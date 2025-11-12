"Булгаргаз" предложи поевтиняване на природния газ за декември

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената.

Цената за ноември е в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Така, ако предложението бъде прието, цената на газа за декември ще е с 1% по-евтина.

Цената за ноември бе по-висока със 7,88% спрямо утвърдената от регулатора за октомври - 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh).