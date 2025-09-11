Валентин Николов: "Топлофикация София" все повече затъва в блатото и повлича „Булгаргаз” там

"Топлофикация София" все повече затъва в блатото и повлича „Булгаргаз” там. Само за миналата година доставките на газ са за 500 милиона лева, а са изплатени само 150 млн. Общите задължения на „Булгаргаз” към Българския енергиен холдинг са близо 2 млрд. лева". Тези сметки направи изп. директор на БЕХ Валентин Николов в „Денят на живо”.

Мнението му е, че не се вижда никакъв път, а решението трябва да го вземе собственикът на "Топлофикация" в лицето на Столичната община. По думите му трябва да се намеси Народното събрание, да се намерят инвеститори и да се търсят варианти.

Истинската заплаха за „Булгаргаз” обаче идва от договора с "Боташ". Николов обясни, че преговорният процес за промяна на договора продължава. По думите му има добронамереност от турска страна и се търсят варианти те да си получат парите и да облекчат нашите условия.

Валентин Николов подчерта, че увеличението на капитала на БЕХ с 1.5 млрд. лева ще отиде само за инвестиции, сред които са ПАВЕЦ централи и вертикалния газов коридор. Той успокои, че сегашният принцип на определяне на цената на тока на дребно ще действа още дълго време.

За новите блокове на АЕЦ „Козлодуй” Николов повтори сроковете – 2035 г. за седми блок и 2040 г. за осми.