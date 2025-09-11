Новини
Румен Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

11 Септември, 2025 14:10 604 39

На „Дондуков“ 2 се проведе среща с потенциални инвеститори от Германия

Румен Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е привлекателно място за инвестиции на германския бизнес. Това каза президентът на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия Михаел Шуман, цитиран от бТВ, при срещата си с държавния глава на България Румен Радев в София.

Срещата с представителите на германски компании се проведе на „Дондуков“ 2. Предприятията имат интерес да инвестират в инфраструктура, банковия сектор и електромобилността. Радев отбеляза, че страната ни създава добри условия за инвестиции.

„Има огромен потенциал за разширяване и задълбочаване на това ползотворно сътрудничество и ние продължаваме да работим за това на най-високо политическо ниво“, каза Радев.

Шуман пък увери, че срещата на президента с германския му колега Франк Валтер Щайнмайер преди две седмици не е останала незабелязана от местния бизнес:

„България впечатлява със своето икономическо развитие през последните години, със своята фискална стабилност и с модерните браншове в частната и държава на индустрия. Всичко това прави България привлекателно място за инвестиции“.

Румен Радев отбеляза, че у нас оперират близо 4000 германски компании, като много от тях реинвестират печалбата си тук. Държавният глава отбеляза, че предстоят разговори и с водещи представители на германската авиационна индустрия.

Президентът Румен Радев отбеляза и стратегическото географско положение на България, квалифицираната работна ръка, както и ниските оперативни разходи. Според президента страната ни предлага и предвидима бизнес среда.


  • 1 Последния Софиянец

    10 8 Отговор
    Търсят бели роби.

    14:11 11.09.2025

  • 2 Център

    2 4 Отговор
    Да с 51 / 49

    Коментиран от #4

    14:13 11.09.2025

  • 3 Един

    8 10 Отговор
    И този го пере шайбата! С НАТОвските генерали е така - те винаги ще са С МАФИЯТА!

    Каква германска икономика Радев?! Германия е 4та година в рецесия! 140 000 фалирали фирми в Германия за година. Потреблението е свито до минимум. Престанете с глупостите! Германия УМРЯ! При много късмет и умни загрижени за Германия и германците политици, след 10 одими може отново да има германска икономика, но аз не бих заложил на това!

    Пак ни тикате в грешната посока! Към умираща, вече в терминална фаза Европа!
    Българите са единствените глупаци закачили се за Германия в 2 войни и след като 2 пъти това ни докара национална катастрофа сега ни закачате за 3ти път! ТОЯ ТЪРНАКОП ПАК ГО НАСТЪПВАТЕ!!! И ПАК ЩЕ ВИ (НИ) УДАРИ!!!

    14:16 11.09.2025

  • 4 Oт Лидъл...

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Център":

    ... насам, голяма немска инвестиция няма!!!

    Коментиран от #8

    14:16 11.09.2025

  • 5 Анджо

    8 4 Отговор
    Тоя сега ще си преписва заслуги ли.😂🤣😂😭 Лицемерието ще стане най великата религия.

    14:17 11.09.2025

  • 6 1488

    7 5 Отговор
    бг пак прецакани с 49% от райнметал
    за нищо ви нямат на запад

    Коментиран от #28

    14:19 11.09.2025

  • 7 Асен

    8 5 Отговор
    Амиииииииииии нали драпаше за руските рубли????

    14:19 11.09.2025

  • 8 Един

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Oт Лидъл...":

    А Лидъл по кой начин се води инвестиция?

    Ако паричния потока е извън джоба ти (или извън държавата) това не е инвестиция! Пасив е! Даже смея да ползвам думата ГРАБЕЖ! Колониализма не е свършвал - просто е в нова форма!

    Коментиран от #13

    14:21 11.09.2025

  • 9 Ех тези

    7 4 Отговор
    комисионни на фърчилото, все не стигат.А кога ще дойдат руски инвеститори,той отдавна ги чака

    14:21 11.09.2025

  • 10 дядото

    11 2 Отговор
    българия няколко пъти вече е била силно привлекателна за германия и всеки път сме пропадали на дъното от тяхната любов. и това благодарение на продажни български политици.

    14:22 11.09.2025

  • 11 Чиче

    6 1 Отговор
    Особено след барутната сделка!
    А, да питам щот не ми е ясно, проституцията бизнес ли е?

