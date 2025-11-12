"Булгаргаз" предложи поевтиняване на природния газ за декември

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.
Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената.
Цената за ноември е в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Така, ако предложението бъде прието, цената на газа за декември ще е с 1% по-евтина.
Цената за ноември бе по-висока със 7,88% спрямо утвърдената от регулатора за октомври - 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh).
1 Анонимен
Коментиран от #2
13:50 12.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #1 от "Анонимен":Чакай на соларката зимата !!
13:51 12.11.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ИНТЕРЕСЪТ Е НАСОЧЕН КЪМ НЕФТОХИМА...
СЛЕДИМ С ИНТЕРЕС КОЙ ЩЕ ГО ЛАПНЕ...
13:54 12.11.2025
4 Перо
13:56 12.11.2025
5 Гошо
Че, започвам да се притеснявам. По добре да цепим дърва.
14:01 12.11.2025
6 Перо
Коментиран от #8
14:03 12.11.2025
7 Пора
14:21 12.11.2025
8 Ами
До коментар #6 от "Перо":Намери си работа.
14:22 12.11.2025
9 Значи
14:29 12.11.2025
10 Идеално
14:35 12.11.2025