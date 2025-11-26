Борис Бонев: Общинският съвет готви подарък за 1,2 млн. лв. на “социалнослаба” настанена в общинско жилище

Председателят на "Спаси София" Борис Бонев алармира за скандален доклад в Столичния общински съвет, който предвижда продажбата на общински апартамент от 148 кв. м на бул. „Цар Освободител“ на настанената в него „нуждаеща се“ жена – на цена между 800 и 900 лв./кв.м.

По думите на Бонев това е в пъти под пазарната стойност на района, която достига 8000–9000 лв./кв.м. Така потенциалната печалба при последваща продажба на имота достига около 1 200 000 лв.

Проверката на "Спаси София" разкрива и че на адреса на въпросния общински апартамент е регистрирана и фирма, което поставя под сериозно съмнение легитимността на настаняването.

Докладът вече е получил подкрепа в комисия от представители на ГЕРБ, ПП/ДБ, ИТН и независими съветници, въпреки, че има отрицателно становище от зам.-кмета по финанси за законосъобразност.

„Предложихме точката да бъде отложена, но мнозинството отказа. В четвъртък ще настояваме отново. Ако бъде отхвърлено, ще искаме в решението изрично да бъде записана продажна цена от 4500 евро/кв. м., за да спрем очевидната злоупотреба“, заяви арх. Росица Николова, зам.-председател на Комисията по архитектура.

Борис Бонев призова политическите сили в СОС да се върнат към предложената от Спаси София реформа на общинските жилища – внесена преди месеци и без аргументи блокирана.