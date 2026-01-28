Новини
Доц. Киселова: Фашизмът в България, Европа и света е без право на забрава

Доц. Киселова: Фашизмът в България, Европа и света е без право на забрава

28 Януари, 2026 10:38 991 76

Декларация на ПГ БСП – ОЛ

Доц. Киселова: Фашизмът в България, Европа и света е без право на забрава - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вчера, 27-ми януари, отбелязахме един тъжен ден за възпоминание на жертвите на Холокоста. На 27 януари 1945 г. е освобождаването на един от най-ужасяващите немско-фашистки концлагери - Освиенцим (Аушвиц) - Биркенау. Лагерът е освободен от Червената армия. Третият райх е едно 12-годишно тържество на антихуманизма, противоправовостта и антиконституционализма. Това заяви от парламентарната трибуна доц. Наталия Киселова и продължи:

С акт на ООН, 27 януари е определен за международен ден за отбелязване на жертвите на Холокоста. Честването изразява нашата принадлежност към съвременната човешка цивилизация. Денят е посветен на антифашистката борба, защото отрицанието на Холокоста и на расизма е вградено в темелите на съвременната ни цивилизация.

Важно е и днес, и в следващите дни, когато си спомняме тази дата, непрестанно да мислим за опитите престъпленията на Хитлеровия режим да бъдат омаловажени и дори някак оправдани. Именно затова трябва постоянно да ги припомняме.

Днес по улиците на европейските градове рядко маршируват хора с кафяви униформи. Кафявите идеи обаче, се утвърждават, тихо, неусетно, омешани в голямото бръщолевене, което заличава границата между жертва и палач. Фашизмът е най-чудовищната политическа доктрина, която човечеството създаде.

От къде започва всичко?

През 1918 г. Кайзерова Германия губи Световната война. В страната се разгръща мощна политическа криза. Германия се републиканизира и радикализира. Избуяват десни, крайно десни и реваншистки организации. В една от тях, своето място намира и ефрейтор Адолф Хитлер. По-късно той ще се представя за първостроител на своята Немска националсоциалистическа работническа партия.

По един пределно демагогски начин националсоциалистите – членове на една ултрарасистка, в началото малобройна партия, се опитват да изградят мост към работническите съсловия, подменяйки социално-политическата борба с расова такава. Тази подлост струва скъпо на народите по-късно. Немският народ се подведе по милитаризма. Плати огромна цена, но и много други народи също я платихме.

Хитлеровият режим е своеобразен връх в политическата демагогия. Той идва на власт с крайно дясна, ултраелитарна политическа доктрина. Първият закон на профашисткото мнозинство, внесен в Райхстага се именува Закон за премахване на бедите на народа и държавата, наричан още разрешителен закон. С него се заличават основни граждански права, прокламирани във Ваймарската конституция, която към 1933 г. е една от най-демократичните в света. Войната срещу Ваймарската конституция е политико-правен гръбнак на Хитлеровата политика през следващите 12 години.

Да припомним една сентенция на Хитлер, която отразява философията на расизма: „Светът не е за малодушните раси…“. Още през 1922 г., в първата програма на Националсоциалистическата партия е записано, че „гражданството ще се определя от произхода“. По-късно националсоциалистическата доктрина обявява, че „евреите не са граждани на Райха и следователно нямат право да гласуват“. Исторически връх на немския расизъм е Конференцията край Ванзее. В една луксозна вила в условията на абсолютна секретност петнадесет участници – с висши чинове от ГЕСТАПО и правителствени топ експерти през януари 1942 г., обсъждат идеи и детайлни планове за „окончателно решение на „Еврейския въпрос“. За няколко часа там се обобщават идеи и виждания за изтребване на цялата европейска еврейска общност. След масовото изтребление, извършено от османските и турските власти над арменската общност, хитлеризма реализира насилствена депортация и най-мащабното изтребление на една етнорелигиозна група.

През последните три десетилетия в България, както и в цяла Източна Европа, се води неотклонна, по правило лицемерна война срещу конституционализма. Успешните усилия за дискредитация на правовата държава са бедствие, вдъхновено от култа към неравенството. Свръхконцентрацията на богатствата в малък брой ръце разрушава националното единство. Фашистките и полуфашистките държави се стремят към несправедливо неравенство.

35 години все на някой му пречат демократичните принципи на нашата Конституция от 1991 г., а те трябва да се пазят.

