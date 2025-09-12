Новини
Земеделец откри силно корозирал снаряд в Свищовско

12 Септември, 2025 09:53 342 2

Районът на местопроизшествието е отцепен и се охранява от полицията

Земеделец откри силно корозирал снаряд в Свищовско - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Земеделец откри силно корозирал снаряд при обработване на земеделска земя в землището на свищовското село Хаджидимитрово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

При извършен оглед е направено предположение, че се касае за танков снаряд, използван през Втората световна война.

Районът на местопроизшествието е отцепен и се охранява от полицията до пристигане на сапьорна група от Националния военен университет „Васил Левски“.

През април специализиран екип от Националния военен университет „Васил Левски“ унищожи осколочно фугасен снаряд от Втората световна война, открит в село Източник, община Габрово.


  • 1 честен ционист

    1 2 Отговор
    Някоя сутрин от към Девеселу ще изгреят 2 слънца.

    09:55 12.09.2025

  • 2 Българин

    1 0 Отговор
    Сигурно е руски я вижте

    10:02 12.09.2025

