Доц. Киселова: Фашизмът в България, Европа и света е без право на забрава

Вчера, 27-ми януари, отбелязахме един тъжен ден за възпоминание на жертвите на Холокоста. На 27 януари 1945 г. е освобождаването на един от най-ужасяващите немско-фашистки концлагери - Освиенцим (Аушвиц) - Биркенау. Лагерът е освободен от Червената армия. Третият райх е едно 12-годишно тържество на антихуманизма, противоправовостта и антиконституционализма. Това заяви от парламентарната трибуна доц. Наталия Киселова и продължи:
С акт на ООН, 27 януари е определен за международен ден за отбелязване на жертвите на Холокоста. Честването изразява нашата принадлежност към съвременната човешка цивилизация. Денят е посветен на антифашистката борба, защото отрицанието на Холокоста и на расизма е вградено в темелите на съвременната ни цивилизация.
Важно е и днес, и в следващите дни, когато си спомняме тази дата, непрестанно да мислим за опитите престъпленията на Хитлеровия режим да бъдат омаловажени и дори някак оправдани. Именно затова трябва постоянно да ги припомняме.
Днес по улиците на европейските градове рядко маршируват хора с кафяви униформи. Кафявите идеи обаче, се утвърждават, тихо, неусетно, омешани в голямото бръщолевене, което заличава границата между жертва и палач. Фашизмът е най-чудовищната политическа доктрина, която човечеството създаде.
От къде започва всичко?
През 1918 г. Кайзерова Германия губи Световната война. В страната се разгръща мощна политическа криза. Германия се републиканизира и радикализира. Избуяват десни, крайно десни и реваншистки организации. В една от тях, своето място намира и ефрейтор Адолф Хитлер. По-късно той ще се представя за първостроител на своята Немска националсоциалистическа работническа партия.
По един пределно демагогски начин националсоциалистите – членове на една ултрарасистка, в началото малобройна партия, се опитват да изградят мост към работническите съсловия, подменяйки социално-политическата борба с расова такава. Тази подлост струва скъпо на народите по-късно. Немският народ се подведе по милитаризма. Плати огромна цена, но и много други народи също я платихме.
Хитлеровият режим е своеобразен връх в политическата демагогия. Той идва на власт с крайно дясна, ултраелитарна политическа доктрина. Първият закон на профашисткото мнозинство, внесен в Райхстага се именува Закон за премахване на бедите на народа и държавата, наричан още разрешителен закон. С него се заличават основни граждански права, прокламирани във Ваймарската конституция, която към 1933 г. е една от най-демократичните в света. Войната срещу Ваймарската конституция е политико-правен гръбнак на Хитлеровата политика през следващите 12 години.
Да припомним една сентенция на Хитлер, която отразява философията на расизма: „Светът не е за малодушните раси…“. Още през 1922 г., в първата програма на Националсоциалистическата партия е записано, че „гражданството ще се определя от произхода“. По-късно националсоциалистическата доктрина обявява, че „евреите не са граждани на Райха и следователно нямат право да гласуват“. Исторически връх на немския расизъм е Конференцията край Ванзее. В една луксозна вила в условията на абсолютна секретност петнадесет участници – с висши чинове от ГЕСТАПО и правителствени топ експерти през януари 1942 г., обсъждат идеи и детайлни планове за „окончателно решение на „Еврейския въпрос“. За няколко часа там се обобщават идеи и виждания за изтребване на цялата европейска еврейска общност. След масовото изтребление, извършено от османските и турските власти над арменската общност, хитлеризма реализира насилствена депортация и най-мащабното изтребление на една етнорелигиозна група.
През последните три десетилетия в България, както и в цяла Източна Европа, се води неотклонна, по правило лицемерна война срещу конституционализма. Успешните усилия за дискредитация на правовата държава са бедствие, вдъхновено от култа към неравенството. Свръхконцентрацията на богатствата в малък брой ръце разрушава националното единство. Фашистките и полуфашистките държави се стремят към несправедливо неравенство.
35 години все на някой му пречат демократичните принципи на нашата Конституция от 1991 г., а те трябва да се пазят.
Да припомним и още нещо. През 1933 г. левите партии в Германия, в онзи исторически миг, са затънали във вътрешни борби, докато Хитлер се устремява към властта. Какво се случва после е всеобщо известно.
Фашизмът в България, Европа и света е без право на забрава!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #33, #41
10:41 28.01.2026
2 паша Красталова
10:41 28.01.2026
3 що за дума
10:44 28.01.2026
4 Браво на Киселова!
Днес имаме путинизъм и тръмпизъм , които са много близки.
Коментиран от #6
10:45 28.01.2026
5 Тази персона
10:47 28.01.2026
6 Бойковзъм
До коментар #4 от "Браво на Киселова!":Евророб в БГ.
10:47 28.01.2026
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
АМА ПОДКРЕПЯТ УКРАИНСКИЯ
Ф,,А,,Ш,,И,,С,,Т.
БОКЛУЦИ.
10:48 28.01.2026
8 Хххххххх
Коментиран от #39, #40
10:48 28.01.2026
9 Дориана
10:49 28.01.2026
10 АГАТ а Кристи
А защо забравяте комунизма, който е обратната страна на монетата !
Сталин В СССР, Г. Димитров в България, не създадоха ли концлагери ? Не изтезаваха ли народа си ? Не преселваха ли без съд и присъда ?
Типично за комунистите - да гледат само в съседския двор...
10:50 28.01.2026
11 Лена
100 000 армия от пребиваващи у нас украински
лапачи! Киселова, само ако сте по анцунг на трибуната ви вярвам! На вас и Рая Тъпанян не е необходима никаква охрана!
10:50 28.01.2026
12 Важното е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":че ти беше там с химическите изходници и напълни джебеве с омразните евраци !
10:52 28.01.2026
13 коко
10:56 28.01.2026
15 Пламен
10:57 28.01.2026
16 Затова
10:57 28.01.2026
17 много думи за нищо
10:57 28.01.2026
19 мдаа
10:59 28.01.2026
20 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:59 28.01.2026
21 Тия боклук защо всеки ден изкача да
11:00 28.01.2026
22 Тотално Е
11:00 28.01.2026
23 Цоцислистката киселива
11:02 28.01.2026
25 Да, де
11:04 28.01.2026
27 По- голяма фашистка от тая аз не знам
Коментиран от #35
11:04 28.01.2026
28 Минск
11:06 28.01.2026
29 Бах мама му..
11:06 28.01.2026
30 комуняците наскачаха
11:06 28.01.2026
31 !!!?
Днес варварските орди на Путлер избиват украинците както Хитлер не го е правил !!!?
11:07 28.01.2026
32 Киселата Киселячкова скомина да те фане
11:09 28.01.2026
33 Най-мащабни
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Най големия геноцид е извършен срещу руския народ.
Около 20 милиона мирни жертви.
11:09 28.01.2026
34 Даката
11:10 28.01.2026
35 Aлфа Bълкът
До коментар #27 от "По- голяма фашистка от тая аз не знам":Ахахаха, сега да не вземеш да пометнеш от тази злъч? Я се върнете и вижте какво сте писали за нея преди 1г. Вижте и сега какво пишете за Радев и какво ще пишете след 2г за него, особено като му дадат заповеди от Вашингтон да помага по-интензивно на Украйна.
11:10 28.01.2026
36 Комунистка за бой се стяга
Коментиран от #37
11:12 28.01.2026
38 Воняща смрад
Проклета да си.
Коментиран от #43
11:16 28.01.2026
39 Народната република
До коментар #8 от "Хххххххх":Жертвите на фашизма в България са неизброимо много, без съд и присъда, по затвори, мазета, стрелбища, по села и градове. За съжаление, новата власт след 9 септември си отмъсти по един жесток начин. В последствие, трудовите лагери нямат нищо общо с тези процеси. Ако днес имаше трудови лагери, пак щяха да бъдат пълни, но с наркомани, убийци по пътищата, корупционери и всякакви мошенници, народни изедници.
11:17 28.01.2026
40 Боруна Лом
До коментар #8 от "Хххххххх":АКО НЕ БЕШЕ СОЦА СЕГА ДА СИ ОЩЕ В ЗЕМЛЯНКАТА ПРИ БАБА ТИ
11:20 28.01.2026
41 Как да я видиш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Когато по него време бе заврян в кухнята на заведението,търкаше загорели тави и тигани и белеше лук и картофи....
11:20 28.01.2026
42 Никой
11:22 28.01.2026
43 Унижен народ от властта
До коментар #38 от "Воняща смрад":Тя направи всичко възможно да не се проведе референдум в защита на лева с машинации...Над 600000 подписа бяха събрани, те ги орязоха и признаха едва 400000 , но пак с гласуване пренебрегнаха гласът на народа и тотално игнорираха правата ни..
