Омбудсманът предлага предметът „Добродетели и религии“ да е свободно избираем за учениците

Темата за въвеждане на учебен предмет „Добродетели и религии“ изисква допълнителен обществен дебат, тъй като за мен все още обществото е поляризирано по тази тема, каза омбудсманът Велислава Делчева, която участва в обсъждането на два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование в парламентарната Комисия по правата на човека и вероизповеданията.

След като бъде приет този предмет, като общество трябва да бъдем сигурни, че има достатъчно финансов и човешки ресурс той да бъде въведен, посочи омбудсманът.

Според нея този предмет не бива да бъде включен в задължителната учебна програма, а да бъде оставен като свободно избираем в училищата.

И не на последно място ми се струва, че много по-подходящо би било неговото въвеждане да стане в прогимназиалния етап, като темите, разбира се, трябва да са съобразени със светския характер на образованието ни и възрастта на учениците, посочи омбудсманът Велислава Делчева.

Като омбудсман подкрепям предложенията и на двата законопроекта за въвеждане на подготвителни класове за засилено изучване на български език от децата, за които българският не е майчин, каза тя.

Общественият защитник посочи, че приветства предложенията за промени в закона с допълнителните текстове, насочени към подобряване на условията за приобщаващо образование за децата със специални образователни потребности.

Трябва да отбележа, обаче, че от жалбите става ясно, че има голямо недоволство сред родителите по отношение ограничаване на тяхното право да избират формата на обучение, каза още Велислава Делчева.

Парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, внесен от Министерския съвет.

С шест гласа „за“ и два гласа „въздържал се“ комисията прие на първо четене законопроект №51-502-01-37, внесен от Министерски съвет на 21.07.2025 г.

В заседанието бе представен и друг законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, №51-554-01-135, внесен от Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и група народни представители на 22.07.2025 г. За този законопроект със „за“ гласуваха двама членове на комисията, двама – „против“ и четирима – „въздържал се“.