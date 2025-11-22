Новини
България »
СОС: По-скъпото паркиране дава възможност голяма част от парите контролирано да отиват за подобряване на кварталите
  Тема: Войната на пътя

СОС: По-скъпото паркиране дава възможност голяма част от парите контролирано да отиват за подобряване на кварталите

22 Ноември, 2025 16:06 1 329 46

  • софия-
  • паркиране-
  • зони-
  • синя зона-
  • зелена зона-
  • цветомир петров-
  • сос

По-скоро е грешка, че “Мусагеница“ и “Дървеница“ не са зони, защото те ще се превърнат в буфери

СОС: По-скъпото паркиране дава възможност голяма част от парите контролирано да отиват за подобряване на кварталите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гаранцията, че със събраните пари от разширяването на синята и зелената зона и вдигането на таксите за паркиране ще се изгради инфраструктура, е създаването на програма, чрез която да се харчат средствата. Всяка година средствата, които влизат от локалното паркиране и от глобите, ще влизат директно в Столичната община и 50% от тях ще бъдат за района, от който са дошли. Другите 50% са за общината и всички ще се харчат за проекти

Той обясни пред журналисти председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, уточни БТА.

Той присъства на протеста при моста "Чавдар" откъм бул. "Владимир Вазов", на който събралите се настояват да бъдат оттеглени промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община, с които се разширяват зоните за паркиране в София и се увеличават цените и абонаментите за тях. В района има засилено полицейско присъствие.

На въпрос от БТА как ще се гарантира, че парите ще бъдат използвани конкретно за инфраструктура, а не за нещо друго, Петров отговори, че районната община ще прави предложения пред Столичната и те ще бъдат одобрявани. Парите ще отиват по обект, а не за издръжка за района, и районите кметове няма да разполагат свободно с тях, добави той.

Специално за район „Подуяне“ бях против да се включва, смятам, че това е краен район, има прекалено много "кални точки", за да започнат хората да плащат, за да спират в тях. Поемаме ангажимент, че ще работим активно максимално бързо "калните точки" да станат нормални за паркиране. Абсолютно недопустимо е хората да плащат, за да спират в калта, заяви Петров.

Според него реформата е изключително нужна, и то не само увеличаването на цените и размерите на зоните, а реформата, която предоставя възможността голяма част от парите контролирано да отиват за подобряване на кварталите. По неговите думи е ясно, че цените не са актуални. Той увери, че разбира хората. Трябва да е ясно, че няма нищо общо с влизането ни в еврозоната, допълни той.

На въпрос от журналисти какво ще се случи с останалите жилищни квартали, в които се разширяват зоните, като например “Изток“, “Изгрев“ и “Студентски град“ той отговори, че първите два са в пъти по-добро състояние, отколкото са “Хаджи Димитър“ и “Подуяне“. “Изток“ и “Изгрев“ бяха доста сериозен буфер, обграден от различни зони, и натискът за паркиране беше доста голям, обясни Петров.

“Студентски град“ е друг квартал, който е пренаселен от различни автомобили от различни градове. Там също има сериозен проблем и не мисля, че е грешка. По-скоро е грешка, че “Мусагеница“ и “Дървеница“ не са зони, защото те ще се превърнат в буфери, но след време може и там да се направят, смята Петров.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вие сте крадлива мафия

    37 1 Отговор
    Стига кражба и произвол

    16:07 22.11.2025

  • 2 Интересно

    15 0 Отговор
    "Съдът не е безгрешен, но е единственият орган в държавата, който по силата на Конституцията е призван да защитава правата и законните интереси на гражданите. Всички други участници в процеса са страни или изпълняват подпомагаща процеса дейност. Страните имат право да са пристрастни, да дават изява на своите емоции. Съдът няма право. Единственото оръжие за защита на съда е неговата независимост. Той няма зад себе си въоръжена армия, която да го защитава. Съдът е сам. На него може да бъде придадена изкуствена сила само когато се съобразява и изпълнява поръчки"

    16:10 22.11.2025

  • 3 Поскъпване

    32 0 Отговор
    И разширяване на зоните за паркиране без това с парите да се финансира безплатен и редовен транспорт е чисто кожодерство.