Да припомним и още нещо. През 1933 г. левите партии в Германия, в онзи исторически миг, са затънали във вътрешни борби, докато Хитлер се устремява към властта. Какво се случва после е всеобщо известно.

Фашизмът в България, Европа и света е без право на забрава!


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 5 Отговор
    Вчера на Паметника на Съветската армия имаше честване на 81 години от освобождението на Аушвиц.Имаше много депутати и политици но не видях Киселова

    Коментиран от #12, #33, #41

    10:41 28.01.2026

  • 2 паша Красталова

    16 2 Отговор
    Важат само моите заповеди .Контституция ли?хъ хъ хъ ъхЕто това е фашизъм!

    10:41 28.01.2026

  • 3 що за дума

    16 0 Отговор
    е "републиканизира", Другарко Киселява!?

    10:44 28.01.2026

  • 4 Браво на Киселова!

    8 25 Отговор
    Поклон пред паметта на жертвите!

    Днес имаме путинизъм и тръмпизъм , които са много близки.

    Коментиран от #6

    10:45 28.01.2026

  • 5 Тази персона

    22 1 Отговор
    се взе много насериозно май.

    10:47 28.01.2026

  • 6 Бойковзъм

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на Киселова!":

    Евророб в БГ.

    10:47 28.01.2026

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    24 4 Отговор
    МНОГО ЗАГРИЖЕНИ,
    АМА ПОДКРЕПЯТ УКРАИНСКИЯ
    Ф,,А,,Ш,,И,,С,,Т.
    БОКЛУЦИ.

    10:48 28.01.2026

  • 8 Хххххххх

    15 16 Отговор
    А комунизма, които беше по голямо зло от фашизма, в България комунистите избиха 120 000 интелектуалци, а фашизма само стотина шумкари и няколко сталинисти. Да не забравяме че комунизма в Русия изби 6 млн руснаци в лагери в Сибир и умори от глад милиони селяни в Украйна, включително българи. Такава диктатура каквото имаше през комунизма, нямаше никъде другаде, който не вярва комунизма все още съществува в Северна Корея, да иде да види.

    Коментиран от #39, #40

    10:48 28.01.2026

  • 9 Дориана

    17 4 Отговор
    Тази нагла жадна за власт жена пак тръгна да обикаля всички медии. Киселова е готова да престъпи дори Конституцията за да угоди на Пеевски и Борисов неистово иска да влезе в Парламента с фалшифициране на изборите ,кражби на гласове , чрез хартиените бюлетини. Отвратително нахална и безочлива жена. Точно заради такива като нея БСП ОЛ се сриват надолу под три процента, излизат от Парламента

    10:49 28.01.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    19 10 Отговор
    Фашизма е "без право на забрава"...
    А защо забравяте комунизма, който е обратната страна на монетата !
    Сталин В СССР, Г. Димитров в България, не създадоха ли концлагери ? Не изтезаваха ли народа си ? Не преселваха ли без съд и присъда ?
    Типично за комунистите - да гледат само в съседския двор...

    10:50 28.01.2026

  • 11 Лена

    21 4 Отговор
    Това не ни пречи да подкрепяме с две ръце фашисткият режим в Украйна, а с третата ръка
    100 000 армия от пребиваващи у нас украински
    лапачи! Киселова, само ако сте по анцунг на трибуната ви вярвам! На вас и Рая Тъпанян не е необходима никаква охрана!

    10:50 28.01.2026

  • 12 Важното е

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    че ти беше там с химическите изходници и напълни джебеве с омразните евраци !

    10:52 28.01.2026

  • 13 коко

    4 14 Отговор
    Правилно! Но защо тази уважаема от мене умна жена не знае че путинизма е висша форма на фашизма?

    10:56 28.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пламен

    9 7 Отговор
    Комунизмът е без забрава. Най чудовищните жестокости са извършени от комунисти

    10:57 28.01.2026

  • 16 Затова

    9 4 Отговор
    сега жертвите на фашизма го практикуват върху палестинците и пак се правят на жертви

    10:57 28.01.2026

  • 17 много думи за нищо

    8 6 Отговор
    БСП първи подкрепиха фашисткия преврат в Украйна,2014 година,чрез външния министър тогава Вигенин...

    10:57 28.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 мдаа

    14 1 Отговор
    Усетила, че с университетската й кариера е приключено, Киселова очевидно е твърдо решена да се закрепи трайно в политиката. В този си устрем тя скоростно се превърна от покорна слугиня на Борисов и Пеевски, в яростна антифашистка. На каквото трябва ще се обърне Киселова, само и само да се закрепи някъде, където има висока заплата и допълнителни екстри. Интересно е да се наблюдава как освен възгледите си, сменя и визията си. Дотам се престраши, че дори на фризьор отиде. Какво нещо са амбициите!

    10:59 28.01.2026

  • 20 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 1 Отговор
    Късай си дипломата и марш на село!

    10:59 28.01.2026

  • 21 Тия боклук защо всеки ден изкача да

    12 2 Отговор
    ...би говори глупости!? Нагла и отвратителна, няма да стане депутат повече, на бунището я прати този народ, на чийто права тая се из.. - с--ра

    11:00 28.01.2026

  • 22 Тотално Е

    13 2 Отговор
    Е НАМРАЗЕНА И НЕНАВИЖДАНА ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД

    11:00 28.01.2026

  • 23 Цоцислистката киселива

    10 1 Отговор
    Дето си избърса г@за с народа и конституционните му права....

    11:02 28.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да, де

    2 7 Отговор
    Ама, хайде не се опитвайте чрез осъждането на престъпленията на фашистка Германия изкуствено да героизирате и омаловажавате престъпленията на Червената армия и Сталин в окупираните, "новоосвободени" страни. Още по-малко е приемливо да се използват тези дати за оправдаване на престъпленията на Московията в Украйна.

    11:04 28.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 По- голяма фашистка от тая аз не знам

    9 1 Отговор
    Осъди на смърт целия си народ, и скъса конституцията с невиждана наглост и садизъм на едноличен фашистки диктатор и убиец ...

    Коментиран от #35

    11:04 28.01.2026

  • 28 Минск

    9 4 Отговор
    Фапизма е борбата на германиския народ срещу циониския сатанизъм! Но сатанистите са победили преди 80 години, и са обвинили фашистите във всички свои грехове! Но истинат аизлиза на яве и повече няма кой да се подведе по еврейските лъжи!

    11:06 28.01.2026

  • 29 Бах мама му..

    6 6 Отговор
    Дано скоро дойде време да чевстваме и края на путлеровия фашизъм .

    11:06 28.01.2026

  • 30 комуняците наскачаха

    8 4 Отговор
    Като комунистите други бокклуци няма, гуспужа. В родната ми къща в центъра на София живях 20 години с мякащи провинциалисти настанени на двата ни етажа, нас ни сбутаха в сутерена. Щтоо ни е много, а те нямали. А къщата я строил моя прадядо, занаятчия и търговец, почтен човек. Не преживя гаврата.

    11:06 28.01.2026

  • 31 !!!?

    5 10 Отговор
    Фашизмът възкръсна в Кремъл !
    Днес варварските орди на Путлер избиват украинците както Хитлер не го е правил !!!?

    11:07 28.01.2026

  • 32 Киселата Киселячкова скомина да те фане

    5 0 Отговор
    Тая да ходи прави кисели, затова дано става. За друго убедихме се - не.

    11:09 28.01.2026

  • 33 Най-мащабни

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Най големия геноцид е извършен срещу руския народ.
    Около 20 милиона мирни жертви.

    11:09 28.01.2026

  • 34 Даката

    10 1 Отговор
    Отровена комунистка. Цял живот на държавната баница

    11:10 28.01.2026

  • 35 Aлфа Bълкът

    0 4 Отговор

    До коментар #27 от "По- голяма фашистка от тая аз не знам":

    Ахахаха, сега да не вземеш да пометнеш от тази злъч? Я се върнете и вижте какво сте писали за нея преди 1г. Вижте и сега какво пишете за Радев и какво ще пишете след 2г за него, особено като му дадат заповеди от Вашингтон да помага по-интензивно на Украйна.

    11:10 28.01.2026

  • 36 Комунистка за бой се стяга

    8 7 Отговор
    Другарко Киселова, в България никога не е имало фашизъм, но за сметка на това е имало комунистически терор. Между фашизма и комунизма няма никаква разлика, а нацизмът е уродливото дете на комунизма. Това го е казал Чърчил. И да не забравим: комунистите предадоха Македония, като измислиха македонска нация и я харизаха на Тито. Срам, другарко Киселина, срам!

    Коментиран от #37

    11:12 28.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Воняща смрад

    4 1 Отговор
    Теб трябва да те забранят! Ти си проводник на фашистката идеология! Унищожи правототна цял народ на право на глас!
    Проклета да си.

    Коментиран от #43

    11:16 28.01.2026

  • 39 Народната република

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хххххххх":

    Жертвите на фашизма в България са неизброимо много, без съд и присъда, по затвори, мазета, стрелбища, по села и градове. За съжаление, новата власт след 9 септември си отмъсти по един жесток начин. В последствие, трудовите лагери нямат нищо общо с тези процеси. Ако днес имаше трудови лагери, пак щяха да бъдат пълни, но с наркомани, убийци по пътищата, корупционери и всякакви мошенници, народни изедници.

    11:17 28.01.2026

  • 40 Боруна Лом

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хххххххх":

    АКО НЕ БЕШЕ СОЦА СЕГА ДА СИ ОЩЕ В ЗЕМЛЯНКАТА ПРИ БАБА ТИ

    11:20 28.01.2026

  • 41 Как да я видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Когато по него време бе заврян в кухнята на заведението,търкаше загорели тави и тигани и белеше лук и картофи....

    11:20 28.01.2026

  • 42 Никой

    4 1 Отговор
    Вчера не е отбелязвал никакъв "тъжен ден за възпоминание на жертвите на Холокоста" ! И в момент на извършван геноцид от нацистката държава Израел е направо гнусно да се връщаме 80 години на зад а не за реалностите към момента да говорим. Позор ей а иначе с години писахме и писахме нали?..... До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...и писахме и писахме и писахме ...

    11:22 28.01.2026

  • 43 Унижен народ от властта

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Воняща смрад":

    Тя направи всичко възможно да не се проведе референдум в защита на лева с машинации...Над 600000 подписа бяха събрани, те ги орязоха и признаха едва 400000 , но пак с гласуване пренебрегнаха гласът на народа и тотално игнорираха правата ни..

    11:22 28.01.2026

  • 44 Това ли ви е сега най важното

    3 1 Отговор
    Нищожества ционистки ? А?

    11:23 28.01.2026

  • 45 Четвъртият райх, Евросъюза и ЕК

    2 0 Отговор
    е тържество на антихуманизма, противоправовостта и антиконституционализма. Това заяви от парламентарната трибуна доцНаталия

    11:26 28.01.2026

  • 46 от територията

    3 1 Отговор
    Германия е внесла предложение за ЕС на две скорости - управляващи и управлявани. Дано най-после кретените у нас разберат какво им готвят и да не гласуват за никоя партия, която е за ЕС и за еврото. Две скорости значи ще има шест държави, които ще управляват и ще вземат еднолично решенията, а останалите ще са роби в колонии, които ще изпълняват, ще ходят на войни и ще работят за мизерни доходи, за да издържат господарите от "шестте велики нации". По-зле даже от Хитлер. Сега разбрахте ли, драги тъпанари, защо ни натресоха еврото. Взеха ни всички милиарди от банките, взеха ни златния резерв и - чао, вече не ни трябвате. Утре ще ви пратят повиквателна за войната в Украйна директно от Брюксел, и като не се отзовете ви блокират дебитната карта. На вас и на цялото ви семейство. Или отивате на фронта, или мрете от глад - избирайте си. Мислете за кой ще гласувате на идващите избори - щом чуете думата ЕС, бягайте далеч. Спасението е излизане от ЕС и махане на еврото - другото е унищожение на България и нейния народ.

    11:26 28.01.2026

  • 47 И в кой точно ВУЗ

    2 0 Отговор
    е доцент тая доц. Наталия? За да е доц. трябва да е на трудов договор към него

    Коментиран от #50

    11:28 28.01.2026

  • 48 Скарлет

    0 0 Отговор
    Дебелото Д пак ли я пусна тая а и в качеството на каква се изказва ??? интересно май пак ще лапа от баницата 🏧

    11:29 28.01.2026

  • 49 Старец

    3 1 Отговор
    „Еврейския въпрос“. Никой никъде не е доказл, че това нещо е съществувало, а ако е съществувало, че се е отнасяло за ликвидиране на евреите. Всичко около холокоста е измислено от юдейте, за да може след това Германия да плаща репарации. Всъщност, през ВСВ еврейте са дали най малко жерти, срвнено с другите народи. Това е народ, който винаги е смятал, че другите са му длъжници.

    11:29 28.01.2026

  • 50 Доколкото знам

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "И в кой точно ВУЗ":

    в СУ.

    Коментиран от #63

    11:30 28.01.2026

  • 51 Търновец

    1 0 Отговор
    Ако гражданка Киселина говори западни езици - още около 1918 членове на т.н. дружество Спартак започнаха подривни акции срещу държавността в Германия с цел дестабилизация и гражданска война и установяване на диктатура на пролетариата е Германия. При такава подривна акция е убита шефката Клара Цеткин, а Спартак по късно стана ГКП. А през Август 1920 болшевики Интернационалисти начело с Троцки и Сталин тръгнаха към Полша и Германия начело на Червена армия но бяха разбити на Висла. С е Съветска Русия след това имаше голодомор с 5 милиона умряло и много избягаха в Германия да търсят работа. А лагеристите в Аушвиц са работели е завод на фирма Фарбен - според интернет - и след войната двама завеждат съдебно дело срещу сенатор Прескот Буш

    11:31 28.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Бодър ленинец

    1 1 Отговор
    „Немско-фашистки”. ДругарЕто много обичат етикетите. Да им припомня, че в Германия от 33 до 45 няма фашизъм, а националсоциализъм. Да им пипомня още, че тяхната партия хвали въпросния националсоциализъм, докато Хитлер и Сталин са ортаци и си делкат Полша.

    11:32 28.01.2026

  • 54 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Тази от снимката е едно мръсно и изтъкано от злоба и простотия създание което е срам за българският род.

    11:32 28.01.2026

  • 55 "тъжен ден"

    3 0 Отговор
    И после Народен Съд и много радостен ден.....

    11:32 28.01.2026

  • 56 Декларация на ПГ БСП – ОЛ

    6 0 Отговор
    и поредната гнусна неадекватна изява ....

    11:33 28.01.2026

  • 57 ахааа

    2 0 Отговор
    точно боклучец неземен - ще ви помнят, поне още две поколения

    11:34 28.01.2026

  • 58 Тлъсти парламентарни нищожества

    3 0 Отговор
    До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно?

    11:35 28.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Да припомним и позора от 2025 г.

    3 0 Отговор
    В който и БСП–ОЛ участваха.
    Колко неадекватен трябва да си верно че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези гнусни хора още България управляват ей. Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..

    11:38 28.01.2026

  • 61 Р Г В

    1 0 Отговор
    Този въпрос го задай на бившите лидери на СДС г-дата И. К. Е Б. Л.Х Ст.. Соф...г-жите Н. Н. , Ек..М
    Стал.../ Криста.../ . Попитайте ги за мотивите наложили публичното изгаряне книгата на техния президент Ж. Желев " Фашизма "

    11:39 28.01.2026

  • 62 Българин

    2 0 Отговор
    Доц. Киселова: Фашизмът в България, Европа и света е без право на забрава
    Да си припомним фактите!
    1 Септември, 1939 – само седмици след подписването на договора за «дружба, сътрудниченство и взаимоомощ» между СССР и Германия, тоест договор между комунизма и национал-социализма, Германия нахлува в Полша. Съветска радиостанция в Минск насочва германската бомбардировъчна авиация към определени обекти в Полша. Сталин започва да използва думата «фашизъм» вместо «национал-социализъм», тъй като последната е неудобно близо до социализма, макар че фашисти наричат себе си само италианците на Мусолини. Така в угода на приятелчето си Хитлер Сталин нарича Финландия фашистка, а след нея и Полша.
    3 септември, 1939 – Англия и Франция обявяват война на Германия. Хитлер не може да повярва, че тия две мекотели, еднакво презирани от него и от Сталин, могат да се решат да направят такова нещо!
    Та другарко Кисела Фашистка, Комунистко, поклонница на теориите на Карл Маркс и Фридрих Енгелс, Ленин и Сталин, стига си се правила само на Комунистка!

    11:40 28.01.2026

  • 63 На щат ли ?

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Доколкото знам":

    И кога пък за лекции време и е останало ?

    Коментиран от #69

    11:40 28.01.2026

  • 64 Някой

    2 0 Отговор
    Киселова нонстоп е я по медиите, я на трибуната на парламента. Присъствието и по мидиите е по-голямо от присъствието на Радев, Борисов и Пеевски взети заедно.. Струва ми се, че я готвят, я за бъдещ примиер, я за вице президент, я за кмет на София, я за лисер на БСП. Ама от уравнението са пропуснали отблъскващия и външен вид.

