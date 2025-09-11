Новини
Валентин Николов: "Топлофикация София" все повече затъва в блатото и повлича „Булгаргаз” там

"Топлофикация София" все повече затъва в блатото и повлича „Булгаргаз” там. Само за миналата година доставките на газ са за 500 милиона лева, а са изплатени само 150 млн. Общите задължения на „Булгаргаз” към Българския енергиен холдинг са близо 2 млрд. лева". Тези сметки направи изп. директор на БЕХ Валентин Николов в „Денят на живо”.

Мнението му е, че не се вижда никакъв път, а решението трябва да го вземе собственикът на "Топлофикация" в лицето на Столичната община. По думите му трябва да се намеси Народното събрание, да се намерят инвеститори и да се търсят варианти.

Истинската заплаха за „Булгаргаз” обаче идва от договора с "Боташ". Николов обясни, че преговорният процес за промяна на договора продължава. По думите му има добронамереност от турска страна и се търсят варианти те да си получат парите и да облекчат нашите условия.

Валентин Николов подчерта, че увеличението на капитала на БЕХ с 1.5 млрд. лева ще отиде само за инвестиции, сред които са ПАВЕЦ централи и вертикалния газов коридор. Той успокои, че сегашният принцип на определяне на цената на тока на дребно ще действа още дълго време.

За новите блокове на АЕЦ „Козлодуй” Николов повтори сроковете – 2035 г. за седми блок и 2040 г. за осми.


  • 1 оня с коня

    6 3 Отговор
    няма се плашите народа ще плати парното на софиянци и тази година

    19:11 11.09.2025

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    19:11 11.09.2025

  • 3 обективен

    9 1 Отговор
    Не топлофикация ,а цялата ни държава е вече под дъното на тинята в блатото !

    19:11 11.09.2025

  • 4 Вльо Топлото

    3 1 Отговор
    Тези от Топлофикация София са на дъното от години, и колко кожа ми одраха,надявам се да фалират не обратимо един път за винаги!

    19:12 11.09.2025

  • 5 Питане

    7 5 Отговор
    Кога най-после льотчика ще почне да търка наровете при бай Ставри и ще почне да ВРЪЩА парите по "Боташ"??

    Коментиран от #8

    19:15 11.09.2025

  • 6 Как

    3 6 Отговор
    Президентът ни е агент на турската държава. Не е патриот а силно корумпиран .

    19:26 11.09.2025

  • 7 руzко = боклук

    4 5 Отговор
    московия затъваааааааа

    19:28 11.09.2025

  • 8 Питане

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Питане":

    Комуняго, сложил ми "-"...
    И ти колкото мен плащаш глупостта, или тънката сметка на фаворита ти за огромния процент финикиичета в името на Общата !

    19:29 11.09.2025

  • 9 оня с коня

    2 2 Отговор
    Ще спирате парното?Оставете го да си работи бе.бюджета го плаща с данъците от цяла България.Нека си работи.Много бързате.

    19:30 11.09.2025

  • 10 Тази мафия

    6 1 Отговор
    Топлофикация София трябва да бъде закрита завинаги! Много по - добре е да си на климатик и бойлер! Сам си определяш дали ще се топлиш и до кога същото и с водата! Няма да даваш грешни пари за всякакви глупости , които ти пишат !

    Коментиран от #15, #17

    19:37 11.09.2025

  • 11 а тоя "директор"

    1 0 Отговор
    да каже колко се облажи от това?

    19:52 11.09.2025

  • 12 гадни копейки

    0 3 Отговор
    спрете да крадете от ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ! заминавйте в раша да ви обработват психарите!

    19:54 11.09.2025

  • 13 ХА ХА ХА

    3 1 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ТОПЛОФИКАЦИЯТА НА СОФИЯНЦИ СМУЧЕ ПРИ ОТ НАРОДА И ТО МНОГО ЯКО СЪС ГОЛЕМИ ПРОТЕКЦИИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ КОИТО СЕ ПРАВЯТ НА УДАРЕНИ С МОКЪР ПАРЦАЛ КАКТО И ДРУГИТЕ ТОПЛОФИКАЦИИ , КАКТО ПРЕСЪХВАТ ЯЗОВИРИТЕ , КАКТО СЕ ВДИГАТ ЦЕНИТЕ.... БРАВО НА МАФИОТСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ КОЕТО СЕ ПРАВИ , ЧЕ НИЩО НЕ ЗНАЕ !

    19:54 11.09.2025

  • 14 СЪВЕТНИК

    0 0 Отговор
    Да ходите да сложите цветя на паметника на Бай Тошо, че имате вода и топло. Скоро ще питате жълтопаветния планктон защо нямате ток.

    19:58 11.09.2025

  • 15 Абе сега гледай какво ще стане със ТОКА

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тази мафия":

    Ще се чуди човек на какво да се топли .....или да стои на студено ....и цената на виното е висока и ще скочи още повече .... Боже пази ни от управляващите идиоти !!!!!!!!

    Коментиран от #16

    19:59 11.09.2025

  • 16 най-некадърните управляващи

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе сега гледай какво ще стане със ТОКА":

    за всички времена по цял свят несъмнено са българските отпадъци!

    20:00 11.09.2025

  • 17 ВАЖНО Е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тази мафия":

    ДА закрием ТОПЛОФИКАЦИИТЕ, ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО, ВОДОСНОБДЯВАНЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО.

    20:01 11.09.2025

  • 18 фжерт

    1 0 Отговор
    От 2009 г ядете и пиете за сметка на българите и ограбихте и България. От 2009 г. Някои станаха милионери други милиардери и вече се разпада България. Направо се разпада кочината дето направихте. Назначихте си калинките и те като вас калпави и некадърни и те като вас само гледат какво да вземат. Резултата е видим. ГЕРБ глупак, да бяхте го съборили и изградили на ново от 2009 г до сега щеше да е поне 10 направено и да работи. А всяка година потъват милиарди и дупката няма край и всеки лапа и граби. Цяла България ви плаща и парното в София. Негодници, трябва с тояги да ви посрещат и изпращат българите където ви видят крадливите ГЕРБ муцуни. Слава на Господ Иисус Христос народа ви гледа и на гърба си изпитва това дето правите и няма как да излъжете. Всеки ви сърба попарата.

    20:01 11.09.2025

  • 19 Неразбрал

    0 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни вкараха ли вальо топлото бивш директор на Топлофикация София във затвора дето имаше луксозно обзаведен апартамент във топлофикацията и дето откраднал милиони от нея и ако не е ........ЗАЩО ?????

    20:04 11.09.2025

  • 20 СДСКРАДЕЦ

    0 0 Отговор
    Кой не скача е червен, кой не скача е червен!!! А се оказа, че СДСКРАДЦИТЕ искат просто да ограбят това което е построено в държавата.

    20:06 11.09.2025

