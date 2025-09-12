Новини
Софийският градски съд решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

12 Септември, 2025 07:36 602 18

До момента във Варна бяха организирани няколко протеста в подкрепа на Благомир Коцев

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Софийският градски съд решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Преди седмица защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.

В първите дни след ареста на Коцев разследването се обосноваваше с показанията на бившия заместник - кмет на Варна Диан Иванов. По-късно той се отрече от думите си и обясни, че показанията му били взети под натиск.

До момента във Варна бяха организирани няколко протеста в подкрепа на Благомир Коцев. Утре негови поддръжници ще се съберат и пред Съдебната палата в София.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано!

    9 1 Отговор
    Дано мястото на Коцев в следствената килия да бъде заето от пеевско-герберските Мазни парчета!

    07:40 12.09.2025

  • 2 Варна 9000

    6 10 Отговор
    Дръжте си го, не ни трябва тук. Приберете и баща му !!!

    Коментиран от #4

    07:41 12.09.2025

  • 3 Тома

    5 7 Отговор
    До сега трябваше вече да е осъден и да е в затвора

    07:45 12.09.2025

  • 4 Варна 9023

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 9000":

    Прав си! Всички си искаме да се върнат герберските крадци начело с пияндето Портних и новоизгрялата крадлива звезда Пламена.

    Коментиран от #12

    07:47 12.09.2025

  • 5 оня с коня

    3 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    07:49 12.09.2025

  • 6 Крадлива Варна

    8 2 Отговор
    си иска ГЕПИ Портньiх

    07:56 12.09.2025

  • 7 Коста

    5 4 Отговор
    Да стои в ареста! Той и около него са тъпи и корумпирани! Как жената на шофира му стана главен счетоводител на Област Варна след като го назначиха като Областен управител? Как шофьорът му стана заместник кмет? Защо още има движение на коли в морската? Защо не е подал иск срещу баща си за 400000лв? Ако бяхме в нормална държава с тези скандали и конфликти на интереси сам би трябвало да си подаде оставката. А заради корупционния скандал още повече. Но в България ПП ДБтата са гьонсурати. Лена Бориславова въпреки фалшификациите седи и взема заплата на народен представител. Щото мъж и не бил назначен заместник кмет. И нямали пари. Апропо какво става с него кмет? За него ще има ли протест? Или при него сумата на подкуп е била по-малка?

    07:56 12.09.2025

  • 8 Коста

    4 6 Отговор
    Всички чуха записа. Никой не го оспори. Защо ли? Защото ако го оспори ще излъже. Излъже ли, няма сделка със съдебната система. При такива скандали хората в нормална държава подават оставка. За този ще протестират??? За какво????

    07:59 12.09.2025

  • 9 Мнение

    5 5 Отговор
    Пуснете кмета на Варна, корумпирани съдии!!

    08:07 12.09.2025

  • 10 Истината

    5 1 Отговор
    Портних е за затвора, а не Коцев!

    Коментиран от #16

    08:08 12.09.2025

  • 11 Фен

    2 1 Отговор
    Поредният крадец от шайката на шарлатаните Кики и Коки. А другите кога ще ги арестуват?

    08:19 12.09.2025

  • 12 Варна 9000

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 9023":

    Никъде не съм казал че искам ГЕРБ да се върнат. Коцев не е вариант за Варна. Не знам какво му се радвате толкова на мафиотското синче...

    Коментиран от #17

    08:25 12.09.2025

  • 13 Споко

    1 0 Отговор
    Съдът ще пита пламенка дали е сънувала нещо тази нощ.

    08:28 12.09.2025

  • 14 евроатлантик

    2 0 Отговор
    Свобода за Благо Корумпето!

    08:29 12.09.2025

  • 15 Ялчин

    1 0 Отговор
    Двамата шопара унищожават България!

    08:30 12.09.2025

  • 16 Гумен Чеп за Обща употреба

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    И двамата + Коцев старши.

    08:30 12.09.2025

  • 17 Варна 9023

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Варна 9000":

    Ние обаче си обичаме пияндето Портних и борисово-герберските крадци около него.

    08:31 12.09.2025

  • 18 Мазен Шнур

    0 0 Отговор
    Какво стана с вота на тема корупция, който ППДБ щяха да внасят🤣

    08:32 12.09.2025

