Богдан Милчев: Ще отнеме години хората да разберат новите промени в Закона за движение по пътищата

През следващите месеци пътна полиция ще следи с повишено внимание поведението на пешеходците. Вече са в сила по-строги правила. Те включват забрана за ползване на телефон при пресичане на пешеходна пътека. Освен това пешеходците следва да сигнализират пресичането на пешеходна пътека. Това ще бъде предпоставка за сблъсъци при евентуален пътен инцидент смята Богдан Милчев, директор на Института за пътна безопасност и бивш шеф на КАТ. По думите му е нужна голяма информационна кампания, която е закъсняла.

"Държавните институции в лицето на Агенцията за пътна безопасност най-вече пропуснаха много ценно време за разяснителна кампания. Това е закон, който променя над 60 члена. Имаме 12 нови дефиниции – нови правила. Това налага сериозен дебат как ще се прилагат тези правила. Всичко това говори за много промени, което ще отнеме много време, може би години да бъдат разбрани от хората. Дори разяснителна кампания трябва да бъде проведена и сред пътните полицаи, които трябва да следят за новите правила".

Това са добри намерения, които трудно ще бъдат изпълнени с подхода, който има в момента "Пътна полиция" за контрол на движението.

Богдан Милчев коментира още, че не може да се разчита само на самосъзнанието. Проблемът с пешеходците е изключително сериозен. За изминалата година загиналите пешеходци са 111.

"По-голямата част от тях са възрастни хора, които не ползват телефон на пешеходната пътека. Има проблеми, с които държавата системно отказва да се занимава".