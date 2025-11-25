Новини
Бонев нападна Пеевски: “Ти си популист” и го призова да премахне незаконния паркинг на депутатите

25 Ноември, 2025 11:11 7 725 31

Бонев подчерта, че „паркингът за депутати и връзкари в центъра на София“ е символ на двоен стандарт, който години наред подкопава доверието на хората в институциите

Мария Атанасова

Председателят на Спаси София Борис Бонев отправи остра атака към Делян Пеевски, заявявайки директно: „Ти си популист” и го призова ако наистина е „такъв ербап и толкова се е загрижил за благото на народа”, още на следващия ден да премахне незаконния паркинг на депутатите при „Александър Невски“ с привилегировани места за паркиране, които народните представители са си осигурили в самия център на столицата.

Бонев подчерта, че „паркингът за депутати и връзкари в центъра на София“ е символ на двоен стандарт, който години наред подкопава доверието на хората в институциите. Докато гражданите плащат, обикалят и търсят място за паркиране, депутатите използват публично пространство като частна придобивка.

В изказването си Бонев коментира и намеренията на Пеевски да обжалва новата наредба за паркирането в София:„Чух, че си щял да жалиш наредбата за паркирането - тази, която ще доведе до повече свободни места в центъра, ред в кварталите и повече пари за нови паркинги“, заяви той. По думите му, ако Пеевски действително се интересува от интереса на гражданите, би трябвало да подкрепи правилата, които въвеждат ред и улесняват живота на хората, вместо да ги саботира в защита на нечии удобства.


  • 1 ЧИЧО

    69 3 Отговор
    Само паркинга ли трябва,още много привелегии трябва да се премахнат на търтеите депутати.

    Коментиран от #9, #13

    11:15 25.11.2025

  • 2 00.01.00.01

    14 13 Отговор
    Бони , ще се снима под герба

    11:15 25.11.2025

  • 3 Истината

    53 5 Отговор
    Пеевски е торба с боклук, ама от най-мязния боклук.

    11:16 25.11.2025

  • 4 Трол

    40 13 Отговор
    Г-н Бонев не е пил кафенце в скута на г-н Пеевски и е обиден.

    11:17 25.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    32 18 Отговор
    Леле, Бонев не знае с какво се захваща. Да застанеш срещу Пеевски изисква да имаш топки. При него това почти сигурно липсва.

    Коментиран от #27

    11:18 25.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Майора

    36 18 Отговор
    Мис Бони , не търси вината в другите , а в собственото ви некадърно управление , довело до криза с боклука , увеличаване задръстванията , раздаване на свои хора за ремонти и прочие!

    11:21 25.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дзън-дзън

    24 8 Отговор
    Мис Бони възпалително се самозаблуждава, че паркирането в София се определя от любимата й Шиши, а не от детската й любов - кмета на града ДСУшко?
    Каква буря са емоционалните състояния у розовите понита.....възхитителни са!

    11:25 25.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЧИЧО":

    И НСО-ТО
    ЧЕ МНОГО ПАРИ ПЛАЩАМЕ.

    11:36 25.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    12 11 Отговор
    Бонев нападна Пеевски. Пеевски премести.

    Коментиран от #16

    11:36 25.11.2025

  • 15 ПОДЛИГИТЕ

    13 2 Отговор
    ТРИЯТ ЛИ ТРИЯТ КОМЕНТАРИ....

    11:40 25.11.2025

  • 16 Дзън-дзън

    10 10 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Пеевски премести.
    Бонев.
    От едното коляно на скута си върху другото.

    11:41 25.11.2025

  • 17 Гост

    25 2 Отговор
    Попупилист, за пеефски, звучи като някаква висока титла, а той си е един обикновен крадец, лъжец и отпадък. Даже и неговите го мразят

    11:43 25.11.2025

  • 18 ЛЕЕФСКИ Е НАГЪЛ

    19 1 Отговор
    Краде безумно и лъже бедочливо

    11:46 25.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Данев

    8 5 Отговор
    И Пеевски и оня противко от Варна с едноличните си партии само гледат за какво да се закачат за да не ги забравят хората. Да не се боят от забрава . Омразата, презрението и надсмешката към тях е толкова силна ,че е невъзможно да се забравят. Популисти алчни и нагли.

    12:23 25.11.2025

  • 21 мис бонБони

    4 1 Отговор
    Не и пука, тя ходи на парад с пе до летка

    13:43 25.11.2025

  • 22 Гошо

    8 0 Отговор
    Не само паркинга,ами и тях всички депутати да ги махнем,ще е най-добре.

    13:46 25.11.2025

  • 23 Абе

    6 2 Отговор
    немали кой да го прати тоя магнитски с-и-чуг оттатък Дубай при нотариуса

    13:48 25.11.2025

  • 24 На Дедо

    2 3 Отговор
    Те такива неща, се Розови. Розовото Бони, Розовото прасенце Асанчо, по-Розов пеньоар, Розови Фламинга, Розови понита!!! Чувства се, че Коледа идва. Честита Коледа на София. Да ви е Розова Новата Година!?

    14:14 25.11.2025

  • 25 На Дедо

    2 3 Отговор
    Да споменем, че ще се разсърди!? И Розовата Пантера. И Розовата ПП ДБ партия!!! Мяу.

    14:38 25.11.2025

  • 26 Софиян Бибиян

    3 0 Отговор
    Защо не построят една нова сграда на Парламента и жилища за депутатите сред къра в елинпелинско? Така или иначе, ако погледнете биографиите на народните представители, дори на софийските, няма нито един софиянец. Все чобани и копачи, дошли директно от къра.

    14:58 25.11.2025

  • 27 Софиян Бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Не знам какво наричаш топки, но на Бонев определено му липсват буците сланина под кожата, за да може да се мери със страхливото прасе.

    Коментиран от #29

    15:01 25.11.2025

  • 28 На Дедо

    1 2 Отговор
    Има една закачлива песен!? Оранжевите!!! Та, тя!!! Песента се промени!? Розово небето , Розово морето, Розови китари, Розови надрусани ПП ДБ дрънчат.

    15:05 25.11.2025

  • 29 На Дедо

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Софиян Бибиян":

    Няма как да има сланина. Той е!? Мис Бони.

    15:08 25.11.2025

  • 30 Последния Шоп

    0 0 Отговор
    Кое е Ред бе ,келеш...Да доиш от всички Софиянци по 200 лева годишен Рекет за това че паркират на паркинги пред блоковете си ли !!!!Това е Рекет !! Създавате Хаос и изнудвате всички.....От къде се пръкнаха тия ....

    16:33 25.11.2025

  • 31 онколог

    0 0 Отговор
    Прав е Бонев.Поздравления.

    17:46 25.11.2025