    16:10 22.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 0 Отговор
    КАКВА Е ЦЕНАТА да няма нищо.общо с това КЪДЕ ОТИВАТ парите‼️

    16:10 22.11.2025

  • 5 Горски

    14 20 Отговор
    Софийското жителство и цялата селяндурщина заселила се от паланките в София след 1989 г. веднага да бъде върната обратно! Тогава ще има достатъчно парко места без никакви зони. Държи три дизеляка на 25+ години, които не кара, плюс служебната баничарка, която си я паркира пред другите три коли (резервирано парко място). Рахата на селските тарикати приключи. Ако питат мен, цяла София трябва да стане зона, а данъкът за втора и всяка следваща кола да се вдигне 10 пъти. Ганчо освен от материални санкции от друго не разбира.

    Коментиран от #16

    16:11 22.11.2025

  • 6 инвазия на инфлация и беззаконие

    19 1 Отговор
    Типичното за еврото - едно кафе след 1.1.26 - едно евро

    16:16 22.11.2025

  • 7 СОС КОНТРОЛИРАНО КРАДЕ

    22 0 Отговор
    СОС СА ОБРАТЕНЯЦИ !

    16:18 22.11.2025

  • 8 Боруна Лом

    34 0 Отговор
    ДА БЕ! КОЛКОТО СКЪПИТЕ ВИНЕТКИ ОПРАВИХА ПЪТИЩАТА!

    16:22 22.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боруна Лом

    26 0 Отговор
    ДА ЕВ...А И ОБЩИНСКИТЕ ГЕ. ЙО. ВЕ!

    16:23 22.11.2025

  • 11 Гост

    32 1 Отговор
    Лъжеш бе, гадино! Лъжеш! Парите няма да отиват за никакво подобрение. Парите ще бъдат откраднати. Това го знае всеки един българин, включително и ти.

    16:25 22.11.2025

  • 12 Гост

    29 1 Отговор
    Малкия, още лигавника не си махнал, вече си се научил да лъжеш много добре! Вие не можете да измислите как. Вие нямате акъл за две стотинки, неможачи сте. Няма да оправите абсолютно нищо, а само ще крадете. Ти къде мислиш, че ще отидат вските тия коли бе, келеш? Ще се изпарят ли? Натискът ще е същият, просто хората ще си плащат и ще ви псуват. По-малко коли няма да има, щото те няма къде да отидат, някой как да изчезнат. ТОВА СИ Е ЕДИН ОБИКНОВЕН ГРАБЕЖ

    16:33 22.11.2025

  • 13 Хасковски каунь

    4 9 Отговор
    Селяните били виновни...Ще ги гоним. Провансът да си седи на.....
    Ама ще им разрешим да ни плащат парното

    16:36 22.11.2025

  • 14 Пате в кълчища

    12 0 Отговор
    С данък сгради какво ще обновявате тогава? Ами ударете и един данък гараж който не е подземен и без това заемат по едно паркомясто

    16:37 22.11.2025

  • 15 Съгласен съм

    22 0 Отговор
    С поскъпването... НО ПЪРВО ДА СЕ ПОКАЖАТ ПАРКИНГИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ПччОСТРОЕНА С ТАКСИТЕ ДО ТУК! А ТЕ СА НУЛА!
    НУЛА! САМО ЩЕ СЕ КРАДЕ ПОВЕЧЕ!

    16:37 22.11.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Е па оти скачАхте ❗Сякаш ли да върнеш и БКП на власт🤔❗

    16:41 22.11.2025

  • 17 Павилно

    3 13 Отговор
    Да се всигнат драстично застраховки, данъцим прегледи,та целяците да си махат талигите от тротоарите и градинките че вече не се трае.

    Коментиран от #37

    16:49 22.11.2025

  • 18 Ааааййде

    24 0 Отговор
    Стига лъгахте така нагло бе ! Разчертаването на зони НЕ РЕШАВА проблема с паркоместата, а точно обратното - прави намирането на място още по-трудно ! При това е неправомерно, тъй като за ползване на пътната настилка се плаща данък ! Ако някой иска да има постоянно запазено място, тогава нека ви плаща, разчертайте му едно и го маркирайте с номера на колата ! Другото са лъжи и злоупотреба с власт !

    16:57 22.11.2025

  • 19 До Горски

    12 3 Отговор
    Хайде по-добре няколко колена назад, че да изчезнеш и ти !

    17:03 22.11.2025

  • 20 Още един

    20 2 Отговор
    Нагълкелеш ! Вън такива от властта !!

    17:06 22.11.2025

  • 21 СОС

    13 0 Отговор
    Софиянци Ограбват Софиянци !

