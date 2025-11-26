Новини
Борис Бонев: Общинският съвет готви подарък за 1,2 млн. лв. на “социалнослаба” настанена в общинско жилище

26 Ноември, 2025 13:35 1 794 9

  • борис бонев-
  • спаси софия

Докладът вече е получил подкрепа в комисия от представители на ГЕРБ, ПП/ДБ, ИТН и независими съветници

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на "Спаси София" Борис Бонев алармира за скандален доклад в Столичния общински съвет, който предвижда продажбата на общински апартамент от 148 кв. м на бул. „Цар Освободител“ на настанената в него „нуждаеща се“ жена – на цена между 800 и 900 лв./кв.м.

По думите на Бонев това е в пъти под пазарната стойност на района, която достига 8000–9000 лв./кв.м. Така потенциалната печалба при последваща продажба на имота достига около 1 200 000 лв.

Проверката на "Спаси София" разкрива и че на адреса на въпросния общински апартамент е регистрирана и фирма, което поставя под сериозно съмнение легитимността на настаняването.

Докладът вече е получил подкрепа в комисия от представители на ГЕРБ, ПП/ДБ, ИТН и независими съветници, въпреки, че има отрицателно становище от зам.-кмета по финанси за законосъобразност.

„Предложихме точката да бъде отложена, но мнозинството отказа. В четвъртък ще настояваме отново. Ако бъде отхвърлено, ще искаме в решението изрично да бъде записана продажна цена от 4500 евро/кв. м., за да спрем очевидната злоупотреба“, заяви арх. Росица Николова, зам.-председател на Комисията по архитектура.

Борис Бонев призова политическите сили в СОС да се върнат към предложената от Спаси София реформа на общинските жилища – внесена преди месеци и без аргументи блокирана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    11 1 Отговор
    Крадат защото могат, който не може да краде няма място в общинските структури, нито в държавните.

    14:00 26.11.2025

  • 2 Мнение

    16 1 Отговор
    Хайде, напишете коя е тази социално слаба и да се проверят доходите й и свързаните лица до 9 коляно. Срамота! И на какво основание има общинско жилище на жълтите павета? Там всичко е принадлежало на частни лица до 9IX.

    Коментиран от #5, #7

    14:00 26.11.2025

  • 3 Трол

    4 0 Отговор
    Г-н Бонев е най-дейният човек в СОС.

    14:02 26.11.2025

  • 4 гей мафия сте

    3 5 Отговор
    бе бони бонбони

    14:23 26.11.2025

  • 5 Сила

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Много интересно , верно ....не знаех , че има общински жилища на жълтите павета ??!!! И "социално слаба " жена в 150 квадрата апартамент там ....???!!!??? Коя е тая клета женица ....?!?

    14:39 26.11.2025

  • 6 Гост

    7 1 Отговор
    Къде е контрерата сега да плямпа тъпотии???? Трае си

    14:42 26.11.2025

  • 7 Коментар

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Частни са били но като нямат наследници, отиват в общината

    Коментиран от #8

    14:50 26.11.2025

  • 8 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коментар":

    Винаги се появяват" наследници " на тези имоти ....а конкретно на адреса има регистрирана частна фирма ??!

    15:01 26.11.2025

  • 9 Василеску

    0 1 Отговор
    Много изкривена информация. Като кажеш А, кажи и Б, иначе какъв журналист си. Каква жена? на 90 години? на 22 ? Какво фирма? Почистваща? И Бонев и журналята един дол дренки. Затова ГЕРБ си веят началото.

    15:50 26.11.2025

