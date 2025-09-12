Софийският градски съд решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Преди седмица защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен.
Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.
В първите дни след ареста на Коцев разследването се обосноваваше с показанията на бившия заместник - кмет на Варна Диан Иванов. По-късно той се отрече от думите си и обясни, че показанията му били взети под натиск.
До момента във Варна бяха организирани няколко протеста в подкрепа на Благомир Коцев. Утре негови поддръжници ще се съберат и пред Съдебната палата в София.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано!
07:40 12.09.2025
2 Варна 9000
Коментиран от #4
07:41 12.09.2025
3 Тома
07:45 12.09.2025
4 Варна 9023
До коментар #2 от "Варна 9000":Прав си! Всички си искаме да се върнат герберските крадци начело с пияндето Портних и новоизгрялата крадлива звезда Пламена.
Коментиран от #12
07:47 12.09.2025
5 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
07:49 12.09.2025
6 Крадлива Варна
07:56 12.09.2025
7 Коста
07:56 12.09.2025
8 Коста
07:59 12.09.2025
9 Мнение
08:07 12.09.2025
10 Истината
Коментиран от #16
08:08 12.09.2025
11 Фен
08:19 12.09.2025
12 Варна 9000
До коментар #4 от "Варна 9023":Никъде не съм казал че искам ГЕРБ да се върнат. Коцев не е вариант за Варна. Не знам какво му се радвате толкова на мафиотското синче...
Коментиран от #17
08:25 12.09.2025
13 Споко
08:28 12.09.2025
14 евроатлантик
08:29 12.09.2025
15 Ялчин
08:30 12.09.2025
16 Гумен Чеп за Обща употреба
До коментар #10 от "Истината":И двамата + Коцев старши.
08:30 12.09.2025
17 Варна 9023
До коментар #12 от "Варна 9000":Ние обаче си обичаме пияндето Портних и борисово-герберските крадци около него.
08:31 12.09.2025
18 Мазен Шнур
08:32 12.09.2025