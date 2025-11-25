Бонев нападна Пеевски: “Ти си популист” и го призова да премахне незаконния паркинг на депутатите

Председателят на Спаси София Борис Бонев отправи остра атака към Делян Пеевски, заявявайки директно: „Ти си популист” и го призова ако наистина е „такъв ербап и толкова се е загрижил за благото на народа”, още на следващия ден да премахне незаконния паркинг на депутатите при „Александър Невски“ с привилегировани места за паркиране, които народните представители са си осигурили в самия център на столицата.
Бонев подчерта, че „паркингът за депутати и връзкари в центъра на София“ е символ на двоен стандарт, който години наред подкопава доверието на хората в институциите. Докато гражданите плащат, обикалят и търсят място за паркиране, депутатите използват публично пространство като частна придобивка.
В изказването си Бонев коментира и намеренията на Пеевски да обжалва новата наредба за паркирането в София:„Чух, че си щял да жалиш наредбата за паркирането - тази, която ще доведе до повече свободни места в центъра, ред в кварталите и повече пари за нови паркинги“, заяви той. По думите му, ако Пеевски действително се интересува от интереса на гражданите, би трябвало да подкрепи правилата, които въвеждат ред и улесняват живота на хората, вместо да ги саботира в защита на нечии удобства.
Каква буря са емоционалните състояния у розовите понита.....възхитителни са!
До коментар #1 от "ЧИЧО":И НСО-ТО
ЧЕ МНОГО ПАРИ ПЛАЩАМЕ.
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Пеевски премести.
Бонев.
От едното коляно на скута си върху другото.
До коментар #6 от "Някой":Не знам какво наричаш топки, но на Бонев определено му липсват буците сланина под кожата, за да може да се мери със страхливото прасе.
До коментар #27 от "Софиян Бибиян":Няма как да има сланина. Той е!? Мис Бони.