    17:15 22.11.2025

  • 22 Някой

    16 0 Отговор
    Да, дава възможност. Но само възможност. Не се реализира, защото всичко се открадва.
    Къде отидоха парите, които събирайте до сега? Какво е направено с тях? Нищо! Просто се раздават бонуси, краде се през обществени поръчки. Нищо!
    Всеки лев, платен на общината или държавата, е загубен.

    17:19 22.11.2025

  • 23 Махмуд

    7 0 Отговор
    Хора, стига фейк! От 2005 г. има зони и платено паркиране, вижте колко паркинги се построиха, колко хора си оправиха живота! Сега ни обещават още - ами да викаме УРА! То каквото и да правим ... се тая, ами, като се е почнало поне да вдигнат цените 4 пъти, та местата за паркиране да станат 2 пъти повече!

    Коментиран от #31

    17:31 22.11.2025

  • 24 По-скъпото паркиране

    13 0 Отговор
    Дава повече за крадене.
    Това е едничката истина.
    Всяко друго извинение на плазмодиите е спонсорирано.

    17:39 22.11.2025

  • 25 хаха

    10 0 Отговор
    Добре. Разчертават зони в “Изток“ и “Изгрев". Правят го, защото там паркирали коли от съседните квартали в зона. И как това ще реши проблемите на живущите в тези квартали? Като им намалят паркоместата и им тупнат по 400лв на година стикери? Решението не е ли строеж на паркинги и тогава при нужда да се чистят улиците, защото хората не ползват паркингите, да се наложи зона за паркирането на улиците, а паркингите да се издържат от нея и такси по-ниски от стикера за зоната?
    "На въпрос от БТА как ще се гарантира, че парите ще бъдат използвани конкретно за инфраструктура, а не за нещо друго, Петров отговори, че районната община ще прави предложения пред Столичната и те ще бъдат одобрявани."
    Тази част не противоречи ли на няколко закона? Таксите за ползване на нещо ДЪРЖАВНО/ОБЩИНСКО трябва да са съобразени с разходите за подръжката му. Няма как такса за паркиране или примерно издаване на бележка в общината да финансира други дейности и да е надута с парите нужни за тях. Идеята на закона е да не се допуска двойно и тройно данъчно облагане на гражданите със замаскирани като такси данъци. Сега нов данък МПС ли слагат? Или може би е общински данък само за собственици на автомобили. Но тогава идва въпросът, че е дискриминация- общински данък облага само част от населението на база притежаваното от тях имущество, а не облага всички, които биха ползвали изградената инфраструктура. Ако ще се слагат лампи или ще се оправят тротоари, то ползватели са всички и тези без ко

    17:43 22.11.2025

  • 26 Дзън-дзън

    11 0 Отговор
    Преди да добарате бюджета гарантирахте да надупчите София като швейцарско сирене с подземни паркинги.
    Сега софиянци получават само нови цени и боядисани зони, гарантират им се вече други неща, подземните паркинги изчезнаха вдън земята.
    Това е положението, момчета. На следващите избори ще получите такъв тупаник, че ще ви се наложи отново да си спомните за подземните паркинги. Те много лесно се строят, когато си в опозиция😂😂😂

    17:45 22.11.2025

  • 27 ха ха

    5 0 Отговор
    ала бала реформи , но печатницата за пари си върви

    17:45 22.11.2025

  • 28 Маймунек грозен,

    10 0 Отговор
    До сега, 20 години, що не отиваха, а?
    Крадци мръсни!

    Коментиран от #39

    17:50 22.11.2025

  • 29 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    13 3 Отговор
    ВИДЯХТЕ КВО СТАНА С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КОГАТО СЕ УПРАВЛЯВА ОТ KУPBИ И ПEДAЛИ. СЪЩОТО СТАВА И СЪС СОФИЯ, ПО СЪЩИТЕ ПРИЧИНИ
    😡
    ХОРА,
    ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е ДРУГО. 😡

    17:51 22.11.2025

  • 30 Как

    7 0 Отговор
    Преди 20 г говореха същото. За сега резултат нука!

    17:51 22.11.2025

  • 31 Дзън-дзън

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Махмуд":

    Умниче, за да имаме два пъти повече места за паркиране в центъра / а и по кварталите/, трябва да е физически налично място за два пъти повече паркоместа/
    Такова няма. А виртуалните / обещаните/ нови места не вършат работа, както добре се видя и след последните избори! Тия бяха избрани да управляват, защото бяха нарамили под мишници над 100 хиляди нови паркоместа. Веднага щом ги избрахме, паркоместата се изпариха и на тяхно място се появиха нови цени и нови боядисани паркинги.
    Това е положението, свиквайте!

