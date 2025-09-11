Новини
Богдан Милчев: Ще отнеме години хората да разберат новите промени в Закона за движение по пътищата

11 Септември, 2025 10:55 844 27

През следващите месеци пътна полиция ще следи с повишено внимание поведението на пешеходците. Вече са в сила по-строги правила. Те включват забрана за ползване на телефон при пресичане на пешеходна пътека

Богдан Милчев: Ще отнеме години хората да разберат новите промени в Закона за движение по пътищата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През следващите месеци пътна полиция ще следи с повишено внимание поведението на пешеходците. Вече са в сила по-строги правила. Те включват забрана за ползване на телефон при пресичане на пешеходна пътека. Освен това пешеходците следва да сигнализират пресичането на пешеходна пътека. Това ще бъде предпоставка за сблъсъци при евентуален пътен инцидент смята Богдан Милчев, директор на Института за пътна безопасност и бивш шеф на КАТ. По думите му е нужна голяма информационна кампания, която е закъсняла.

"Държавните институции в лицето на Агенцията за пътна безопасност най-вече пропуснаха много ценно време за разяснителна кампания. Това е закон, който променя над 60 члена. Имаме 12 нови дефиниции – нови правила. Това налага сериозен дебат как ще се прилагат тези правила. Всичко това говори за много промени, което ще отнеме много време, може би години да бъдат разбрани от хората. Дори разяснителна кампания трябва да бъде проведена и сред пътните полицаи, които трябва да следят за новите правила".

Това са добри намерения, които трудно ще бъдат изпълнени с подхода, който има в момента "Пътна полиция" за контрол на движението.

Богдан Милчев коментира още, че не може да се разчита само на самосъзнанието. Проблемът с пешеходците е изключително сериозен. За изминалата година загиналите пешеходци са 111.

"По-голямата част от тях са възрастни хора, които не ползват телефон на пешеходната пътека. Има проблеми, с които държавата системно отказва да се занимава".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Ще разберат като им изпразнят сметките.

    10:57 11.09.2025

  • 2 хъхъ

    10 1 Отговор
    Когато този беше шеф на КАТ не направи нищо, а си траеше. След като се пенсионира, изведнъж стана много идеен, направи си някакво НПО и не спира да лае. Защо му се обръща внимание?

    10:57 11.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 0 Отговор
    Има неща които и след сто години ще останат недомислици както и сега Прекали се с глобите и камерите Премина се границата Един водач вече се чувства виновен че е зад волана Този психологически ефект ще създава проблеми а не решение на проблемите

    Коментиран от #10

    11:00 11.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Много добре разбираме новия закон - УЗАКОНЕН РЕКЕТ И ОТКРОВЕНА КРАЖБА!
    Другото е плява за псевдоморалистите!

    11:05 11.09.2025

  • 8 оня с коня

    2 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    11:05 11.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    9 милиона са 9 апартамента.Хотела на Желязков струва поне 50 млн.

    Коментиран от #14

    11:07 11.09.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Факт е, че вече има водачи, които карат със скорост много под разрешената, за да не си навлекат по някакъв начин "божия гняв" на рекетьорите с фуражка! Създават тапи, а стане ли тапа става и мазало...

    Факт е, че въпреки, че ми се налага да пия медикаменти не го правя, защото може да "светна" на фалшивите милиционерски тестовете. Целта на милицията е да те ограби и да ти съсипе живота, а на промените в ЗДвП ръкопляскат само хора, които не шофират активно и които ползват колата 2 пъти в годината...

    Коментиран от #25

    11:09 11.09.2025

  • 11 нещо кат е ново е добре

    0 0 Отговор
    явно не са донаписали и изкусурили . но по натам пак ще правят . а за пешеходците незнам . един умира веднъж . кое да се гледа . възрастта , пола , дали е семеен , каква кола има . редно е да делят измрелите пешеходци . сега дрогиран , дето ходи на средата на улицата посред нощ и го сгазват не е майка ти или леля ти . да ги делят . има хора дето са нормални . не се репчат на шоферите . не скачат под гумите . и в юса е така . ако тичаш по пищов насредата на булеварда в 1 през нощта значи ти хлопа дъската .

    11:10 11.09.2025

  • 12 Факт

    3 0 Отговор
    Глобите от водачите са малко. Трябва и от пешеходците да се събира скрит данък.

    11:22 11.09.2025

  • 13 Разликата е огромна

    4 1 Отговор
    Какво казва законът в Германия?
    🇩🇪 Германия – 26 StVO (Verkehrsordnung – Закон за движение по пътищата):
    "На пешеходна пътека (Zebrastreifen), пешеходците имат абсолютно предимство. Водачите са длъжни да спрат и да ги пропуснат."
    Това означава:
    • Шофьорът е изцяло отговорен, ако не спре навреме
    • Пешеходецът може да тръгне уверено, без да се оглежда непрекъснато (но пак се препоръчва)
    🇧🇬 2. А какво казва законът в България?
    Чл. 113, ал. 1 от ЗДвП:
    „Пешеходецът има право да пресече, когато се е убедил, че превозното средство може да спре и не се създава опасност.“
    Това означава:
    • Пешеходецът няма пълно предимство – той трябва:
    • Да се огледа
    • Да прецени скоростта на приближаващите автомобили
    • Да не създава опасност за движението
    Ако тръгне внезапно – може да бъде виновен, дори ако е на зебра.