    14:26 11.09.2025

  • 12 Шопо

    4 3 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #23

    14:26 11.09.2025

  • 13 Отто

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    Лидл е собственик на магазините, и терените, откриването на нов магазин е огромна инвестиция(реинвестиция). Неподходящ пример даваш

    Коментиран от #21, #35

    14:27 11.09.2025

  • 14 Амии

    5 2 Отговор
    Ами, то хубаво де, германски инвестиции, само да не пак за барут, барут, барут...... Че само с една искра ще стане много голям бум, и фойерверки не можем да съхраняваме... Последици би имало за съжаление, много невинни биха пострадали, меко казано....

    14:28 11.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Роден в НРБ

    4 2 Отговор
    При последното толкова тясно обвързване с германските любители на мъжки ласки нещата за някои хора не завършиха добре. За справка търсете Богдан филов и Кирил саксофона

    14:30 11.09.2025

  • 17 Кецко

    4 0 Отговор
    Мигранти пътуващи за ДЕ, оставят хиляди евра тука на трафиканти, пушачи в ДЕ изкупуват цигарите от подземни фабрики! Трафикантите, и Контрабандистите, отварят бизнеси, които дефакто са немска инвестиция.

    14:33 11.09.2025

  • 18 Рапон

    5 3 Отговор
    България беше много привлекателна за Германски инвестиции, но последните 4 години на хаос сътворен от Румен Радев и неговите правителства, германските инвестиции се отръпнаха и избягаха. Но сега заради редовното правителство отново имат интерес. Това няма нищо общо с Радев заради когото те напуснаха.
    Радев е просто един лъжец който трепери за собственото си оцеляване и бъдеще

    14:33 11.09.2025

  • 19 ннннннннн

    4 1 Отговор
    Кака Корни няма ли да се обади отнякъде,за действията на г-н президента Радев?

    14:34 11.09.2025

  • 20 муцунка

    2 2 Отговор
    А кога ще има хайл?

    14:34 11.09.2025

  • 21 Роден в НРБ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отто":

    Що не го вземеш тоя лидъл да го навиеш на фуния и да се думкаш, ч@кал пр0ст

    Коментиран от #24

    14:35 11.09.2025

  • 22 Тома

    4 1 Отговор
    Ако говориш за барута ега си инвестицията

    14:35 11.09.2025

  • 23 Бени

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Не съм убеден, че Крим, си заслужава щетите, които ще понесе Русия

    14:37 11.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Отто

    1 0 Отговор
    Ежж ми мандурите бе боклук НеРеБейски

    14:42 11.09.2025

  • 26 Ама сериозно

    2 0 Отговор
    ли го е казал ?

    14:42 11.09.2025

  • 27 История БГ

    2 0 Отговор
    Е как не!
    Нали на времето правешкия хитрец май се целева с некакъв канцлер... Кол ли беше, на кол ли беше...

    14:43 11.09.2025

  • 28 Ти кво искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    100 % за "общата" ли.

    14:45 11.09.2025

  • 29 Да, ще

    2 0 Отговор
    Ав съм от германския бизнес и не виждам никакви такива "привлекателности" в България за бизнес. Мдичко е толкова изостаналост тука. Вече и образованието нищо не струва.

    14:46 11.09.2025

  • 30 Цвете

    2 1 Отговор
    ТОВА Е ПОХВАЛНО. НО СЕГА ДА СЕ ВЪРНЕМ НА ТЕМАТА " БОТАШ " ,КОЛКО ГОДИНИ ЩЕ СМЕ " ВЪТРЕ " С МИЛИОНИ, А МАЙ БЯХА МИЛИАРД, А ПОСЛЕ НЯМАЛО ПАРИ ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА, ЗА РАБОТЕЩИТЕ НА КОИТО " ТАКА НАРЕЧЕНИЯ " БИЗНЕС НЕ ВДИГА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ЗА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ. ПЕНСИОНЕРИТЕ И ОЩЕ, НЯМА ДА МИ СТИГНЕ ЗА ДНЕС ДА ОБРИСУВАМ " ПЛАЧЕЩАТА КАРТИНА " НА БЪЛГАРИТЕ. Е, Г- Н ПРЕЗИДЕНТ, КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА ВАШЕ "" ОПРАВДАНИЕ "" АВСТРИЯ НЕ НАРУШАВА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ТЕ СА ОТКРИТИ И ЧЕСТНИ, ЗА РАЗЛИКА ОТ НАШИТЕ,ВАШИТЕ...БАНДЮГИ. 🙃🫠🤔😪🫤

