Мундров: Въвеждането на еврото в България ще доведе до по-ефективна администрация и повече електронни услуги

11 Септември, 2025 11:20 512 20

  • валентин мундров-
  • електронното управление-
  • евро

Министърът подчерта, че приемането на еврото ще улесни електронното управление и дигиталната трансформация

Мундров: Въвеждането на еврото в България ще доведе до по-ефективна администрация и повече електронни услуги - 1
Снимка: МЕУ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Въвеждането на еврото в България ще доведе до по-ефективна администрация, по-малко бюрокрация и повече електронни услуги, достъпни за всеки гражданин. Това заяви в Разград министърът на електронното управление Валентин Мундров при откриването на информационна среща за въвеждането на еврото в България. „Когато говорим за присъединяването на България към еврозоната, ние не говорим единствено за валута. Говорим за система от стандарти, технологии и интеграции, които ще ускорят дигиталната трансформация на държавата ни“, допълни той.

Министърът подчерта, че приемането на еврото ще улесни електронното управление и дигиталната трансформация, като унифицира финансовите трансакции и премахне необходимостта от конвертиране на валути при трансгранични плащания, осигурявайки по-голяма прозрачност и оперативна съвместимост между българските и европейските институции. „Приемането на европейската валута ще ускори внедряването на единни европейски цифрови решения, ще улесни електронните плащания, ще повиши сигурността и ще създаде нови условия за развитие на инвестиции в България“, каза той.

По думите на министъра на електронното управление целта е до 1 януари 2026 г. всички информационни системи и електронни услуги да бъдат напълно готови, за да се гарантира плавен, предвидим и безпроблемен преход за гражданите, бизнеса и администрацията. Валентин Мундров обърна внимание, че хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги, като данъци, такси, социални плащания, които ще се извършват в евро с висока степен на автоматизация и интеграция между системите на институциите.


България
  • 1 хаха

    18 0 Отговор
    Тая трансформация слушам как все я улесняват и ускоряват вече над 20г и ефектът спрямо налятите милиарди е нулев. Сега пък еврото ще я оправя. Как? С още повече пари в близки фирми за нищо?

    11:22 11.09.2025

  • 2 Пич

    18 0 Отговор
    Добре че са написали кой и какъв е този идиот защото дотолкова нищо не е свършил , та не съм запомнил и че го има !!!

    Коментиран от #8

    11:22 11.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Като взимат рушвети в евро ще вършат ли по бързо работа?

    11:22 11.09.2025

  • 4 Вече доведе

    14 0 Отговор
    Цените на храната два пъти . Мошеник.

    11:23 11.09.2025

  • 5 1488

    15 0 Отговор
    ето че влезохме в клуба на богатите и бг премиер открадна водата на половин българия за да строи хотел с водопади по време на суша и главоломна инфлация

    11:23 11.09.2025

  • 6 За пандиза е

    9 0 Отговор
    Цялото правителство.

    Коментиран от #15

    11:26 11.09.2025

  • 7 Един

    10 0 Отговор
    1000 тояги на голо и да се изхвърли от пределите на държавата!

    Какво общо има валутата с бюрокрацията и административните услуги - историята мълчи!
    Въвеждане на еврото в момент, в който 2та основни движещи сили на еврозоната - Германия и Франция са в колапс Е ГАРАНТ ЗА ПОРЕДНА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!

    Помнете ги тия безумци, защото после, като прогледнете и разберете какво СА и СТЕ направили ще трябва да ги бесите по дереците!

    11:27 11.09.2025

  • 8 Един

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Вярно е, толкова е неизвестна тази поредна калинка, че отпърво помислих, че някой чужденец ни чете морал... а то било роден лизач за заплата!

    11:28 11.09.2025

  • 9 Какви

    9 0 Отговор
    Чутовни глупости!!! Хрантутим тъпи мижитурки, за да ни заливат с такива идиотски съждения! А самите ние нямаме какво да ядем!

    11:28 11.09.2025

  • 10 пълни глупости

    6 1 Отговор
    нито една държавни институция
    НЕ работи на повече от 20 %
    държавните служители не разбират немогат и
    некомпетентни само си чакат заплата и не им дреме ама хич
    всичко що е къдарно е в частния бизнес и чужбина

    11:29 11.09.2025

  • 11 Някой

    5 0 Отговор
    Някакви празни приказки. Бих се ловял на бас, че сумати неща ще изгърмят на 1.1.2026г и следващи дни. Тогава ще се видят проблеми. По държавата и във всякакви бази всичко е в левове. И това не е добавяне на един надпис на бележка за цени /0.52€ . Това е съвсем отделен проблем. И сумати сайтове с плащания няма да работят. Отделно как ще са оправили по държавни служби като НАП, НОИ, МВР за глоби, съдилища за такси и плащания, общини и така нататък. Всякакви неща ще изгърмят.

    11:30 11.09.2025

  • 12 Тъкмо си виках -...

    4 0 Отговор
    ...спряха тия денонощни хвалби от ползите при влизане в еврозоната...и пак започнахте да ни обработвате...!

    11:39 11.09.2025

  • 13 Аква

    6 0 Отговор
    Как по- точно администрацията ни ще стане по- ефективна? Подкупите с Евро? Такова неадекватно твърдение на администратор.

    11:39 11.09.2025

  • 14 Шопо

    3 0 Отговор
    Не ви щем еврото !
    Референдум за ЕС и НАТО

    11:39 11.09.2025

  • 15 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "За пандиза е":

    Оставка !
    Да изметем цялата гербаджииска сган

    11:41 11.09.2025

  • 16 Киро

    3 0 Отговор
    А пък ако доведе до 90% съкращаване на администрацията ще стане вече демокрация....

    11:43 11.09.2025

  • 17 селяк

    3 0 Отговор
    Мдаа :Д Дигитално евро :Д и с какво ще го защитите като в света не съществува перфектна защита на дигиталните просотии? Днеска имаш дигитално евро утре базата се срива и имаш дигитален чеп :Д

    11:44 11.09.2025

  • 18 да бе

    1 0 Отговор
    и слънцето ще свети по 24 часа.

    11:47 11.09.2025

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Чудя се какво общо има ефективността на администрацията с едно платежно средство, каквото е еврото.

    11:47 11.09.2025

  • 20 Това ли сега

    0 0 Отговор
    Е последната глупост която измислиха за еврото

    11:48 11.09.2025

