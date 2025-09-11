Новини
Борис Бонев в СОС: Лицемерието ви е празно като декларациите ви

11 Септември, 2025 15:22 792 13

Докато едни обещават евтини билети, ние вече сме внесли доклад за това и сме свършили цялата работа, каза той

Борис Бонев в СОС: Лицемерието ви е празно като декларациите ви - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На първата сесия на Общинския съвет след ваканцията Борис Бонев – председател на „Спаси София“ – иронизира речите на другите политически групи, като започна своето изказване с текст, генериран от ChatGPT. След като изчете речта, създадена от изкуствения интелект и иронизираща празнословието, което доминираше в изказванията на другите формации, Бонев се обърна директно към тях с думите „Сега обаче ще си кажа нещо от сърцето, защото истината е, че много ме дразните. Защото от всичко най-много мразя лицемерието.“, каза той.

В своето изказване той остро осъди лицемерието на част от политическите групи. Подчерта, че докато някои общински съветници говорят за социални политики и реформи, в същото време техните групи саботират доклади и решения, които реално биха подобрили живота на гражданите. „Докато едни обещават евтини билети, ние вече сме внесли доклад за това и сме свършили цялата работа; докато други говорят за общински жилища, групите им отлагат разглеждането на готова реформа на общинските жилища“, заяви Бонев.

Бонев акцентира върху редица предложения на „Спаси София“ – от технически одит на „Топлофикация“, през сливането на транспортните дружества, до конкретни стъпки за реформа в управлението на общинските услуги - например предложената от него промяна на правилата за платеното паркиране. Той посочи, че именно липсата на желание за решаване на проблемите и партийните интереси са основната пречка тези важни реформи да се реализират.

„Много сте силни да четете готови фрази пред камерите, но когато дойде време за реална работа, надделяват партийните ви интереси, а не интересът на София“, завърши той.


София / България
