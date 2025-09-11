Мундров: Въвеждането на еврото в България ще доведе до по-ефективна администрация и повече електронни услуги

Въвеждането на еврото в България ще доведе до по-ефективна администрация, по-малко бюрокрация и повече електронни услуги, достъпни за всеки гражданин. Това заяви в Разград министърът на електронното управление Валентин Мундров при откриването на информационна среща за въвеждането на еврото в България. „Когато говорим за присъединяването на България към еврозоната, ние не говорим единствено за валута. Говорим за система от стандарти, технологии и интеграции, които ще ускорят дигиталната трансформация на държавата ни“, допълни той.
Министърът подчерта, че приемането на еврото ще улесни електронното управление и дигиталната трансформация, като унифицира финансовите трансакции и премахне необходимостта от конвертиране на валути при трансгранични плащания, осигурявайки по-голяма прозрачност и оперативна съвместимост между българските и европейските институции. „Приемането на европейската валута ще ускори внедряването на единни европейски цифрови решения, ще улесни електронните плащания, ще повиши сигурността и ще създаде нови условия за развитие на инвестиции в България“, каза той.
По думите на министъра на електронното управление целта е до 1 януари 2026 г. всички информационни системи и електронни услуги да бъдат напълно готови, за да се гарантира плавен, предвидим и безпроблемен преход за гражданите, бизнеса и администрацията. Валентин Мундров обърна внимание, че хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги, като данъци, такси, социални плащания, които ще се извършват в евро с висока степен на автоматизация и интеграция между системите на институциите.
1 хаха
11:22 11.09.2025
2 Пич
Коментиран от #8
11:22 11.09.2025
3 Последния Софиянец
11:22 11.09.2025
4 Вече доведе
11:23 11.09.2025
5 1488
11:23 11.09.2025
6 За пандиза е
Коментиран от #15
11:26 11.09.2025
7 Един
Какво общо има валутата с бюрокрацията и административните услуги - историята мълчи!
Въвеждане на еврото в момент, в който 2та основни движещи сили на еврозоната - Германия и Франция са в колапс Е ГАРАНТ ЗА ПОРЕДНА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!
Помнете ги тия безумци, защото после, като прогледнете и разберете какво СА и СТЕ направили ще трябва да ги бесите по дереците!
11:27 11.09.2025
8 Един
До коментар #2 от "Пич":Вярно е, толкова е неизвестна тази поредна калинка, че отпърво помислих, че някой чужденец ни чете морал... а то било роден лизач за заплата!
11:28 11.09.2025
9 Какви
11:28 11.09.2025
10 пълни глупости
НЕ работи на повече от 20 %
държавните служители не разбират немогат и
некомпетентни само си чакат заплата и не им дреме ама хич
всичко що е къдарно е в частния бизнес и чужбина
11:29 11.09.2025
11 Някой
11:30 11.09.2025
12 Тъкмо си виках -...
11:39 11.09.2025
13 Аква
11:39 11.09.2025
14 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
11:39 11.09.2025
15 Град Козлодуй
До коментар #6 от "За пандиза е":Оставка !
Да изметем цялата гербаджииска сган
11:41 11.09.2025
16 Киро
11:43 11.09.2025
17 селяк
11:44 11.09.2025
18 да бе
11:47 11.09.2025
19 Анонимен
11:47 11.09.2025
20 Това ли сега
11:48 11.09.2025