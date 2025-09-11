Валентин Николов: "Топлофикация София" все повече затъва в блатото и повлича „Булгаргаз” там

"Топлофикация София" все повече затъва в блатото и повлича „Булгаргаз” там. Само за миналата година доставките на газ са за 500 милиона лева, а са изплатени само 150 млн. Общите задължения на „Булгаргаз” към Българския енергиен холдинг са близо 2 млрд. лева". Тези сметки направи изп. директор на БЕХ Валентин Николов в „Денят на живо”.
Мнението му е, че не се вижда никакъв път, а решението трябва да го вземе собственикът на "Топлофикация" в лицето на Столичната община. По думите му трябва да се намеси Народното събрание, да се намерят инвеститори и да се търсят варианти.
Истинската заплаха за „Булгаргаз” обаче идва от договора с "Боташ". Николов обясни, че преговорният процес за промяна на договора продължава. По думите му има добронамереност от турска страна и се търсят варианти те да си получат парите и да облекчат нашите условия.
Валентин Николов подчерта, че увеличението на капитала на БЕХ с 1.5 млрд. лева ще отиде само за инвестиции, сред които са ПАВЕЦ централи и вертикалния газов коридор. Той успокои, че сегашният принцип на определяне на цената на тока на дребно ще действа още дълго време.
За новите блокове на АЕЦ „Козлодуй” Николов повтори сроковете – 2035 г. за седми блок и 2040 г. за осми.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
19:11 11.09.2025
2 град КОЗЛОДУЙ
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
19:11 11.09.2025
3 обективен
19:11 11.09.2025
4 Вльо Топлото
19:12 11.09.2025
5 Питане
Коментиран от #8
19:15 11.09.2025
6 Как
19:26 11.09.2025
7 руzко = боклук
19:28 11.09.2025
8 Питане
До коментар #5 от "Питане":Комуняго, сложил ми "-"...
И ти колкото мен плащаш глупостта, или тънката сметка на фаворита ти за огромния процент финикиичета в името на Общата !
19:29 11.09.2025
9 оня с коня
19:30 11.09.2025
10 Тази мафия
Коментиран от #15, #17
19:37 11.09.2025
11 а тоя "директор"
19:52 11.09.2025
12 гадни копейки
19:54 11.09.2025
13 ХА ХА ХА
19:54 11.09.2025
14 СЪВЕТНИК
19:58 11.09.2025
15 Абе сега гледай какво ще стане със ТОКА
До коментар #10 от "Тази мафия":Ще се чуди човек на какво да се топли .....или да стои на студено ....и цената на виното е висока и ще скочи още повече .... Боже пази ни от управляващите идиоти !!!!!!!!
Коментиран от #16
19:59 11.09.2025
16 най-некадърните управляващи
До коментар #15 от "Абе сега гледай какво ще стане със ТОКА":за всички времена по цял свят несъмнено са българските отпадъци!
20:00 11.09.2025
17 ВАЖНО Е
До коментар #10 от "Тази мафия":ДА закрием ТОПЛОФИКАЦИИТЕ, ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО, ВОДОСНОБДЯВАНЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО.
20:01 11.09.2025
18 фжерт
20:01 11.09.2025
19 Неразбрал
20:04 11.09.2025
20 СДСКРАДЕЦ
20:06 11.09.2025