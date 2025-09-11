Румен Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

България е привлекателно място за инвестиции на германския бизнес. Това каза президентът на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия Михаел Шуман, цитиран от бТВ, при срещата си с държавния глава на България Румен Радев в София.

Срещата с представителите на германски компании се проведе на „Дондуков“ 2. Предприятията имат интерес да инвестират в инфраструктура, банковия сектор и електромобилността. Радев отбеляза, че страната ни създава добри условия за инвестиции.

„Има огромен потенциал за разширяване и задълбочаване на това ползотворно сътрудничество и ние продължаваме да работим за това на най-високо политическо ниво“, каза Радев.

Шуман пък увери, че срещата на президента с германския му колега Франк Валтер Щайнмайер преди две седмици не е останала незабелязана от местния бизнес:

„България впечатлява със своето икономическо развитие през последните години, със своята фискална стабилност и с модерните браншове в частната и държава на индустрия. Всичко това прави България привлекателно място за инвестиции“.

Румен Радев отбеляза, че у нас оперират близо 4000 германски компании, като много от тях реинвестират печалбата си тук. Държавният глава отбеляза, че предстоят разговори и с водещи представители на германската авиационна индустрия.

Президентът Румен Радев отбеляза и стратегическото географско положение на България, квалифицираната работна ръка, както и ниските оперативни разходи. Според президента страната ни предлага и предвидима бизнес среда.