    Коментиран от #27

    11:26 11.09.2025

  • 14 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Зависи кой и как строи. Като цяло хотел 5 звезди хотел с 150-200 легла върви за до 10ина милиона евро. Е, ако обзавеждането е супер лукс, може да мине бая повече. Грубият строеж е 400-500 на кв.м. След това всичко е в зависимост от довършителните работи, земята, обзавеждането. Същите цени са и за апартаментите, като там имаш 20-30% и нагоре за обезщетения за земята, общи части и принципно заложени печалби по 30-40% от строителите.
    С 50 милиона малко се изхвърляш. Проблемът е в това, че политик на заплата не би трябвало да може да плати и 5 милиона и да няма как да му дадат кредит, защото заплатата му е 50-60000, айде 100000, годишно и от там няма за самоучастие как да има, няма и как да плаща вноски по поне 20-30000лв на месец.

    11:29 11.09.2025

  • 15 Защо е така? Затова:

    2 0 Отговор
    Културна и институционална разлика
    🇩🇪 Германия:
    Висока правна култура
    Високо ниво на пътна дисциплина
    Стриктен контрол от полицията
    Инфраструктура, съобразена с пешеходците
    🇧🇬 България
    Ниско доверие в закона
    Чести нарушения, слаба контролна система
    Избирателно прилагане на закона
    Лоша видимост, липсваща маркировка

    11:29 11.09.2025

  • 16 Липса на съпътстващи мерки

    2 0 Отговор
    В Германия има:
    • Камери и тежки глоби
    • Осветени пешеходни пътеки
    • Звукови и визуални сигнали
    • Градска среда, благоприятна за пешеходци
    В България:
    • Лошо маркирани зебри
    • Тъмни участъци
    • Почти никакви глоби за неспиране на пешеходци
    • Много зебри са буквално капан за хора

    11:30 11.09.2025

  • 17 Емигрант

    2 0 Отговор
    Статистика, която обяснява проблема:
    • В България всяка година десетки пешеходци загиват, въпреки че са били на пешеходна пътека.
    • В Германия – шофьорът е изцяло виновен и санкциите са много строги (до отнемане на книжка).

    11:31 11.09.2025

  • 18 Какво би помогнало в България?

    3 0 Отговор
    Промяна на закона – пълно предимство на пешеходеца
    • 🎥 Камери и автоматични глоби за неспиране
    • 💡 Осветени и вдигнати зебри
    • 🚨 Обучение и кампании – и за пешеходци, и за водачи
    • 👮 Строг контрол и санкции – еднакво за всички

    11:32 11.09.2025

  • 19 Мнение

    1 0 Отговор
    Има ли пълно предимство на зебра в Германия?✅ Да – законово гарантирано
    А в България?❌ Не – пешеходецът има "условно" предимство
    Това справедливо ли е?🚨 Не – води до объркване и опасни ситуации
    Може ли да се промени?✅ Да – с политическа воля и граждански натиск

    11:33 11.09.2025

  • 20 а,ми

    0 0 Отговор
    хайде да спазваме закона и да оставим рекетьорите гладни.

    11:34 11.09.2025

  • 21 Истината

    1 0 Отговор
    Нашите Депутати-Законотворци са едни плиткоумни некадърници, които създават неясни закони, които могат да се тълкуват според това кой трябва да измъкнем от наказателна отговорност и кой - не!

    Коментиран от #26

    11:35 11.09.2025

  • 22 Факт

    1 0 Отговор
    Има много простички решения. Изнасяне на пешеходната пътека извън зоната на кръстовището! Поставяне на зебра и по диагонала на кръстовището! Има и мероприятия, които биха спасили животи. Добра осветеност на пешеходните пътеки! Гофрирана маркировка преди кръстовище! Задължителни 30 км/ч в гъсто населени зони.

    11:36 11.09.2025

  • 23 n√Варна

    1 0 Отговор
    На практика с новите промени в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) депутатите узакониха многогодишните беззакония на местните/общинските администрации, които от 2015 г. започнАха да харчат огромни суми за изграждането върху тротоарите на велосипедни трасета, кой знае защо наречени велоалеи, и по тях разрешиха движението даже на ел-тротинетки, които са моторни превозни средства.
    Терминологичното значение на алея е път за пешеходци – словосъчетанието велоалея значи ВЕЛОПЪТ за ПЕШЕХОДЦИ..
    Грубо беше нарушен чл. 81, т. 5 – специална разпоредба от ЗДвП, имаща по-висока степен на важност относно общите, както и 6, т. 6 от Допълнителните разпоредби на същия закон.
    Има и други промени, които ограничават пешеходците, ама ....

    11:37 11.09.2025

  • 24 Мдаа

    1 0 Отговор
    Преди един месец станах свидетел как млад мъж с велосипед пресече на червено карайки велосипеда си по зебра, полицейски автомобил го видя, но не го глоби, само му направи забележка! Това ако беше в Германия, щеше да са безкомпромисни и да го глобят. У нас си затварят очите, после що нямало дисциплина по пътищата?!

    11:38 11.09.2025

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Не смея един аспирин да изпия Никаква обосновка кои вещества действат на периферна нервна система кои на централната Дали някакви тестове с неизвестен производител и ги легитимират Полицаят лаборант ли е да взема натривки и стерилен ли е по време на процедурата

    11:41 11.09.2025

  • 26 111

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Истината":

    какво не ти е ясно от закона????

    11:42 11.09.2025

  • 27 На мен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Разликата е огромна":

    Ми се е случвало пешака както си върви по тротоара изведнъж се стрелка на пешеходната пътека а аз съм почти на нея как да спра

    11:47 11.09.2025