    17:52 22.11.2025

  • 32 хаха

    10 0 Отговор
    В тая община има ли поне 1 , който не е на другия бряг?!

    17:54 22.11.2025

  • 33 опсс

    8 0 Отговор
    розовото пони говори......ама само заучени простотии....

    18:12 22.11.2025

  • 34 Цената

    4 3 Отговор
    По-високите глоби спряха шофиране с алкохол и дрога , те намалиха убийствата на пътя . Двойно по-скъпите ГТП оправиха автопарка в територията- все по-нови и здрави стари коли карате. Плащате и доплащате за медицина и по-скъпи лекарства модерни , а се свършвате и дори с лъжата едвам докарват управляващите средна продължителност на живот до 75 год- най-ниската не само в Европа. Сметоизвозване -няма да коментирам , вода -също . Запитайте се какво друго освен боя на плащани и строени преди тези управници улици от данъците на старците живели тук са направили с до сега скубаните пари на ден ? Казаха само за заплати на същите тези бирници със скоби ,униформички ,назначени наши хора ,автомобили касички и все такива безценни за вашия джоб неща. Ама само как ви обърнаха курса на лев -евро ? 4 : 1 за общината и политикомафията. За да имате транспорт ,нищо ,че ползвате собствен . Избесете ги тея на боядисани стълбове .

    18:20 22.11.2025

  • 35 Феникс

    4 2 Отговор
    Ей пилета разбирате ли че нашето финасовото и икономическо състояние ще се доближи до фалиралата украйна след 4-ри години война! Това не ви ли говори нещо?

    18:28 22.11.2025

  • 36 Ветеран от Протеста

    11 0 Отговор
    Само от Подуяне с 50 хиляди автомобила и налог щ 200 лева на автомобил,Столична община си гарантира приход 10 милиона лева годишно без да броим таксите от престоя.10 милиона лева без Инвестиции или някакви разходи.Чиста Печалба от Рекет !!!!

    18:29 22.11.2025

  • 37 Дали

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Павилно":

    Когато в София Ви стрижат ,обикновено го правят от цялата територия. Какво да плаща в повече онези от малките населени места и селата и за какво точно ? Може би за отворените по-големи дупки и трапове ,изсечените гори и изоставени отново ниви с тръните ,за това ,че нямат обществен транспорт ,банкомат и аптека ? За това ,че автомобила е в собствен двор в частен имот гражданска и данъци плащат хората почти колкото в града ,защото номерата и данъка са по първата буква от номера. Как ти се струва ,това което си написал да важи само за София или смяташ да е и за сега неоправданите и обирани на общо основание хора . Няма власт която щом и позволите да не ограби цялото население. След нея е и общинската -да не остане на зад. При вас обаче става за сега обратното. Няма нужда да прехвърляте проблема си на Народа извън София.

    18:34 22.11.2025

  • 38 Анонимен

    2 0 Отговор
    А... т.е. трябва да взимате бая пари, за да се намали дела на откраднатите на по-малко от 100%.

    18:40 22.11.2025

  • 39 ниандерталец

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Маймунек грозен,":

    Трупаха капитали в личните сметки . Сега продължават .

    19:03 22.11.2025

  • 40 Данко

    3 0 Отговор
    Малко Факти:
    Атина е 4 милиона.
    Платеното паркиране е на разстояние 30 минути пеша от Акропола.
    Веднага след него има къде да паркираш безплатно.
    Цената на платеното е едно Евро на час.
    Как ги правят тея неща гърците?

    19:18 22.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Лудите пари от паркирането

    1 0 Отговор
    Контролирано ще отидат в джоба на някой п е д а л отСоС

    01:17 23.11.2025

  • 43 Цветомир Петров

    0 0 Отговор
    Ще купим нови пеньоари на внучката на Станиш Бонев от ЦКнаБКП

    01:59 23.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хахаха

    0 0 Отговор
    Като му гледам прическа пари идат не за село, а за хора с дълбоки джобе

    08:51 23.11.2025

  • 46 АЛОООУ

    1 0 Отговор
    Зона трябва да има около всяка метростанция, че гъмжи със с E л я H д у P и

    08:52 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове