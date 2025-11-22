СОС: По-скъпото паркиране дава възможност голяма част от парите контролирано да отиват за подобряване на кварталите

Гаранцията, че със събраните пари от разширяването на синята и зелената зона и вдигането на таксите за паркиране ще се изгради инфраструктура, е създаването на програма, чрез която да се харчат средствата. Всяка година средствата, които влизат от локалното паркиране и от глобите, ще влизат директно в Столичната община и 50% от тях ще бъдат за района, от който са дошли. Другите 50% са за общината и всички ще се харчат за проекти
Той обясни пред журналисти председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, уточни БТА.
Той присъства на протеста при моста "Чавдар" откъм бул. "Владимир Вазов", на който събралите се настояват да бъдат оттеглени промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община, с които се разширяват зоните за паркиране в София и се увеличават цените и абонаментите за тях. В района има засилено полицейско присъствие.
На въпрос от БТА как ще се гарантира, че парите ще бъдат използвани конкретно за инфраструктура, а не за нещо друго, Петров отговори, че районната община ще прави предложения пред Столичната и те ще бъдат одобрявани. Парите ще отиват по обект, а не за издръжка за района, и районите кметове няма да разполагат свободно с тях, добави той.
Специално за район „Подуяне“ бях против да се включва, смятам, че това е краен район, има прекалено много "кални точки", за да започнат хората да плащат, за да спират в тях. Поемаме ангажимент, че ще работим активно максимално бързо "калните точки" да станат нормални за паркиране. Абсолютно недопустимо е хората да плащат, за да спират в калта, заяви Петров.
Според него реформата е изключително нужна, и то не само увеличаването на цените и размерите на зоните, а реформата, която предоставя възможността голяма част от парите контролирано да отиват за подобряване на кварталите. По неговите думи е ясно, че цените не са актуални. Той увери, че разбира хората. Трябва да е ясно, че няма нищо общо с влизането ни в еврозоната, допълни той.
На въпрос от журналисти какво ще се случи с останалите жилищни квартали, в които се разширяват зоните, като например “Изток“, “Изгрев“ и “Студентски град“ той отговори, че първите два са в пъти по-добро състояние, отколкото са “Хаджи Димитър“ и “Подуяне“. “Изток“ и “Изгрев“ бяха доста сериозен буфер, обграден от различни зони, и натискът за паркиране беше доста голям, обясни Петров.
“Студентски град“ е друг квартал, който е пренаселен от различни автомобили от различни градове. Там също има сериозен проблем и не мисля, че е грешка. По-скоро е грешка, че “Мусагеница“ и “Дървеница“ не са зони, защото те ще се превърнат в буфери, но след време може и там да се направят, смята Петров.
1 Вие сте крадлива мафия
16:07 22.11.2025
2 Интересно
16:10 22.11.2025
3 Поскъпване
16:10 22.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
16:10 22.11.2025
5 Горски
Коментиран от #16
16:11 22.11.2025
6 инвазия на инфлация и беззаконие
16:16 22.11.2025
7 СОС КОНТРОЛИРАНО КРАДЕ
16:18 22.11.2025
8 Боруна Лом
16:22 22.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Боруна Лом
16:23 22.11.2025
11 Гост
16:25 22.11.2025
12 Гост
16:33 22.11.2025
13 Хасковски каунь
Ама ще им разрешим да ни плащат парното
16:36 22.11.2025
14 Пате в кълчища
16:37 22.11.2025
15 Съгласен съм
НУЛА! САМО ЩЕ СЕ КРАДЕ ПОВЕЧЕ!
16:37 22.11.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #5 от "Горски":Е па оти скачАхте ❗Сякаш ли да върнеш и БКП на власт🤔❗
16:41 22.11.2025
17 Павилно
Коментиран от #37
16:49 22.11.2025
18 Ааааййде
16:57 22.11.2025
19 До Горски
17:03 22.11.2025
20 Още един
17:06 22.11.2025
21 СОС
17:15 22.11.2025
22 Някой
Къде отидоха парите, които събирайте до сега? Какво е направено с тях? Нищо! Просто се раздават бонуси, краде се през обществени поръчки. Нищо!
Всеки лев, платен на общината или държавата, е загубен.