    Коментиран от #34, #38

    14:46 11.09.2025

  • 31 Цвете

    1 1 Отговор
    ТОВА Е ПОХВАЛНО. НО СЕГА ДА СЕ ВЪРНЕМ НА ТЕМАТА " БОТАШ " ,КОЛКО ГОДИНИ ЩЕ СМЕ " ВЪТРЕ " С МИЛИОНИ, А МАЙ БЯХА МИЛИАРД, А ПОСЛЕ НЯМАЛО ПАРИ ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА, ЗА РАБОТЕЩИТЕ НА КОИТО " ТАКА НАРЕЧЕНИЯ " БИЗНЕС НЕ ВДИГА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ЗА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ. ПЕНСИОНЕРИТЕ И ОЩЕ, НЯМА ДА МИ СТИГНЕ ЗА ДНЕС ДА ОБРИСУВАМ " ПЛАЧЕЩАТА КАРТИНА " НА БЪЛГАРИТЕ. Е, Г- Н ПРЕЗИДЕНТ, КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА ВАШЕ "" ОПРАВДАНИЕ "" АВСТРИЯ НЕ НАРУШАВА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ТЕ СА ОТКРИТИ И ЧЕСТНИ, ЗА РАЗЛИКА ОТ НАШИТЕ,ВАШИТЕ...БАНДЮГИ. 🙃🫠🤔😪🫤

    14:49 11.09.2025

  • 32 Цвете

    1 1 Отговор
    ТОВА Е ПОХВАЛНО. НО СЕГА ДА СЕ ВЪРНЕМ НА ТЕМАТА " БОТАШ " ,КОЛКО ГОДИНИ ЩЕ СМЕ " ВЪТРЕ " С МИЛИОНИ, А МАЙ БЯХА МИЛИАРД, А ПОСЛЕ НЯМАЛО ПАРИ ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА, ЗА РАБОТЕЩИТЕ НА КОИТО " ТАКА НАРЕЧЕНИЯ " БИЗНЕС НЕ ВДИГА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ЗА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ. ПЕНСИОНЕРИТЕ И ОЩЕ, НЯМА ДА МИ СТИГНЕ ЗА ДНЕС ДА ОБРИСУВАМ " ПЛАЧЕЩАТА КАРТИНА " НА БЪЛГАРИТЕ. Е, Г- Н ПРЕЗИДЕНТ, КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА ВАШЕ "" ОПРАВДАНИЕ "" АВСТРИЯ НЕ НАРУШАВА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ТЕ СА ОТКРИТИ И ЧЕСТНИ, ЗА РАЗЛИКА ОТ НАШИТЕ,ВАШИТЕ...БАНДЮГИ. 🙃🫠🤔😪🫤

    14:50 11.09.2025

  • 33 А що бее

    0 0 Отговор
    ти хрантутнико народен нали беше против еврото, сега отново се извъртя, като жена си.р.......та?!

    14:50 11.09.2025

  • 34 За коментара -

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Цвете":

    С много нежност - ЦВЕТЕ за теб, от скромната ми особа !
    Продължавай все така ясно и точно !!!

    Коментиран от #39

    14:53 11.09.2025

  • 35 Един

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отто":

    Както казах - гледай на къде текат парите! А те изтичат извън държавата!
    изграждането на самия магазин е смешно малко пари, а печалбата от работата на магазина заминава навън.

    Тоест ти веднъж вадиш пари от джоба си, за да внесеш стока и втори път бъркаш да вадиш от джоба, когато печалбата се изнесе.

    Една икономика е успешна когато внася пари - не когато изнася! КОГАТО НАПРАВИШ ЗАВОД и изнесеш стоката в Германия а германеца се бръкне в джоба и ти изкиха дойче марки които ти прибираш ;)

    Ние освен производство вече МАСОВО внасяме и работници - още един начин по който парите ни изтичат и ставаме още по-бедни!!!

    14:54 11.09.2025

  • 36 !!!

    0 2 Отговор
    А ти, фатмако и селяндурин от Славяново, ставаш все по-омразен на целокупния български анрод, защото си жалка подлога и лакей на кремълския злодеуй! Ти си отврат бе, фатмако!

    15:00 11.09.2025

  • 37 !!!

    0 1 Отговор
    А ти, фатмако и селяндурин от Славяново, ставаш все по-омразен на целокупния български анрод, защото си жалка подлога и лакей на кремълския злодеуй! Ти си отврат бе, фатмако!

    15:00 11.09.2025

  • 38 Цвете,Цвете,

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Цвете":

    да ми разклатиш пак м@дете, ти можеш. Така поне няма да пишеш глупости по теми, които не разбираш.

    15:06 11.09.2025

  • 39 Цветето

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "За коментара -":

    само си се хвали😂бабешка му работа🤣

    15:09 11.09.2025

