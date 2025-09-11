Богдан Милчев: Ще отнеме години хората да разберат новите промени в Закона за движение по пътищата

През следващите месеци пътна полиция ще следи с повишено внимание поведението на пешеходците. Вече са в сила по-строги правила. Те включват забрана за ползване на телефон при пресичане на пешеходна пътека. Освен това пешеходците следва да сигнализират пресичането на пешеходна пътека. Това ще бъде предпоставка за сблъсъци при евентуален пътен инцидент смята Богдан Милчев, директор на Института за пътна безопасност и бивш шеф на КАТ. По думите му е нужна голяма информационна кампания, която е закъсняла.
"Държавните институции в лицето на Агенцията за пътна безопасност най-вече пропуснаха много ценно време за разяснителна кампания. Това е закон, който променя над 60 члена. Имаме 12 нови дефиниции – нови правила. Това налага сериозен дебат как ще се прилагат тези правила. Всичко това говори за много промени, което ще отнеме много време, може би години да бъдат разбрани от хората. Дори разяснителна кампания трябва да бъде проведена и сред пътните полицаи, които трябва да следят за новите правила".
Това са добри намерения, които трудно ще бъдат изпълнени с подхода, който има в момента "Пътна полиция" за контрол на движението.
Богдан Милчев коментира още, че не може да се разчита само на самосъзнанието. Проблемът с пешеходците е изключително сериозен. За изминалата година загиналите пешеходци са 111.
"По-голямата част от тях са възрастни хора, които не ползват телефон на пешеходната пътека. Има проблеми, с които държавата системно отказва да се занимава".
1 Последния Софиянец
10:57 11.09.2025
2 хъхъ
10:57 11.09.2025
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #10
11:00 11.09.2025
7 ДрайвингПлежър
Другото е плява за псевдоморалистите!
11:05 11.09.2025
8 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
11:05 11.09.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "1488":9 милиона са 9 апартамента.Хотела на Желязков струва поне 50 млн.
Коментиран от #14
11:07 11.09.2025
10 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Факт е, че вече има водачи, които карат със скорост много под разрешената, за да не си навлекат по някакъв начин "божия гняв" на рекетьорите с фуражка! Създават тапи, а стане ли тапа става и мазало...
Факт е, че въпреки, че ми се налага да пия медикаменти не го правя, защото може да "светна" на фалшивите милиционерски тестовете. Целта на милицията е да те ограби и да ти съсипе живота, а на промените в ЗДвП ръкопляскат само хора, които не шофират активно и които ползват колата 2 пъти в годината...
Коментиран от #25
11:09 11.09.2025
11 нещо кат е ново е добре
11:10 11.09.2025
12 Факт
11:22 11.09.2025
13 Разликата е огромна
🇩🇪 Германия – 26 StVO (Verkehrsordnung – Закон за движение по пътищата):
"На пешеходна пътека (Zebrastreifen), пешеходците имат абсолютно предимство. Водачите са длъжни да спрат и да ги пропуснат."
Това означава:
• Шофьорът е изцяло отговорен, ако не спре навреме
• Пешеходецът може да тръгне уверено, без да се оглежда непрекъснато (но пак се препоръчва)
🇧🇬 2. А какво казва законът в България?
Чл. 113, ал. 1 от ЗДвП:
„Пешеходецът има право да пресече, когато се е убедил, че превозното средство може да спре и не се създава опасност.“
Това означава:
• Пешеходецът няма пълно предимство – той трябва:
• Да се огледа
• Да прецени скоростта на приближаващите автомобили
• Да не създава опасност за движението
Ако тръгне внезапно – може да бъде виновен, дори ако е на зебра.
Коментиран от #27
11:26 11.09.2025
14 хаха
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Зависи кой и как строи. Като цяло хотел 5 звезди хотел с 150-200 легла върви за до 10ина милиона евро. Е, ако обзавеждането е супер лукс, може да мине бая повече. Грубият строеж е 400-500 на кв.м. След това всичко е в зависимост от довършителните работи, земята, обзавеждането. Същите цени са и за апартаментите, като там имаш 20-30% и нагоре за обезщетения за земята, общи части и принципно заложени печалби по 30-40% от строителите.
С 50 милиона малко се изхвърляш. Проблемът е в това, че политик на заплата не би трябвало да може да плати и 5 милиона и да няма как да му дадат кредит, защото заплатата му е 50-60000, айде 100000, годишно и от там няма за самоучастие как да има, няма и как да плаща вноски по поне 20-30000лв на месец.
11:29 11.09.2025
15 Защо е така? Затова:
🇩🇪 Германия:
Висока правна култура
Високо ниво на пътна дисциплина
Стриктен контрол от полицията
Инфраструктура, съобразена с пешеходците
🇧🇬 България
Ниско доверие в закона
Чести нарушения, слаба контролна система
Избирателно прилагане на закона
Лоша видимост, липсваща маркировка
11:29 11.09.2025
16 Липса на съпътстващи мерки
• Камери и тежки глоби
• Осветени пешеходни пътеки
• Звукови и визуални сигнали
• Градска среда, благоприятна за пешеходци
В България:
• Лошо маркирани зебри
• Тъмни участъци
• Почти никакви глоби за неспиране на пешеходци
• Много зебри са буквално капан за хора
11:30 11.09.2025
17 Емигрант
• В България всяка година десетки пешеходци загиват, въпреки че са били на пешеходна пътека.
• В Германия – шофьорът е изцяло виновен и санкциите са много строги (до отнемане на книжка).
11:31 11.09.2025
18 Какво би помогнало в България?
• 🎥 Камери и автоматични глоби за неспиране
• 💡 Осветени и вдигнати зебри
• 🚨 Обучение и кампании – и за пешеходци, и за водачи
• 👮 Строг контрол и санкции – еднакво за всички
11:32 11.09.2025
19 Мнение
А в България?❌ Не – пешеходецът има "условно" предимство
Това справедливо ли е?🚨 Не – води до объркване и опасни ситуации
Може ли да се промени?✅ Да – с политическа воля и граждански натиск
11:33 11.09.2025
20 а,ми
11:34 11.09.2025
21 Истината
Коментиран от #26
11:35 11.09.2025
22 Факт
11:36 11.09.2025
23 n√Варна
Терминологичното значение на алея е път за пешеходци – словосъчетанието велоалея значи ВЕЛОПЪТ за ПЕШЕХОДЦИ..
Грубо беше нарушен чл. 81, т. 5 – специална разпоредба от ЗДвП, имаща по-висока степен на важност относно общите, както и 6, т. 6 от Допълнителните разпоредби на същия закон.
Има и други промени, които ограничават пешеходците, ама ....
11:37 11.09.2025
24 Мдаа
11:38 11.09.2025
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Не смея един аспирин да изпия Никаква обосновка кои вещества действат на периферна нервна система кои на централната Дали някакви тестове с неизвестен производител и ги легитимират Полицаят лаборант ли е да взема натривки и стерилен ли е по време на процедурата
11:41 11.09.2025
26 111
До коментар #21 от "Истината":какво не ти е ясно от закона????
11:42 11.09.2025
27 На мен
До коментар #13 от "Разликата е огромна":Ми се е случвало пешака както си върви по тротоара изведнъж се стрелка на пешеходната пътека а аз съм почти на нея как да спра
11:47 11.09.2025