Новини
България »
"Булгаргаз" предложи поевтиняване на природния газ за декември

"Булгаргаз" предложи поевтиняване на природния газ за декември

12 Ноември, 2025 13:39 735 10

  • булгаргаз-
  • кевр-
  • природен газ

Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до КЕВР

"Булгаргаз" предложи поевтиняване на природния газ за декември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената.

Цената за ноември е в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Така, ако предложението бъде прието, цената на газа за декември ще е с 1% по-евтина.

Цената за ноември бе по-висока със 7,88% спрямо утвърдената от регулатора за октомври - 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh).


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    2 3 Отговор
    Нормално,като се усетиха че няма кой да им купува умрелия газ и всичко мина на соларки,ще си я пият и това е.Досега крякаха дай да увеличим всичко и после няма купувачи.

    Коментиран от #2

    13:50 12.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Чакай на соларката зимата !!

    13:51 12.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    ВИЕ НА ТОЗИ ЕТАП НЕ СТЕ ИНТЕРЕСНИ...
    ИНТЕРЕСЪТ Е НАСОЧЕН КЪМ НЕФТОХИМА...
    СЛЕДИМ С ИНТЕРЕС КОЙ ЩЕ ГО ЛАПНЕ...

    13:54 12.11.2025

  • 4 Перо

    8 0 Отговор
    Тия подиграват ли се с това “намаление”? Колко е съразмерно с увеличението на цената?

    13:56 12.11.2025

  • 5 Гошо

    3 1 Отговор
    А газ ще има ли ?

    Че, започвам да се притеснявам. По добре да цепим дърва.

    14:01 12.11.2025

  • 6 Перо

    7 0 Отговор
    Миналият месец увеличиха цената за населението с 8%, сега “успешно” го намаляват с 1% за “подобряване” на благосъстоянието!

    Коментиран от #8

    14:03 12.11.2025

  • 7 Пора

    1 3 Отговор
    Путинова Русия си отива. Със и без тяхната газ.

    14:21 12.11.2025

  • 8 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Намери си работа.

    14:22 12.11.2025

  • 9 Значи

    4 0 Отговор
    Евтинджос !

    14:29 12.11.2025

  • 10 Идеално

    2 1 Отговор
    но лошият руски газ идваше на цена от 27 лева за мегаватчас.

    14:35 12.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове