Унищожиха корозирал снаряд, открит в частен имот в Плевен

Специализиран екип от 55 инженерен полк разузна, транспортира и унищожи корозирал 152 мм снаряд край Плевен. Боеприпасът беше открит на 29 август при почистване в частен имот в града, съобщи БТА.
Екипът в състав от шестима военнослужещи действа под ръководството на лейтенант Светослав Славчев. Унищожаването на боеприпаса извършиха при стриктно спазване на мерките за безопасност на 7 километра югоизточно от града.
Формированието извърши операцията на основание заповед на командира на Сухопътните войски, след получено разрешение от началника на отбраната.
1 Искандер М
14:10 30.08.2025
2 Мими Кучева🐕
Коментиран от #3
14:19 30.08.2025
3 Мими Кучева🐕
До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":Ама да е много курозирал.♥️💋🖕
14:21 30.08.2025