11:22 28.01.2026
44 Това ли ви е сега най важното
11:23 28.01.2026
45 Четвъртият райх, Евросъюза и ЕК
11:26 28.01.2026
46 от територията
11:26 28.01.2026
47 И в кой точно ВУЗ
Коментиран от #50
11:28 28.01.2026
48 Скарлет
11:29 28.01.2026
49 Старец
11:29 28.01.2026
50 Доколкото знам
До коментар #47 от "И в кой точно ВУЗ":в СУ.
Коментиран от #63
11:30 28.01.2026
51 Търновец
11:31 28.01.2026
53 Бодър ленинец
11:32 28.01.2026
54 ШЕФА
11:32 28.01.2026
55 "тъжен ден"
11:32 28.01.2026
56 Декларация на ПГ БСП – ОЛ
11:33 28.01.2026
57 ахааа
11:34 28.01.2026
58 Тлъсти парламентарни нищожества
11:35 28.01.2026
60 Да припомним и позора от 2025 г.
Колко неадекватен трябва да си верно че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези гнусни хора още България управляват ей. Българите трябва ясно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..
11:38 28.01.2026
61 Р Г В
Стал.../ Криста.../ . Попитайте ги за мотивите наложили публичното изгаряне книгата на техния президент Ж. Желев " Фашизма "
11:39 28.01.2026
62 Българин
Да си припомним фактите!
1 Септември, 1939 – само седмици след подписването на договора за «дружба, сътрудниченство и взаимоомощ» между СССР и Германия, тоест договор между комунизма и национал-социализма, Германия нахлува в Полша. Съветска радиостанция в Минск насочва германската бомбардировъчна авиация към определени обекти в Полша. Сталин започва да използва думата «фашизъм» вместо «национал-социализъм», тъй като последната е неудобно близо до социализма, макар че фашисти наричат себе си само италианците на Мусолини. Така в угода на приятелчето си Хитлер Сталин нарича Финландия фашистка, а след нея и Полша.
3 септември, 1939 – Англия и Франция обявяват война на Германия. Хитлер не може да повярва, че тия две мекотели, еднакво презирани от него и от Сталин, могат да се решат да направят такова нещо!
Та другарко Кисела Фашистка, Комунистко, поклонница на теориите на Карл Маркс и Фридрих Енгелс, Ленин и Сталин, стига си се правила само на Комунистка!
11:40 28.01.2026
63 На щат ли ?
До коментар #50 от "Доколкото знам":И кога пък за лекции време и е останало ?
Коментиран от #69
11:40 28.01.2026
64 Някой
11:41 28.01.2026
65 Воняща смрад
11:42 28.01.2026
66 Българин
Към Германия вече безпрепятствено започват да течат безкрайни влакове с руски ресурси – желязо, петрол и жито.
Във Франция могат да се видят френски комунисти на кафе с германските офицери-отпускари в Париж, щастливо обсъждащи съдейстивието между немската и съветската армии.
10 януари, 1940 (три месеца след подялбата на Полша) – френската компартия отправя следното приветствие към немската армия: «Браво, другари, добре свършена работа! Продължавайте по същия начин, дори и ако това не се харесва на буржоазията! Братството между нас е здраво и ще пребъде!»
11:43 28.01.2026
67 Българин
10 май, 1940 – Хитлер нахлува в Белгия, Холандия и Франция. Сталин заповядва на всички компартии (до този момент всички до една негови послушници) да саботират съпротивителните движения в окупираните страни и да поддържат национал-социалиститие. От това време е и знаменитото нареждане от сталинското мекере Георги Димитров германските войски да се посрещат в България като приятели.
Французите и досега подминават с недомлъвки факта, че една от основните причини за разбиването на френската армия (действително силна за момента) е подривната агитационна дейност на френските комунисти.
11:44 28.01.2026
68 Декларация на ПГ БСП – ОЛ
11:46 28.01.2026
69 Това вече
До коментар #63 от "На щат ли ?":не знам.
Коментиран от #73
11:48 28.01.2026
70 Алооо а ромите
11:49 28.01.2026
72 Химия
11:50 28.01.2026
73 Ако не е
До коментар #69 от "Това вече":Не може званието "доцент" да се използва ! Както и професор впрочем. Винаги е свързано с точно определен ВУЗ и се отнема ако се пенсионираш или не си на договор към учебното заведение.
11:53 28.01.2026
74 Анонимен
11:55 28.01.2026
76 Наследниците на Фашизмът в България,
11:57 28.01.2026