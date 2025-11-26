Борис Бонев: Общинският съвет готви подарък за 1,2 млн. лв. на “социалнослаба” настанена в общинско жилище

Председателят на "Спаси София" Борис Бонев алармира за скандален доклад в Столичния общински съвет, който предвижда продажбата на общински апартамент от 148 кв. м на бул. „Цар Освободител“ на настанената в него „нуждаеща се“ жена – на цена между 800 и 900 лв./кв.м.
По думите на Бонев това е в пъти под пазарната стойност на района, която достига 8000–9000 лв./кв.м. Така потенциалната печалба при последваща продажба на имота достига около 1 200 000 лв.
Проверката на "Спаси София" разкрива и че на адреса на въпросния общински апартамент е регистрирана и фирма, което поставя под сериозно съмнение легитимността на настаняването.
Докладът вече е получил подкрепа в комисия от представители на ГЕРБ, ПП/ДБ, ИТН и независими съветници, въпреки, че има отрицателно становище от зам.-кмета по финанси за законосъобразност.
„Предложихме точката да бъде отложена, но мнозинството отказа. В четвъртък ще настояваме отново. Ако бъде отхвърлено, ще искаме в решението изрично да бъде записана продажна цена от 4500 евро/кв. м., за да спрем очевидната злоупотреба“, заяви арх. Росица Николова, зам.-председател на Комисията по архитектура.
Борис Бонев призова политическите сили в СОС да се върнат към предложената от Спаси София реформа на общинските жилища – внесена преди месеци и без аргументи блокирана.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
14:00 26.11.2025
2 Мнение
Коментиран от #5, #7
14:00 26.11.2025
3 Трол
14:02 26.11.2025
4 гей мафия сте
14:23 26.11.2025
5 Сила
До коментар #2 от "Мнение":Много интересно , верно ....не знаех , че има общински жилища на жълтите павета ??!!! И "социално слаба " жена в 150 квадрата апартамент там ....???!!!??? Коя е тая клета женица ....?!?
14:39 26.11.2025
6 Гост
14:42 26.11.2025
7 Коментар
До коментар #2 от "Мнение":Частни са били но като нямат наследници, отиват в общината
Коментиран от #8
14:50 26.11.2025
8 Сила
До коментар #7 от "Коментар":Винаги се появяват" наследници " на тези имоти ....а конкретно на адреса има регистрирана частна фирма ??!
15:01 26.11.2025
9 Василеску
15:50 26.11.2025