Комисията по вътрешна сигурност реши: Администрацията на президента остава без транспорт от НСО

11 Септември, 2025 21:25 459 9

  • администрация-
  • президент-
  • транспорт-
  • нсо-
  • калин стоянов

Комисията по вътрешна сигурност реши: Администрацията на президента остава без транспорт от НСО - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред гласува на първо четене промени в Закона за Национална служба „Охрана“ (НСО), внесени от Калин Стоянов, "ДПС-Ново начало", предават от БТА.

Промените предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т.14 в чл. 14 ал. 1 от закона.

Точката за разглеждане на законопроекта бе гласувана допълнително при приемане на дневния ред за заседанието. Тя бе приета с осем гласа „за“, един „против“ и трима „въздържал се“ , без дебат.

При представянето на промените Калин Стоянов заяви, че транспортното осигуряване на администрацията на президента е напълно ненужна привилегия. Той добави, че подобна уредба е предвидена само за администрацията на президента, като няма такава за администрацията на Народното събрание и Министерския съвет. Също така отбеляза, че служителите от администрацията не попадат в обхвата на охраняваните лица по закона, но всички те с тази разпоредба се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт.

Калин Стоянов добави, че на 10 август „всички станахме свидетели на необяснимо до ден днешен внушителен кортеж, с който президентът се придвижваше в морската столица Варна“, а на снимки и клипчета се е видяло, че кортежът е наброявал четири леки автомобила, два джипа и един микробус, отделно съпроводени с ескорт от полицията, което е наложило блокирането на улици и светофари.

По думите му никой не е отговорил на въпросите, включително и на официално запитване, кои са били охраняваните лица, какви са били заповедите и дали е имало заповед за такъв кортеж. "Службата НСО чрез тази т.14 се използва за транспорт на незнайно какъв брой хора от администрацията на президента, аз считам, че това е недопустимо, крайно време е да сложим точка на това разхищение", добави Стоянов.

По време на заседанието вътрешната комисия одобри и законопроекта за ратифициране на Протокола между правителството на Република България и правителството на Румъния за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси, подписано във Видин на 19 май 2009 г., подписан на 16 юни 2025 г. в София и на 18 юни 2025 г. в Букурещ.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    11 1 Отговор
    братя шишкови готвят атентат на бг президент

    Коментиран от #6

    21:30 11.09.2025

  • 2 Промяна

    2 9 Отговор
    НСО СА НА ПОДЧИНЕНИЕЙНА РАДЕВ НАЛИ ВОДЯТ ЖЕНА МУ ПО МАГАЗИНИТЕ И НСО КОЛАТА НАВЛИЗА В НАСРЕЩНОТО

    21:32 11.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мьрсуль

    11 0 Отговор
    а на сфинятa за ко му е оХрана
    нал сички го обичаме

    21:33 11.09.2025

  • 5 Наблюдател

    6 4 Отговор
    Господин Президент, а можехте да направите толкова много неща срещу мафията. И Референдум можеше да има. Трябваше смелост и решителност! Уви!

    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #9

    21:35 11.09.2025

  • 6 43215

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    НИКОЙ НЕ БРОИ МУНЧА ЗА ЖИВ ! ТОЙ НЕ Е ФАКТОР, А Е ЗЕЛЕН ЧОРАП С ФУРАЖКА !

    21:35 11.09.2025

  • 7 като този

    3 0 Отговор
    Всичките тикви и прасета трябва да станат на мезета , а калинките-малинки в коктейлите !!

    21:38 11.09.2025

  • 8 КАЛИНЧО КАЛИНЧО ГОЛЯМО

    3 0 Отговор
    БУРГАСКО ...ОВНО СИ РИДЕСЕТ ГОДИНИ СЪМ БИЛ ПОЛИЦАЙ ТАКЪВ ПАЛЯЧО НЕ СЪМ ВИЖДАЛ КАТО ТЕБ.

    21:38 11.09.2025

  • 9 .......

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Муp зилк ите нещо много възпалени, копнеят за оркенрайх, но си потрошиха краката да търчат по обменните бюра да обменят гордия български лев за презряното евро.

    21:38 11.09.2025

