от съюз и можем да се чувстваме по-сигурни. НАТО има натрупан опит и концепция как да реагира. Но всяка държава, включително България, трябва да има свой ясен план – как да защитава гражданите си и какво да прави при реална заплаха,“ заяви Бъчварова.

По думите ѝ у нас липсват конкретни инструкции към населението как да действа в случай на криза. „Ние трябва да знаем – оставаме ли по домовете си, търсим ли укритие, какще реагира здравната система? Това са технически въпроси, но това може да даде спокойствие“, посочи дипломатът.

Според Бъчварова ключов фактор е доверието в институциите: „Гражданите могат да запазят спокойствие само ако вярват, че държавата им казва истината и може да ги защити.“

Българската криза на доверие

По случая с пребития шеф на полицията в Русе и реакциите на институциите, Бъчварова беше категорична, че липсата на официална информация и хаотичните изявления са отворили пространство за спекулации.

„Министерството на вътрешните работи трябва да представя обективна информация, истината. Всякакви инциденти са възможни да се случат, но когато има някой, който да ти каже какво точно се е случило, ти може да се чувстваш малко по-спокоен. В този случай липсва изявление на директора на болницата и на прокуратурата“, каза бившият МВР шеф.

На въпрос защо не сме чули официална информация от здравните власти, Бъчварова отговори: „Или има такива указания, или има страх да представят някаква информация, която в общата картина да се окаже в ущърб на някого. Аз всичките тези усилия ги виждам като опит да се запази достойнството на полицейския шеф, но след всичко, което се случи видяхме обратното. Създава се хаос“.

Тя призова представителите на вътрешното министерство да оставят разследващите органи да си свършат работата и след това да коментират. „Тази криза не беше овладяна, стана повод за политически квалификации. Самият министър започна в първия момент и даде основание на президента да атакува правителството“, коментира тя и определи ситуацията като „битова“.

По случая с Никола Бургазлиев, който е подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, Бъчварова посочи, че отново има елемент с липса на доверие към институциите и даде пример с твърденията на родителите на младежа, които изразиха съмнения към безпристрастното разследване.

„Това не би трябвало да се допуска. Целият този хаос ни дава основание сами да се разправяме и да търсим справедливостта за себе си, а това е крайният ръб пред бездната на хаоса. Това стана като модел на поведение. Всеки, който е обвинен или извърши някакво нарушение, казва, че няма доверие на властите“, посочи тя.

България се нуждае от доклад за състоянието на държавата

Тя припомни вчерашния доклад на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС и подчерта, че и България се нуждае от подобна яснота: „Трябва да знаем накъде вървим – какви са приоритетите, какво е бъдещето на икономиката, на образованието, на децата ни. Но на първо място – сигурността на държавата и на гражданите.“

Заключението ѝ беше категорично: само през възстановяване на доверието в институциите и активен обществен дебат може да се изгради усещане за стабилност в момент, в който войната е все по-близо до нашите граници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #7

    09:46 11.09.2025

  • 2 оня с коня

    3 0 Отговор
    а милиционерите като биха младежите зад колоните на младите хубаво ли им беше?

    сега нека бият шефовете на тия мародери

    09:47 11.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Всички полицаи ще заминат за Одеса.Вече са мъртви но не го знаят.

    09:47 11.09.2025

  • 4 не се хабете

    4 0 Отговор
    Видеото показва достатъчно. Дори "бързата мисъл" не може да изтрие това петно, което си лепнаха.

    09:47 11.09.2025

  • 5 тогава що мълчахте а?

    4 0 Отговор
    помните ли кадрите как се гавреха с младото момиче зад колоните ? а помните ли го

    има го на запис

    сега малко ги бият тия 120кг ви шопари малко ги бият трябвало е повече бой да ядат

    Коментиран от #12

    09:48 11.09.2025

  • 6 Ужас

    1 0 Отговор
    Никой няма нужда от тази бяла птица, като защитник, никой! В ГЕРБ не са много умни и не могат явно да разберат от къде идва приятелският огън.

    09:48 11.09.2025

  • 7 Морган-Мендел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ти си с кофти ген, лилав венец! Направо си кофти матриал!

    09:48 11.09.2025

  • 8 Дедо

    3 0 Отговор
    Е ква официална информация, то случая е пределно ясен ,вижда се и от клиповете.

    09:49 11.09.2025

  • 9 жив ли е шопара дерибей

    2 0 Отговор
    какъв шеф- милиционер може да е 120кг шопар бе?

    тия нали имаха физическа проверка? тоя как минава тая проверка?

    09:49 11.09.2025

  • 10 каквото е търсил го е намерил

    1 0 Отговор
    насмъркало се говедото тръднало да се прави на мутра по улиците, намерил си е майстора какво квичитее сега

    09:50 11.09.2025

  • 11 Шопо

    1 0 Отговор
    МВР е организирана престъпна група.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити
    Къдравата Сю също
    Оставка !

    09:51 11.09.2025

  • 12 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "тогава що мълчахте а?":

    Малко са го били
    Може още !

    09:53 11.09.2025

  • 13 Тая

    0 0 Отговор
    баба червена и тя да се изока !

    09:58 11.09.2025