17:19 22.11.2025
23 Махмуд
Коментиран от #31
17:31 22.11.2025
24 По-скъпото паркиране
Това е едничката истина.
Всяко друго извинение на плазмодиите е спонсорирано.
17:39 22.11.2025
25 хаха
"На въпрос от БТА как ще се гарантира, че парите ще бъдат използвани конкретно за инфраструктура, а не за нещо друго, Петров отговори, че районната община ще прави предложения пред Столичната и те ще бъдат одобрявани."
Тази част не противоречи ли на няколко закона? Таксите за ползване на нещо ДЪРЖАВНО/ОБЩИНСКО трябва да са съобразени с разходите за подръжката му. Няма как такса за паркиране или примерно издаване на бележка в общината да финансира други дейности и да е надута с парите нужни за тях. Идеята на закона е да не се допуска двойно и тройно данъчно облагане на гражданите със замаскирани като такси данъци. Сега нов данък МПС ли слагат? Или може би е общински данък само за собственици на автомобили. Но тогава идва въпросът, че е дискриминация- общински данък облага само част от населението на база притежаваното от тях имущество, а не облага всички, които биха ползвали изградената инфраструктура. Ако ще се слагат лампи или ще се оправят тротоари, то ползватели са всички и тези без ко
17:43 22.11.2025
26 Дзън-дзън
Сега софиянци получават само нови цени и боядисани зони, гарантират им се вече други неща, подземните паркинги изчезнаха вдън земята.
Това е положението, момчета. На следващите избори ще получите такъв тупаник, че ще ви се наложи отново да си спомните за подземните паркинги. Те много лесно се строят, когато си в опозиция😂😂😂
17:45 22.11.2025
27 ха ха
17:45 22.11.2025
28 Маймунек грозен,
Крадци мръсни!
Коментиран от #39
17:50 22.11.2025
29 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
😡
ХОРА,
ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е ДРУГО. 😡
17:51 22.11.2025
30 Как
17:51 22.11.2025
31 Дзън-дзън
До коментар #23 от "Махмуд":Умниче, за да имаме два пъти повече места за паркиране в центъра / а и по кварталите/, трябва да е физически налично място за два пъти повече паркоместа/
Такова няма. А виртуалните / обещаните/ нови места не вършат работа, както добре се видя и след последните избори! Тия бяха избрани да управляват, защото бяха нарамили под мишници над 100 хиляди нови паркоместа. Веднага щом ги избрахме, паркоместата се изпариха и на тяхно място се появиха нови цени и нови боядисани паркинги.
Това е положението, свиквайте!
17:52 22.11.2025
32 хаха
17:54 22.11.2025
33 опсс
18:12 22.11.2025
34 Цената
18:20 22.11.2025
35 Феникс
18:28 22.11.2025
36 Ветеран от Протеста
18:29 22.11.2025
37 Дали
До коментар #17 от "Павилно":Когато в София Ви стрижат ,обикновено го правят от цялата територия. Какво да плаща в повече онези от малките населени места и селата и за какво точно ? Може би за отворените по-големи дупки и трапове ,изсечените гори и изоставени отново ниви с тръните ,за това ,че нямат обществен транспорт ,банкомат и аптека ? За това ,че автомобила е в собствен двор в частен имот гражданска и данъци плащат хората почти колкото в града ,защото номерата и данъка са по първата буква от номера. Как ти се струва ,това което си написал да важи само за София или смяташ да е и за сега неоправданите и обирани на общо основание хора . Няма власт която щом и позволите да не ограби цялото население. След нея е и общинската -да не остане на зад. При вас обаче става за сега обратното. Няма нужда да прехвърляте проблема си на Народа извън София.
18:34 22.11.2025
38 Анонимен
18:40 22.11.2025
39 ниандерталец
До коментар #28 от "Маймунек грозен,":Трупаха капитали в личните сметки . Сега продължават .
19:03 22.11.2025
40 Данко
Атина е 4 милиона.
Платеното паркиране е на разстояние 30 минути пеша от Акропола.
Веднага след него има къде да паркираш безплатно.
Цената на платеното е едно Евро на час.
Как ги правят тея неща гърците?
19:18 22.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Лудите пари от паркирането
01:17 23.11.2025
43 Цветомир Петров
01:59 23.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хахаха
08:51 23.11.2025
46 АЛОООУ
08:52 23.11.2025