    11:41 28.01.2026

  • 65 Воняща смрад

    3 0 Отговор
    Гнусна и ционистка. Без морал и без достойнство

    11:42 28.01.2026

  • 66 Българин

    0 0 Отговор
    17 септември – СССР нахлува в Полша. Части на двете армии се срещат в Брест-Литовск, където провеждат парад на победата. Висш немски офицер представя за одобрение пред съветското командване на парада печатно обръщение, което да бъде разпространено сред съветските войници. В него се казва: «Към всички работници и селяни на Червената армия! Ние, немските войници, желаем да имаме добри отношения с войниците на РККА (Рабоче-Крестянская Красная Армия). Ние винаги ще се отнасяме към руските войници с дълбоко уважение и занапред ще поддържаме нашата дружба»!
    Към Германия вече безпрепятствено започват да течат безкрайни влакове с руски ресурси – желязо, петрол и жито.
    Във Франция могат да се видят френски комунисти на кафе с германските офицери-отпускари в Париж, щастливо обсъждащи съдейстивието между немската и съветската армии.
    10 януари, 1940 (три месеца след подялбата на Полша) – френската компартия отправя следното приветствие към немската армия: «Браво, другари, добре свършена работа! Продължавайте по същия начин, дори и ако това не се харесва на буржоазията! Братството между нас е здраво и ще пребъде!»

    11:43 28.01.2026

  • 67 Българин

    0 0 Отговор
    10 април, 1940 – Германия напада Норвегия, използвайки съветската военна база в град Мурманск. По тоя случай адмирал Рьодер пише писмо до съветския генерал Кузнецов, в което топло му благодари за оказаната помощ.
    10 май, 1940 – Хитлер нахлува в Белгия, Холандия и Франция. Сталин заповядва на всички компартии (до този момент всички до една негови послушници) да саботират съпротивителните движения в окупираните страни и да поддържат национал-социалиститие. От това време е и знаменитото нареждане от сталинското мекере Георги Димитров германските войски да се посрещат в България като приятели.
    Французите и досега подминават с недомлъвки факта, че една от основните причини за разбиването на френската армия (действително силна за момента) е подривната агитационна дейност на френските комунисти.

    11:44 28.01.2026

  • 68 Декларация на ПГ БСП – ОЛ

    1 0 Отговор
    Относно неща случили се преди близо век на зад...обаче иначе когато стане дума за престъпленията, тероризма и геноцида на нацистката държава Израел сега, мълчат като риби тези нищожества нали ? Нали?

    11:46 28.01.2026

  • 69 Това вече

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "На щат ли ?":

    не знам.

    Коментиран от #73

    11:48 28.01.2026

  • 70 Алооо а ромите

    1 0 Отговор
    Къде ги забрави доцентката ? А? Братя Роми, братя сестри и братя жени БСП умря. А пък Шиши го зарежете и той е нацист ционист. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! ... и съдебна впрочем

    11:49 28.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Химия

    1 0 Отговор
    Та другарко Киселова, твойта Киселина не може да се неутрализира единствено със Натриева Основа. Другарко Киселова, за да си неутрализираш Киселината единствено трябва да използуваш Калиева Основа, понеже тя е най - силната неутрализация на Киселини, за да не умирисват пространството с комунистически и техните любовници фашистки теории.

    11:50 28.01.2026

  • 73 Ако не е

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Това вече":

    Не може званието "доцент" да се използва ! Както и професор впрочем. Винаги е свързано с точно определен ВУЗ и се отнема ако се пенсионираш или не си на договор към учебното заведение.

    11:53 28.01.2026

  • 74 Анонимен

    0 0 Отговор
    След края на операция Багратион,завършила с освобождаването на Беларус през 1944година,хиляди пленени войници от Вермахта са принудени да преминат през Червения площад в град Москва.Дадена им е развалена храна-супа,с целта да получат разтройство.Не могат да се удържат и се изхождат на площада.Предвидливо властите са приготвили водоноски ,минаващи след войниците и измиващи пътната настилка .Така те са изпратени в Сибир в трудови лагери.Малцина оцеляват и се завръщат Германия през 1954.Спомените не са забравени.Германия ще живее дори ние да умрем...

    11:55 28.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Наследниците на Фашизмът в България,

    0 1 Отговор
    Всички атлантици да бъдат лустрирани и задължително ааааанално уважени

    11:57 28.01.2026

